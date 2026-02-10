В соцсетях обсуждают перевод рукописных записок, которые, как утверждается, были найдены в камере Джеффри Эпштейна. Пользователи обращают внимание, что записи выглядят не как бессвязные заметки, а как систематизированные наброски «возможного побега» из тюрьмы, к которым автор, судя по разным цветам чернил, неоднократно возвращался.

В тексте фигурируют термин «red notice» — международный ордер Интерпола на арест, а также названия стран: Катар, Саудовская Аравия и Нигерия. Кроме того, упоминаются вопросы, связанные с визами, банковскими операциями и обеспечением охраны, что создает впечатление проработки возможной логистики.

Отдельное внимание привлек рисунок частного аэропорта с подписью «Брэд», а также пометка «jail out = 10». В списке дел указаны одеяла, AVR — камеры видеонаблюдения, которые, как отмечают комментаторы, не работали в момент смерти Эпштейна, — и METI, обозначенная как медицинская транспортировка.

Пресс-релиз о смерти до смерти

Как сообщает Daily Mail, в обнародованных архивных материалах обнаружен черновик пресс-релиза прокуратуры о смерти Эпштейна, датированный 9 августа — за день до того, как тело Эпштейна нашли в камере утром 10 августа.

Помимо расхождения в датах, документы указывают на нарушения в работе одной из самых охраняемых тюрем США. В ночь перед смертью сотрудники учреждения, согласно материалам дела, не выполнили обязательные проверки заключенного.

Также отмечается, что из-за некорректной работы камер видеонаблюдения следствию не удалось восстановить точную хронологию событий и установить время смерти. В новых файлах упоминается видеозапись с неопознанным человеком, который поднимался по лестнице рядом с камерой Эпштейна; его личность и цели не установлены.

Официальной версией произошедшего остается самоубийство, однако выявленные обстоятельства продолжают вызывать вопросы к ходу расследования.