Европейский союз хочет внести в новый санкционный список три компании из КНР, передает агентство Bloomberg. Если они действительно попадут в 13-й пакет санкций (его хотят принять до 24 февраля 2024 года), это будет первый случай, когда китайские фирмы окажутся под рестрикциями из-за конфликта на Украине.

Согласно черновому документу, санкции хотят вести против технологических компаний, которые обвиняются в «содействии военно-технологическому укреплению России или развитию российского сектора обороны и безопасности», уточняет Bloomberg.

Введение санкций означает, что компании из ЕС не смогут вести какой-либо бизнес с этими китайскими фирмами. Помимо них, в список могут включить компании из Казахстана, Таиланда, Турции, Индии, Сербии и Шри-Ланки.

Согласно The Guardian, помимо трех фирм, зарегистрированных на материковом Китае, под санкции также могут попасть еще четыре компании из Гонконга.

Решение включить китайские компании в новый пакет санкций может быть принято на фоне осложнения торговых отношений между КНР и ЕС из-за технологического сектора.

ЕС продолжает проводить антисубсидиарное расследование в отношении китайских электромобилей. Его результатов стоит ожидать ближе к ноябрю 2024 года. Китай тоже решил провести свое разбирательство — под наблюдением оказался алкоголь из Европы (больше всего китайцев беспокоит европейский коньяк). Несмотря на украинский кризис и торговые споры, 2023 год отметился и положительными событиями в китайско-европейских отношениях. В декабре впервые за четыре года в Пекине прошел очный саммит Китай-ЕС. Также КНР продолжает развивать сотрудничество с отдельными странами ЕС. Например, в апреле 2024 года Китай с визитом может посетить канцлер Германии Олаф Шольц.

Идея ввести санкции против китайских компаний обсуждается чиновниками ЕС не в первый раз. В 2023 году Брюссель предлагал включить в список восемь компаний из КНР , но от идеи позже отказались.

Отголосок обсуждений, идущих в Брюсселе, уже успел дойти до Пекина. 13 февраля Китай заявил, что считает такие действия незаконными.

«Китай решительно выступает против незаконных санкций и «юрисдикции длинной руки» в отношении Китая», — заявили в МИД КНР. Министерство отметило, что предприятия России и Китая осуществляют штатные обмены и сотрудничество, и их взаимодействие «не должно подвергаться вмешательству или влиянию третьих сторон».

По итогам 2023 года ЕС стал вторым торговым партнерам Китая, уступив только АСЕАН. Товарооборот между Китаем и ЕС составил $782,9 млрд, что меньше показателей 2022 года на 7,1%.

Все пакеты санкций в итоге сильно отличались от того, какими их до принятия представляли в СМИ и экспертных кругах, отметил в беседе с RTVI научный сотрудник ЦКЕМУ НИУ ВШЭ Сергей Шеин. «Идея ввести санкции против определенных китайских компаний, которые сотрудничают с Россией, находится в русле мышления Европейского союза, его элит, когда они разрабатывают санкционный курс», — сказал эксперт.

Однако новый пакет санкций принимается довольно поспешно и имеет скорее символический характер. «Он приручен к двухлетней годовщине [конфликта на Украине]. И в этой ситуации ЕС, скорее всего, не успеет внутри своих стран согласовать серьезные договоренности, например, касательно российского атома», — объяснил Шеин. Вместо этого делаются символические шаги, которые направлены на партнеров России, которые помогают ей обходить санкции — в первую очередь, это касается Центральной Азии и других постсоветских стран, отметил собеседник RTVI.

«Ограничения в отношении китайских компаний укладываются в эту логику. Важен символизм. Скорее всего, это произойдет, что вызовет протест со стороны Китая», — считает Шеин. Но, по его мнению, реакция не будет масштабной, и Пекин не предпримет ответных мер.

«Опять же, эти санкции, скорее, ударят по ЕС, по его сотрудничеству с Китаем. И в этой ситуации, несмотря на и так уже довольно холодный тон диалога, санкции будут бить по доверию европейцев в отношении Китая и по стимулам китайцев сотрудничать и работать на европейских рынках», — заключил Сергей Шеин.