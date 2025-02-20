Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. Это произошло на следующий день после того, как в Саудовской Аравии прошли переговоры представителей Москвы и Вашингтона. RTVI поговорил с американскими экспертами, чтобы выяснить, получится ли у президента США Дональда Трампа закончить военный конфликт на Украине, а также снимет ли Брюссель санкции против Москвы под давлением Вашингтона.

Для чего нужны были переговоры в Эр-Рияде

Российско-американские переговоры, которые прошли 18 февраля в Саудовской Аравии, — это перезагрузка политики США в отношении Украины, России, Евросоюза и НАТО, заявил RTVI профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

«Заявления администрации Трампа, сделанные на двусторонних встречах между официальными лицами США и России в Эр-Рияде, а также заявления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, свидетельствуют о том, что Трамп будет более уважительно относиться к президенту России Владимиру Путину, даже если это поставит под угрозу существующие и давние отношения с западными союзниками», — считает эксперт.

По словам главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова, переговоры — хороший первый шаг, который направлен на восстановление позитивных американо-российских дипотношений и разработку последовательного плана мирных переговоров, который может положить конец конфликту на Украине.

Эксперт добавил, что администрация Трампа сейчас рассматривает Китай как главную угрозу мировой мощи США. Вероятно, новый глава Белого дома хочет восстановить хорошие отношения с Россией отчасти для того, чтобы подорвать растущий российско-китайский альянс, предположил он в беседе с RTVI.

«Нормализация отношений с Россией была целью Трампа во время его первого президентского срока. Именно по этой причине военно-силовой комплекс заклеймил его как «российского агента»», — напомнил RTVI экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

Сможет ли Трамп завершить конфликт на Украине

Как отметил в беседе с RTVI профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, сейчас все переживают «странный исторический момент».

«Я рад видеть, что Трамп настаивает на урегулировании российско-украинского конфликта. Однако не думаю, что резкое изменение политики США — это правильный способ достижения мира. Трамп упрощает, обвиняя Украину, сводя сложную ситуацию с участием России, Украины, США, Великобритании, НАТО и других к обвинению Зеленского», — сказал эксперт.

По словам профессора, «мы, вероятно, вступили на путь к миру» на Украине. При этом Киеву будет нелегко смириться с ним, однако конфликт был болезненным. Питер Кузник выразил надежду, что мир все же наступит, потому что «несправедливый мир лучше справедливой войны». Трамп настаивает на урегулировании военного конфликта, что в итоге будет «отвечать интересам как русских, так и украинцев, а также остального человечества».

47-й президент США не хочет продолжения конфликта, уверен Пол Крейг Робертс. Он отметил, что боевые действия на Украине обходятся дорого, к тому же они отвлекают внимание от важной для Трампа внутренней повестки.

«Вопрос не в том, сможет ли Трамп положить конец конфликту в Украине, а в том, каковы будут условия. Как правило, при любом содействии путем переговоров на этих переговорах присутствуют обе стороны. Украина не была приглашена. Военный конфликт может закончиться навязыванием Украине своих условий, а не соглашением при посредничестве. Вполне вероятно, что конфликт может закончиться в ближайшее время, через месяцы, если не недели», — допустил профессор Саид Хан.

Как политика Трампа повлияет на отношения США и ЕС

«Политика Трампа в отношении Украины уже вызывает недовольство среди некоторых европейских лидеров, которые привержены поддержке Киева и попыткам изолировать Москву. Однако многие из них непопулярны среди своего собственного народа. Многие европейцы признают, что для их стран выгодно установить позитивные дипотношения и хорошие экономические связи с Россией особенно учитывая, что Россия богата нефтью», — считает главред Covert Action Джереми Кузмаров.

По словам профессора Саида Хана, тот факт, что ЕС не был приглашен на переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии, весьма красноречив. Это уже привело к враждебности между лидерами ЕС и Вашингтоном, особенно учитывая негативный тон, который использует администрация Трампа.

«Непредсказуемость политики Трампа в отношении ЕС и существующих связей вызывает глубокую озабоченность у Евросоюза. Это может создать атмосферу недоверия и повлиять на совместные усилия в настоящем и будущем», — сказал он RTVI.

Снимет ли Евросоюз санкции с России под давлением США

Пока рано говорить о том, изменит ли Брюссель свою позицию в отношении Москвы, считает Саид Хан.

«Если ЕС отменит санкции в отношении России, главный вопрос заключается в том, будет ли это сделано по принуждению Вашингтона или же он сделает собственные выводы из чувства прагматизма», — предположил профессор Университета Уэйна в разговоре с RTVI.

По мнению экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, завершение вооруженного конфликта на Украине означает и снятие санкций с России.

«Европейцы ввели санкции, потому что Вашингтон принудил их. Санкции на самом деле нанесли ущерб Европе, поэтому их в итоге снимут», — добавил эксперт.