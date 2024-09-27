Новым премьер-министром Японии станет 67-летний Сигэру Исиба. 27 сентября правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) избрала его своим лидером. Парламент утвердит кандидатуру политика 1 октября, и тогда он вступит в должность главы правительства. Исиба придет на смену Фумио Кисиде, который досрочно покинул пост на фоне скандалов и низких рейтингов поддержки партии. Самые интересные факты о новом японском премьере, которого называют «военным гиком», — в материале RTVI.

Новый премьер Японии происходит из семьи высокопоставленного политика. Его отец возглавлял МВД страны, а до этого был губернатором сельскохозяйственной префектуры Тоттори, где Исиба вырос и где сегодня находится его избирательный округ.

Исиба изучал право в престижном Университете Кэйо в Токио. Карьеру он начинал карьеру в банковской сфере, но после смерти отца пошел в политику по его стопам. В 1986 году он избрался в парламент, став самым молодым членом Палаты представителей в возрасте 29 лет. Поначалу занимался сельскохозяйственными вопросами, но война в Персидском заливе и визит в Северную Корею в 1992 году подогрели его интерес к оборонной политике. В 2002 году Исиба возглавил Управление национальной обороны, затем занимал должности министра обороны, министра сельского хозяйства и министра по борьбе с сокращением численности населения и оживлению местной экономики.

В предвыборной кампании Исиба обещал повысить экономический рост за счет поддержки регионов и даже перевести туда из Токио некоторые министерства и правительственные учреждения, а также создать агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Исиба выступал за право замужних японок оставлять девичью фамилию, а еще за легализацию однополых браков.

Ему удалось одержать победу на выборах главы ЛДП с пятого раза. Ранее он боролся за пост в 2008-м, 2012-м, 2018-м и 2020 году. На этот раз политик набрал 215 из 415 голосов однопартийцев во втором туре голосования. Он пообещал посвятить себя тому, чтобы сделать из Японии «безопасную и защищенную страну, где все могут жить с улыбкой».

Исиба считается нетипичным японским политиком, который позволял себе критиковать собственную партию. Из-за этого у него часто возникали разногласия с однопартийцами (при этом он пользуется поддержкой среди населения и рядовых членов ЛДП). В 1993 году он даже покидал партию на несколько лет, что ему порой припоминают. Впрочем, перед выборами Исиба признал, что его отказ идти на компромиссы стал причиной проблем с коллегами, и попросил у них прощения за свои «недостатки».

Исибе запрещен въезд в Россию, так как в 2022 году Москва внесла его, как и других членов нижней палаты парламента Японии, в санкционный список. Предыдущий премьер Фумио Кисида также тогда попал под российские санкции.

У Исибы есть прозвище — «гундзи отаку», что можно перевести как «помешанный на военном деле», или «военный гик». В свободное время Исиба собирает и расписывает модели военных кораблей и самолетов. Некоторые из них стоят на книжных полках в его кабинете. На ютуб-канале политика есть 27-минутное видео, где он показывает свою коллекцию моделей техники. Однажды перед визитом министра обороны России в Японию Исиба за ночь собрал пластиковую модель авианосца «Адмирал Кузнецов».

Будучи сторонником укрепления отношений с США в сфере безопасности, Исиба предлагал создать «азиатскую версию НАТО». В отношениях с Китаем и Россией призывал полагаться на дипломатические усилии, а не на военное давление — при этом неоднократно высказывался за укрепление военной мощи Японии в противовес усилению КНР и военной активности Северной Кореи. Поддерживал идею превентивного удара по Пхеньяну, если КНДР начнет подготовку к запуску ракеты по Японии.

Несколько раз публично заявлял, что Япония «должна обладать технологиями для создания ядерного оружия, если она хочет это сделать».

Исиба — правнук христианского священника по материнской линии и верующий протестант. Он крестился в возрасте 18 лет. Он также посещает буддийские могилы своих предков и молится в синтоистском храме.

Исиба признавался, что верит в существование НЛО. В 2012 году он появился в телепрограмме, где показывали отрывки из сериала «Вторжение инопланетян» канала National Geographic.

Новый премьер Японии также увлекается поездами, манга и японскими «идолами» — поп-знаменитостями.