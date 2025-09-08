8 сентября в Норвегии стартует главный день парламентских выборов, который определит, по какому пути скандинавское королевство будет идти ближайшие четыре года. Согласно последним опросам, социал-демократическая партия действующего премьера Йонаса Гар Стёре останется у власти, однако им в спину дышит правая Партия прогресса, которая выступает за жесткую миграционную политику. От итогов выборов будет зависеть, сможет ли Норвегия максимально заменить Россию в поставках нефти и газа в Европу, а также будет ли королевство и дальше поддерживать Израиль. Подробности — в материале RTVI.

Как устроено голосование

Выборы в однопалатный парламент страны (Стортинг) проводятся раз в четыре года в сентябре, голосование проходит по партийным спискам в 19 избирательных округах.

Количество депутатских мандатов осуществляется в зависимости от того, сколько человек живет в том или ином избирательном округе, причем минимальное число депутатов от одного округа — 4, а максимальное — 20.

150 мест в Стортинге распределяются по методу Сент-Лагю (по имени французского математика, который изобрел этот способ). Он нужен, чтобы создать блокирующий лимит для небольших партий. Еще 19 мандатов (по одному в каждом избирательном округе) считаются выравнивающими, их получают партии, которые смогли преодолеть 4% порог.

Несмотря на то, что основной день голосования был назначен на 8 сентября, жители Норвегии могли проголосовать заранее. 6 сентября сообщалось, что 47% норвежцев воспользовались этой возможностью. Вариант раннего голосования был также доступен для граждан, которые находятся за границей или на Шпицбергене — они могли проголосовать заранее с 1 июля по 29 августа.

8 сентября избирательные участки откроются в 9:00 закроются в 20:00 по местному времени (10:00 и 21:00 по Москве).

Три премьера

Как пишет агентство Reuters, ожидается, что как минимум девять политических партий пройдут в новый состав парламента, однако лидеры только трех из них считаются основными кандидатами на пост премьер-министра.

Действующий глава норвежского правительства 65-летний Йонас Гар Стёре от Рабочей партии, который пришел к власти после парламентских выборов 2021 года. Несмотря на то, что королевство не входит в состав Евросоюза, кабмин Стёре вместе с Брюсселем поддерживает Киев в военном конфликте с Москвой. В конце августа премьер-министр Норвегии посетил украинскую столицу и сообщил, что в 2026-м Осло выделит Украине финансовую помощь в размере $8,5 млрд.

В сентябре Стёре заявил, что Норвегия готова принять участие в обеспечении режима прекращения огня на Украине. Но прежде, чем Осло примет решение об отправке войск, нужно совместно выработать принципы, на которых и будет основано прекращение огня.

Кстати, начале 2025 года Стёре провел перестановки в кабинете министров, благодаря чему экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг получил пост министра финансов.

Другим кандидатом на пост премьер-министра Норвегии считается лидер Партии прогресса 47-летняя Сильви Листхёуг. Ранее она успела возглавить несколько министерств, к примеру, минюст, министерство по интеграции и иммиграции, а также министерство сельского хозяйства и министерство нефти и энергетики.

Листхёуг известна своими жесткими взглядами на миграционную политику. В 2018-м она попала в скандал, из-за которого ей даже пришлось на время уйти из правительства. Тогда Листхёуг на своей странице в Facebook* обвинила Рабочую партию в том, что они «поставили права террористов выше национальной безопасности».

Тройку потенциальных премьер-министров закрывает лидер Консервативной партии 64-летняя Эрна Сульберг. Она уже возглавляла норвежское правительство в 2013 — 2021-м годах, так что сейчас, если у Консервативной партии получится заручиться достаточной поддержкой избирателей, это станет триумфальным возвращением Сульберг.

К тому же ей надо, чтобы общественность забыла о скандале, связанном с ее мужем. В 2023 году СМИ сообщили, что во времена премьерства Сульберг ее супруг активно торговал акциями. Политик заявила, что ничего об этом не знала, но делом занялась полиция. Правда, в итоге правоохранители не нашли ничего противозаконного.

В феврале Эрна Сульберг раскритиковала президента США Дональда Трампа после того, как тот назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором. Она обвинила главу Белого дома в «российской пропаганде», добавив, что Норвегия и Европа должны вместе встать на защиту союзников и общих ценностей. В марте сообщалось, что экс-премьер Норвегии успела объездить всю Украину.

Налоги, нефть и инвестиции в Израиль

Согласно последним опросам общественного мнения, у Рабочей партии есть все шансы остаться у руля еще на четыре года — их рейтинг составляет 27%. На втором месте оказалась Партия прогресса — на нее готовы проголосовать 20,7% норвежцев. А вот у Консервативной партии Сульберг в 2025-м все не столь радужно. Несмотря на то, что консерваторы на третьем месте, их рейтинг опустился на 6,4% в сравнении с показателями 2021 года, когда проходили предыдущие выборы (они тогда получили 20,5 % голосов).

На прохождение в Стортинг также претендуют Социалистическая левая партия, Партия зелёных, Партия центра и Красные (с левого фланга), а еще Христианская народная партия и Либеральная партия (правые и правоцентристы).

Несмотря на непростую обстановку в мире, граждан Норвегии, похоже, меньше волнует, какую внешнюю политику проводят власти. В центре внимания в предвыборной гонке оказались такие темы, как неравенство, стоимость жизни, рабочие места и налоги. Согласно опросу Respons Analyse, проведенному в августе, национальная безопасность заняла лишь шествую строчку в списке приоритетов для жителей королевства.

Как отмечает Associated Press, один из главных вопросов на этих выборах — будущее налога на богатство. Его платят люди, чьи активы превышают $176 тыс., налог может доходить до 1,1%. Левоцентристский блок, который возглавляет правящая Рабочая партия, хочет сохранить его. Консерваторы, в свою очередь, призывают к снижению этого налога, а Партия прогресса и вовсе призывает к его отмене, так как этот налог «наносит ущерб предпринимателям». По данным Рабочей партии, решение отказаться от налога на богатство будет стоить Норвегии около $3,3 млрд в год.

Также в центре внимания — суверенный фонд Норвегии. Это самый большой фонд национального благосостояния в мире, который оценивается в почти $2 трлн. Во время избирательной кампании широкий резонанс вызвали инвестиции в Израиль. К примеру, левые социалисты заявили, что поддержат правительство Рабочей партии, если откажутся от вложений в израильские компании. В середине августа Норвегия уже отказалась от инвестиций в 23 из 61 такой компании. Пересмотреть вложения в Израиль распорядился Йенс Столтенберг.

Наконец, сейчас Норвегия — крупнейший официальный поставщик нефти и газа в Европу. Страна заменила собой российский «Газпром» после начала военного конфликта на Украине в 2022-м. К концу 2027 года Европа планирует полностью отказаться от энергоресурсов из России. На этом фоне возникает вопрос, как Норвегия в будущем сможет удовлетворять европейский спрос.

По итогам выборов Осло может как открыть новые районы для разведки полезных ископаемых, так и оставить существующие ограничения. Все будет зависеть от того, какой процент получат «Зеленые», либералы и другие небольшие партии.