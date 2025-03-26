Религиозное законодательство Эстонии сталкивается с серьезным давлением. В ближайшее время парламент должен вынести решение по законопроекту о внесении поправок в закон о церквях и приходах. В случае его принятия Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), превентивно переименованная в Эстонскую христианскую православную церковь, столкнется с проблемой: как одновременно соблюсти противоречащие друг другу светский и канонический законы, когда Таллин требует разорвать связи с РПЦ, признанной в стране пособницей российских властей.

Что за церковный вопрос обсуждают в Эстонии

26 марта эстонские парламентарии проводят второе чтение законопроекта о внесении изменений в закон о церквях и приходах. Несмотря на критику со стороны некоторых оппозиционных депутатов, парламент принял его большинством голосов в первом чтении 19 февраля. Всего запланированы три чтения.

Согласно резонансному законопроекту, действующие в стране религиозные организации больше не смогут подчиняться руководящему органу «в иностранном государстве, которое представляет угрозу безопасности» Эстонии. Кроме того, священникам без права проживания или временного нахождения в Эстонии будет запрещено служить в этой стране.

На деле это означает, что действующая в Эстонии православная церковь, находящаяся в канонической юрисдикции Московского патриархата, должна будет полностью отказаться от связей с Русской православной церковью — иначе окажется вне закона.

Один из главных сторонников этой инициативы — покинувший накануне свой пост экс-глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. При нем эстонский парламент обвинил Московский патриархат в работе на Кремль, а митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (в миру Валерий Решетников, у него российское гражданство) было отказано в продлении временного вида на жительство. При этом Ляэнеметс заверял, что власти не намерены закрывать любые церкви или монастыри на территории Эстонии.

За день до второго чтения Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата сменить свое название — теперь она будет именоваться Эстонской христианской православной церковью. Епископ Тартуский Даниил заявил, что тем самым подчеркивается самоуправляемый статус церкви. Впрочем, изменение имени церкви содержательно никак не связано с законопроектом эстонских властей, отметил в разговоре с RTVI директор по коммуникациям Центра православных исследований Фордэмского университета (Нью-Йорк, США), религиовед Сергей Чапнин. «Самой проблемы это не решает. Если ты меняешь вывеску, то содержание остается прежним. Возможно, изменение названия станет каким-то видимым компромиссом, если стороны увидят, что дальнейшая борьба будет затяжной и победить никто не сможет. Символически окончить борьбу, поменяв вывеску, наверное, возможно — но, учитывая настроение эстонского парламента, правительства и МВД, мне слабо в это верится», — рассказал Сергей Чапнин. Безопасность или свобода Обсуждаемый в Эстонии законопроект об изменении религиозного законодательства — это лишь часть большого процесса в стране, который начался с признания РПЦ «террористической организацией» в мае 2024 года, напомнил Чапнин. И хотя эстонские политики не намерены запрещать ЭПЦ МП, они, по словам религиоведа, «загнали себя в угол», так как подобное заявление предполагает дальнейшие действия — в частности, требование разрыва связей с Москвой. По мнению эксперта, в текущем конфликте безопасность противопоставляется свободе. И государство, и религиозная община понимают эти термины по-разному. Так, эстонские власти намерены предупредить распространение идеологических влияний, которые считают враждебными: в частности, идеологии «Русского мира», к которой нередко обращается патриарх Московский и всея Руси Кирилл.