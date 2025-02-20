Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. Это произошло на следующий день после того, как в Саудовской Аравии прошли переговоры представителей Москвы и Вашингтона. RTVI поговорил с американскими экспертами, чтобы выяснить, получится ли у президента США Дональда Трампа закончить военный конфликт на Украине, а также снимет ли Брюссель санкции против Москвы под давлением Вашингтона.

Для чего нужны были переговоры в Эр-Рияде

Российско-американские переговоры, которые прошли 18 февраля в Саудовской Аравии, — это перезагрузка политики США в отношении Украины, России, Евросоюза и НАТО, заявил RTVI профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

«Заявления администрации Трампа, сделанные на двусторонних встречах между официальными лицами США и России в Эр-Рияде, а также заявления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, свидетельствуют о том, что Трамп будет более уважительно относиться к президенту России Владимиру Путину, даже если это поставит под угрозу существующие и давние отношения с западными союзниками», — считает эксперт.

По словам главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова, переговоры — хороший первый шаг, который направлен на восстановление позитивных американо-российских дипотношений и разработку последовательного плана мирных переговоров, который может положить конец конфликту на Украине.

Evelyn Hockstein / AP

Эксперт добавил, что администрация Трампа сейчас рассматривает Китай как главную угрозу мировой мощи США. Вероятно, новый глава Белого дома хочет восстановить хорошие отношения с Россией отчасти для того, чтобы подорвать растущий российско-китайский альянс, предположил он в беседе с RTVI.

«Нормализация отношений с Россией была целью Трампа во время его первого президентского срока. Именно по этой причине военно-силовой комплекс заклеймил его как «российского агента»», — напомнил RTVI экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

Сможет ли Трамп завершить конфликт на Украине

Как отметил в беседе с RTVI профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, сейчас все переживают «странный исторический момент».

«Я рад видеть, что Трамп настаивает на урегулировании российско-украинского конфликта. Однако не думаю, что резкое изменение политики США — это правильный способ достижения мира. Трамп упрощает, обвиняя Украину, сводя сложную ситуацию с участием России, Украины, США, Великобритании, НАТО и других к обвинению Зеленского», — сказал эксперт.

По словам профессора, «мы, вероятно, вступили на путь к миру» на Украине. При этом Киеву будет нелегко смириться с ним, однако конфликт был болезненным. Питер Кузник выразил надежду, что мир все же наступит, потому что «несправедливый мир лучше справедливой войны». Трамп настаивает на урегулировании военного конфликта, что в итоге будет «отвечать интересам как русских, так и украинцев, а также остального человечества».

47-й президент США не хочет продолжения конфликта, уверен Пол Крейг Робертс. Он отметил, что боевые действия на Украине обходятся дорого, к тому же они отвлекают внимание от важной для Трампа внутренней повестки.

Alex Brandon / AP

«Вопрос не в том, сможет ли Трамп положить конец конфликту в Украине, а в том, каковы будут условия. Как правило, при любом содействии путем переговоров на этих переговорах присутствуют обе стороны. Украина не была приглашена. Военный конфликт может закончиться навязыванием Украине своих условий, а не соглашением при посредничестве. Вполне вероятно, что конфликт может закончиться в ближайшее время, через месяцы, если не недели», — допустил профессор Саид Хан.

Как политика Трампа повлияет на отношения США и ЕС

«Политика Трампа в отношении Украины уже вызывает недовольство среди некоторых европейских лидеров, которые привержены поддержке Киева и попыткам изолировать Москву. Однако многие из них непопулярны среди своего собственного народа. Многие европейцы признают, что для их стран выгодно установить позитивные дипотношения и хорошие экономические связи с Россией особенно учитывая, что Россия богата нефтью», — считает главред Covert Action Джереми Кузмаров.

По словам профессора Саида Хана, тот факт, что ЕС не был приглашен на переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии, весьма красноречив. Это уже привело к враждебности между лидерами ЕС и Вашингтоном, особенно учитывая негативный тон, который использует администрация Трампа.

«Непредсказуемость политики Трампа в отношении ЕС и существующих связей вызывает глубокую озабоченность у Евросоюза. Это может создать атмосферу недоверия и повлиять на совместные усилия в настоящем и будущем», — сказал он RTVI.

Снимет ли Евросоюз санкции с России под давлением США

Пока рано говорить о том, изменит ли Брюссель свою позицию в отношении Москвы, считает Саид Хан.

«Если ЕС отменит санкции в отношении России, главный вопрос заключается в том, будет ли это сделано по принуждению Вашингтона или же он сделает собственные выводы из чувства прагматизма», — предположил профессор Университета Уэйна в разговоре с RTVI.

Alexander Zemlianichenko / AP

По мнению экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, завершение вооруженного конфликта на Украине означает и снятие санкций с России.

«Европейцы ввели санкции, потому что Вашингтон принудил их. Санкции на самом деле нанесли ущерб Европе, поэтому их в итоге снимут», — добавил эксперт.

«Возможно, Брюссель в итоге изменит свою политику. Помогло бы давление со стороны США, а также внутреннее давление со стороны самих европейцев, которые считают санкции против России контрпродуктивными для своих интересов и видят лучшие перспективы в восстановлении хороших дипломатических и экономических отношений с Москвой», — заключил в разговоре с RTVI главред Covert Action Джереми Кузмаров.