Кубок Стэнли — самый желанный трофей в хоккее, о котором десятилетиями ходят легенды. Он был в Афганистане и Диснейленде, на Красной площади и на дне бассейна, его неоднократно роняли, ломали и использовали не по назначению. Без ущерба не обошлось и в 2025 году: одержавшие победу в НХЛ хоккеисты «Флориды» повредили трофей прямо во время празднования. RTVI вспоминает, какие еще приключения и злоключения пережил легендарный кубок.

Небрежное обращение с Кубком Стэнли не считается в хоккейном мире чем-то осудительным — в этом даже видят некий обряд посвящения. Чемпионам позволяют делать с серебряным трофеем все, что угодно, а затем его чинят.

Согласно традиции, каждый игрок победившей в НХЛ команды получает 24 часа наедине с заветной наградой. И здесь фантазия хоккеистов может разгуляться на полную катушку — как и сами спортсмены.

Марк Мессье из «Эдмонтон Ойлерз» после триумфа в 1987-м пошел с кубком в стрип-клуб The Forum Inn, где, как рассказал его сокомандник Ник Кипреос, трофей стал «довольно хорошим реквизитом» для танцовщиц. Позже НХЛ запретила игрокам брать с собой хоккейный «Святой Грааль» в ночные клубы для взрослых.

Кубок Стэнли использовали как купель для крещения дочери хоккеиста Сильвена Лефевра из «Колорадо Эвеланш» и как миску с кормом для собаки игрока «Нью-Йорк Айлендерс» Кларка Гиллиса. Последний оправдал свой поступок фразой: «Почему бы и нет? Он хороший пес!»

Из кубка неоднократно ели и пили и сами хоккеисты. Капитан «Вашингтон Кэпиталз». Александр Овечкин отметил долгожданную победу в 2018 году акробатическим трюком: он выпил пиво из кубка вниз головой, пока его придерживали за ноги.

С трофеем спали, принимали душ и купались в бассейне. В 1962-м Кубок Стэнли даже оказался в костре, куда его случайно уронили хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс».

Другой случай по неосторожности произошел совсем недавно и попал на камеру: Николя Обе-Кубель из «Колорадо Эвеланш» повредил основание трофея в 2022 году, когда поскользнулся с кубком в руках прямо перед командной фотографией.

Еще один эксцентричный случай произошел в 1940 году. Чтобы отпраздновать победу в НХЛ и погашение кредита на строительство арены «Мэдисон-сквер-гарден», игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» сожгли в чаше документы на ипотеку. После того как кубок охватил огонь, спортсмены на него помочились. Из-за этого, по мнению болельщиков, клуб навлек на себя бестрофейное проклятие, так как не мог победить в турнире вплоть до 1994 года.

Так или иначе заветную чашу повреждают почти каждый год, рассказал Фил Притчард, один из четверых хранителей Кубка Стэнли и куратор Зала хоккейной славы в Торонто. Именно там хранится оригинальный трофей 1892 года, который назвали в честь бывшего генерал-губернатор Канады и хоккейного энтузиаста лорда Стэнли Престонского.

Да, Кубок Стэнли существует в трех экземплярах. В 1963 году уже изрядно помятой подлинной чаше сделали идентичную копию, которую хоккеисты триумфально поднимают вверх и целуют по сей день, а в 1993-м — еще одну.

По словам еще одного хранителя кубка Майка Болта, в отличие от других спортивных трофеев главная награда НХЛ «не прячется за стеклом». «Кубок Стэнли предназначен для того, чтобы им делились и наслаждались», — считает он.

«Некоторые истории преувеличены, но именно легенды составляют часть таинственности Кубка Стэнли. Все эмоции выходят наружу в его присутствии», — говорил Притчард.