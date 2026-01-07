Первый за полвека облет американцами Луны, отправка исследовательского японского зонда к спутникам Марса, охотник за экзопланетами и ремонт стартового стола на Байконуре — RTVI перечисляет главнейшие события в области космонавтики, которые ожидаются в 2026 году.

Американцы полетят к Луне

Несомненно, важнейшим событием года в области космонавтики станет первый за последние полвека пилотируемый полет американских астронавтов к Луне. Миссия «Артемида-2», которую сначала планировали на сентябрь 2025 года, но в итоге отложили на февраль 2026-го, станет важным шагом в реализации американской лунной программы. Астронавты не будут высаживаться на поверхность Луны — их корабль Orion совершит облет спутника на расстоянии 8889 километров и вернется на Землю. Полет, который займет от 8 до 10 дней, призван доказать надежность капсулы Orion и работоспособность систем жизнеобеспечения. Уже известно, что в состав экипажа войдут три американца и один канадец — Грегори Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джермени Хансен.

Последний раз американцы летали на Луну 53 года назад — 7 декабря 1972 года на ее поверхность высадились астронавты миссии Apollo 17 Юджин Сернан и Харрисон Шмитт. В NASA называют полет «Артемиды-2» критическим шагом на пути к «возвращению человека на лунную поверхность и подготовкой к отправке первых астронавтов к Марсу».

Отправит миссию к Луне ракета SLS (Space Launch System), одна из мощнейших в истории и одна из наиболее дорогих — на ее создание было потрачено $23,8 млрд. Она выведет на околоземную орбиту капсулу Orion стоимостью $20,4 млрд и Европейский служебный модуль, который будет обеспечивать миссию электричеством, водой, воздухом и двигательной установкой. Если миссия пройдет успешно, за ней последуют следующие этапы — «Артемида-3» с высадкой астронавтов на поверхность (не ранее середины 2027 года) и «Артемида-4» с доставкой астронавтов на окололунную станцию и высадкой на поверхность.

Возвращение американцев на Луну было приоритетом еще при первом президентском сроке Дональда Трампа. Вернувшись в Белый дом, он подтвердил планы на доминирование США в космосе и ускорение космической гонки с Китаем, который планирует высадить своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года. «В течение следующих трех лет мы собираемся снова высадить американских астронавтов на Луне, но на этот раз оставить там инфраструктуру» ,— заявил недавно новый глава NASA Джаред Айзекман.

Индия отправит в космос гуманоида

Индия в наступившем году вплотную приблизится к вступлению в элитный клуб держав, способных самостоятельно запускать на орбиту людей. К марту страна планирует отправить в космос в беспилотном режиме свой корабль «Гаганьян-1», который должен был полететь еще в 2022 году. Однако пандемия коронавируса и ряд технических проблем вынудили отложить реализацию программы на несколько лет. Теперь индийская ракета-носитель LVM3 сертифицирована для запуска пилотируемых кораблей, в текущем году индийское космическое агентство ISRO планирует осуществить запуск трех кораблей в беспилотном режиме.

В ходе тестовых полетов на борту корабля будет присутствовать робот-гуманоид Вьоммитра, который станет контролировать параметры полета, системы жизнеобеспечения, поведение авионики, параметры окружающей среды и сбственную реакцию на микрогравитацию.

«Цель в действительности не столько научная, сколько геополитическая, — заявлял ранее руководитель программы Гурбир Сингх. — Она призвана доказать, что Индия будет выступать с крупными игроками, и все эти крупные игроки имеют пилотируемую космическую программу».

Китай испытает лунопрыг

Лунные трассы в 2026 году останутся оживленным направлением и для космических агентств других стран. В августе Китай намерен продолжить исследования спутника Земли, отправив на его южный полюс миссию «Чанъэ-7». Посадочная часть будет состоять из лендера, лунохода и аппарата-попрыгунчика. Его китайцы называют первым в своем роде аппаратом для исследования Луны, сообщали ранее китайские СМИ, хотя ранее такой принцип движения уже был реализован в миссии японского посадочного аппарата SLIM, который прилунился, но так и не заработал.

Лунопрыг будет прыгать от освещенных областей полюса в затененные кратеры, где попытается определить присутствие воды с помощью анализатора молекул. Он сможет в автономном режиме решать свои научные задачи, солнечные батареи на его борту будут установлены вертикально для максимального освещения Солнцем, которое будет всходить на горизонте.

Возможное обнаружение воды в темных кратерах южного полюса давно является заветной целью для ученых. В будущем такая вода могла бы использоваться для снабжения обитаемых станций, синтеза ракетного топлива и других целей. В распоряжении миссии также будут сейсмограф и прибор для изучения внутреннего строения Луны.

На борту миссии будет российский прибор, который поможет детально изучить лунную пыль — ПмЛ («Пылевой мониторинг Луны»). Кроме детектора пылевых частиц в него входит зонд Ленгмюра для измерения параметров плазмы — он будет определять концентрацию и температуру электронов в экзосфере.

Японцы высадятся на спутнике Марса

Среди амбициозных космических планов на 2026 год — японская миссия Martian Moons eXploration (MMX), целью которой впервые в истории должны стать два естественных спутника Марса — Фобос и Деймос. Японцы собирают осуществить посадку на поверхность Фобоса и доставить образцы грунта на Землю в 2031 году. Главная цель экспедиции — выяснить, имеют ли Фобос и Деймос общее происхождение с Марсом, в который ударило стороннее тело, или же являются всего лишь астероидами, захваченными им в далеком прошлом. Так же планируется изучение самого Марса, чтобы уточнить происхождение и эволюцию планеты.

Миссия MMX будет запущена с помощью ракеты H3 с японского космодрома Танегасима. Старт планировался в пусковое окно в 2024 году, однако был отложен на ноябрь-декабрь 2026 года из-за неготовности ракеты-носителя. В экспедиции запланировано широкое международное участие. Так, французское агентство CNES и Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR) создали для миссии 30-килограммовый ровер IDEFIX. Он будет оснащен бортовыми камерами и рамановским спектрометром для изучения поверхности Фобоса. Таким образом предстоит доказать возможность передвижения по поверхности небесного тела с чрезвычайно слабой гравитацией.с помощью колесного движителя.

После сбора образцов грунта с помощью двух разных методов они будут помещены в возвращаемую капсулу. Стартовав с поверхности Фобоса, она сделает несколько пролетов мимо Деймоса, после чего отправится к Земле.

Европа запустит охотника за экзопланетами

Череду фундаментальных научных миссий в 2026 году продолжит запуск европейского телескопа PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars). Основной целью миссии будет поиск землеподобных экзопланет, вращающихся в потенциальной зоне обитаемости вблизи звезд типа Солнца. Всего за время миссии планируется обозреть свыше 200 тыс. звезд. Для этого на борту телескопа будут установлены 26 специальных камер, которые должны улавливать мельчайшие колебания яркости звезд при прохождении перед ними экзопланет — так называемый метод транзита. Одновременно эти камеры смогут следить за колебаниями яркости 150 тыс. звезд. Запуск миссии запланирован на декабрь 2026 года на европейской ракете Ariane 6.

А Россия будет чинить Байконур

Что касается космических планов России, которая в 2025 году уступила Новой Зеландии по числу осуществленных пусков космических ракет, главная интрига — как быстро Роскосмос сможет восстановить стартовую площадку 31, поврежденную при пуске ракеты «Союз» 27 ноября. В тот день под воздействием газов от ракеты в газоотводный лоток рухнула 144-тонная кабина обслуживания, из-за чего стартовый стол оказался неработоспособным и Россия на время лишилась возможности запуска пилотируемых и грузовых кораблей к МКС. По сообщению Роскосмоса, госкорпорации удалось найти запасную платформу, которая уже доставлена на космодром и монтируется.

Другой интригой остается будущее российско-казахстанской ракеты «Союз-5», дебютный пуск которой был запланирован на декабрь 2025 года, и теперь перенесен на 2026.

«В этом году я не жду каких-то ярких событий в российской космонавтике, восстановят стартовый комплекс на Байконуре для снабжения МКС — уже хорошо. Так как начинается новый этап десятилетней космической программы, то основные запуски и полеты будут лет через пять-шесть. В этом году на фоне Роскосмоса будут отчетливо заметны частные космические компании, начнутся запуски спутников связи «Бюро-1440», появятся новые проекты по спутникам и альтернативным средствам выведения. Ландшафт российской космонавтики начинает заметно меняться, к чему это приведет — пока рано говорить, но за новостями следить стоит”, — рассказал RTVI Александр Хохлов, член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики РФ.

“Кроме этого, интересно посмотреть на старт федерального проекта «Кадры для космоса». Это первая в истории России крупная государственная программа с большим бюджетом для популяризации космонавтики, новыми подходами к образованию, запуском большого количества университетских и школьных спутников стандарта CubeSat. Уже в этом году будет понятно, насколько она прозрачна и эффективна. Центральная роль отдана Минобрнауки, и многое зависит от компетентности тех людей, кто будет развивать этот федеральный проект», — добавил Хохлов.