Религиозное законодательство Эстонии сталкивается с серьезным давлением. В ближайшее время парламент должен вынести решение по законопроекту о внесении поправок в закон о церквях и приходах. В случае его принятия Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), превентивно переименованная в Эстонскую христианскую православную церковь, столкнется с проблемой: как одновременно соблюсти противоречащие друг другу светский и канонический законы, когда Таллин требует разорвать связи с РПЦ, признанной в стране пособницей российских властей.
Что за церковный вопрос обсуждают в Эстонии
26 марта эстонские парламентарии проводят второе чтение законопроекта о внесении изменений в закон о церквях и приходах. Несмотря на критику со стороны некоторых оппозиционных депутатов, парламент принял его большинством голосов в первом чтении 19 февраля. Всего запланированы три чтения.
Согласно резонансному законопроекту, действующие в стране религиозные организации больше не смогут подчиняться руководящему органу «в иностранном государстве, которое представляет угрозу безопасности» Эстонии. Кроме того, священникам без права проживания или временного нахождения в Эстонии будет запрещено служить в этой стране.
На деле это означает, что действующая в Эстонии православная церковь, находящаяся в канонической юрисдикции Московского патриархата, должна будет полностью отказаться от связей с Русской православной церковью — иначе окажется вне закона.
Один из главных сторонников этой инициативы — покинувший накануне свой пост экс-глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. При нем эстонский парламент обвинил Московский патриархат в работе на Кремль, а митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (в миру Валерий Решетников, у него российское гражданство) было отказано в продлении временного вида на жительство. При этом Ляэнеметс заверял, что власти не намерены закрывать любые церкви или монастыри на территории Эстонии.
За день до второго чтения Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата сменить свое название — теперь она будет именоваться Эстонской христианской православной церковью. Епископ Тартуский Даниил заявил, что тем самым подчеркивается самоуправляемый статус церкви.
Впрочем, изменение имени церкви содержательно никак не связано с законопроектом эстонских властей, отметил в разговоре с RTVI директор по коммуникациям Центра православных исследований Фордэмского университета (Нью-Йорк, США), религиовед Сергей Чапнин.
«Самой проблемы это не решает. Если ты меняешь вывеску, то содержание остается прежним. Возможно, изменение названия станет каким-то видимым компромиссом, если стороны увидят, что дальнейшая борьба будет затяжной и победить никто не сможет. Символически окончить борьбу, поменяв вывеску, наверное, возможно — но, учитывая настроение эстонского парламента, правительства и МВД, мне слабо в это верится», — рассказал Сергей Чапнин.
Безопасность или свобода
Обсуждаемый в Эстонии законопроект об изменении религиозного законодательства — это лишь часть большого процесса в стране, который начался с признания РПЦ «террористической организацией» в мае 2024 года, напомнил Чапнин. И хотя эстонские политики не намерены запрещать ЭПЦ МП, они, по словам религиоведа, «загнали себя в угол», так как подобное заявление предполагает дальнейшие действия — в частности, требование разрыва связей с Москвой.
По мнению эксперта, в текущем конфликте безопасность противопоставляется свободе. И государство, и религиозная община понимают эти термины по-разному. Так, эстонские власти намерены предупредить распространение идеологических влияний, которые считают враждебными: в частности, идеологии «Русского мира», к которой нередко обращается патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Если эстонские граждане, которые являются членами ЭПЦ МП, виноваты в распространении идеологии „Русского мира“, то они должны нести индивидуальную ответственность. Перенесение ответственности на организацию противоречит базовым стандартам демократического общества», — считает собеседник RTVI.
По мнению Чапнина, административные связи не могут изменить ситуацию с идеологическим влиянием в церкви, так как эти процессы находятся на разных уровнях.
«Разрыв канонической связи — это сугубо церковный процесс, и давление извне ни к чему хорошему не приведет», — подчеркнул религиовед.
Что будет дальше
Давление на Эстонскую православную церковь в юрисдикции Московского патриархата со стороны эстонских властей продолжится, полагает Чапнин. По его мнению, если эту проблему не получится решить политически, то выход можно будет найти благодаря юридическим тонкостям. «Епископ Даниил [представитель ЭПЦ МП — прим. RTVI] апеллирует к ООН, к европейским институтам, обеспечивающим соблюдение прав человека», — напомнил эксперт.
Но если государство продолжит жесткое давление на священников и те не подчинятся его требованиям, то церковь может лишиться юридической регистрации и затем уйти в подполье, допустил эксперт.
Религиовед также назвал «практически невозможным вариантом» предложение эстонских властей, согласно которому ЭПЦ МП должна отказаться от самостоятельного статуса и войти в епархию параллельно существующей Эстонской апостольской православной церкви в юрисдикции Вселенского патриархата (Константинопольской православной церкви. — Прим.RTVI).
«По своему составу, по количеству храмов, по количеству прихожан, церковь Вселенского патриархата значительно меньше, чем церковь Московского патриархата. То есть предлагается, что большее станет частью меньшего и частично потеряет свои церковные права. Русская община на это не пойдет», — считает собеседник RTVI.
В Эстонии существуют две православные общины — это Эстонская христианская православная церковь (ранее — Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП)) и Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) Вселенского (Константинопольского) патриархата.
По мнению эксперта, эстонские власти могут решить проблему только через просвещение, образование и государственные программы интеграции. «Но это сложная задача, рассчитанная на много лет, а политикам хочется быстрых результатов», — сказал Чапнин.
Что про отделение церкви говорит каноническое право
Чтобы церковь обрела самостоятельность, ей необходимо направить обращение своей церкви-матери и получить от нее положительный ответ. Более того, согласно каноническому праву, решение церкви-матери должны одобрить все действующие в ее юрисдикции церкви.
Заведомо невозможно представить, что Эстонская христианская православная церковь порвет связи с Русской православной церковью, считает Чапнин. Московский патриархат не только не одобрит это, даже если получит подобный запрос, но и в целом не сможет созвать необходимое собрание верховных церковных чинов из разных стран — в том числе из Украины.
«Где-то промелькнула любопытная реплика: „Нам совсем и неважно, что там ответит Москва. Главное, что скажут сами эстонцы“. Тогда все это превращается в чистый фарс: если идет письмо, на которое должен быть получен ответ, и абсолютно все понимают, что положительного ответа не будет. Так проблемы не решаются», — резюмировал эксперт.