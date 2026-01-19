В январе 2026 года стало известно о том, что за созданием «РДК»* стоит небезызвестный неонацист Сергей Коротких. В России он приложил руку к созданию самой кровавой группировки НСО**, на Украине его обвиняли в причастности к серии убийств, в том числе — убийству журналиста Павла Шеремета. В 2014 году Коротких стоял и истоков батальона «Азов»*, в том же году украинский паспорт ему вручал лично Петр Порошенко. В 2024 году он принимал участие во вторжении в Курскую область. Уроженец Тольятти, Коротких имеет тесные связи с СБУ и ГУР, а не так давно его назначили командиром отдела подготовки штурмовиков в Управлении штурмовых подразделений ВСУ. RTVI рассказывает, кто такой Коротких.

О том, что за созданием «Русского добровольческого корпуса»*, состоящего из российских неонацистов и воюющего на стороне Украины, стоит Сергей Коротких, в середине января сообщил «Русский центр». Это телеграм-канал, появившийся в 2015 году. За ним стоят российские ультраправые, поддержавшие Майдан и перебравшиеся на Украину. В канале, помимо поста о причастности Коротких к созданию «РДК»*, опубликовано и аудиосообщение, в котором тот лично рассказывает об этом.

«Это я тут загрузил человечка, это Дениска Вайт Рекс. Идея моя. Я его просто грузанул. Говорю, придумай концепт, чтоб можно было какую-то историю делать для русской движухи здесь», — говорит на записи Коротких.

«Дениска Вайт Рекс» — это неонацист Денис Капустин, сбежавший из России на Украину. В РФ он приговорен к пожизненному сроку за рейд «РДК»* в Брянскую область. Впрочем, знают о Капустине и далеко за пределами России и Украины. В 2019 году он был назван в Германии одним из лидеров европейских неонацистов и лишен вида на жительство в этой стране.

Долгое время Капустин рассказывал, что «РДК»* — его детище, хотя в 2023 году мало кто сомневался, что создана эта структура была Главным управлением разведки Украины. Позже это перестал отрицать и сам Капустин. А вот о том, каким образом человек с российским паспортом, всю жизнь занимавшийся продвижением неонацистской идеологии и организацией бойцовских турниров, мог познакомиться с главой ГУР Кириллом Будановым, не было известно ничего. После публикации информации о причастности к созданию «РДК»* Сергея Коротких — все встало на свои места.

Связи с СБУ и ГУР у Коротких имелись давно. Его приятель, нынешний главком всех штурмовых войск Украины Валентин Манько в интервью украинскому изданию «Бабель» это подтвердил прямым текстом. Более того, Манько заявил, что «когда [Коротких] служил в ГУР, его два или три раза проверяли на полиграфе». Есть у Коротких и украинское гражданство, полученный им за участие в так называемом АТО на Донбассе.

Однако свой тернистый путь неонацистском движении Коротких, известный также как Малюта, Боцман или Кровопийца, начинал в 90-х годах в Беларуси. И везде, где он вел свою деятельность, после оставалась кровь, уголовные дела и человеческие смерти.

Белорусское РНЕ

Сергей Коротких родился 12 июля 1974 в Тольятти. Вскоре с семьей он переехал в Беларусь. В 1992—1994 годах будущий Боцман служил в армии, в разведывательном батальоне, а после окончания службы поступил на учёбу в школу КГБ. В одном из интервью он рассказывал, что ему с детства нравились книжки и фильмы про шпионов. В ранних интервью он говорил, что из школы КГБ он был якобы отчислен через два года за участие в столкновениях с милицией во время Чернобыльского Шляха-1996 (массовая акция против Александра Лукашенко) и «связи с БНФ» (Белорусский народный фронт). Коротких утверждает, что тогда спастись от тюрьмы ему помогли знакомства и «просто деньги заплатили».

Позже, уже в 2021 году, в интервью «Базе» Малюта утверждал, что в школе КГБ был просто слушателем: «Была такая возможность».

«Частично за денежки, частично была возможность порешать», — говорил он, и добавлял: «В КГБ я никогда не служил».

В 90-х Малюта был начальником службы безопасности в Белорусской региональной организации Русского национального единства. Украинские журналисты установили, что привел Коротких в РНЕ его родственник Валерий Игнатович (служил в «Алмазе» — подразделение МВД). Сейчас он отбывает пожизненный срок за убийство пятерых человек. Причем, речь как раз о том самом Игнатовиче, который в 2002 году был осужден еще и за похищение коллеги журналиста Павла Шеремета Дмитрия Завадского. По иронии судьбы, спустя много лет уже самого Коротких будут связывать с убийством Шеремета. Но об этом чуть позже.

«В 90-е мы занимались охранной деятельностью, крышевали рынки», — признавался Малюта в интервью «Базе». Сам он называл это «обеспечением правил безопасности и порядка на рынках». Кроме того, Малюта занимался проверкой офисов на наличие прослушки — таков, по его словам, был бизнес, который он впоследствии перенес и в Россию, когда уже был членом политсовета НСО**.

После появления Коротких белорусское РНЕ смещает акцент борьбы с «черных» на представителей оппозиции режиму Лукашенко. Тогда же в Белоруссии был убит лидер местного РНЕ Глеб Самойлов, а Сергей Коротких был арестован по подозрению в этом убийстве. Якобы он совершил его, чтобы занять место главы организации. Коротких провел в изоляторе сутки, после чего его отпустили. Украинский проект «Антикор» писал, что Коротких успел повоевать на стороне сербов в Югославской войне, а также в целях «военного туризма» был в Чечне. Подтверждения этих сведений нет.

Возвращение в Россию

В 2003 году Коротких возвращается в Россию. По собственным словам, занимался строительным бизнесом, завел знакомство с бизнесменом Максимом Грицаем («я хороший коммуникатор, умею общаться с людьми, и он хороший коммуникатор»), а также создал некий «военно-патриотический клуб», где был старшим тренером.

В 2004 году Малюта сошелся с националистом Дмитрием Румянцевым, который планировал создавать политическую организацию. Дело, со слов Малюты, происходило в Московском авиационном институте. Румянцев там читал лекцию. Малюта всячески поддержал Румянцева в этом начинании, привел во вновь созданное Национал-социалистическое общество (НСО)** актив своего военно-патриотического клуба и пообещал найти ему финансирование. Офис для НСО**, как рассказывал Малюта на оперативной записи, слитой в сеть, а также спортзал — организации на безвозмездной основе предоставлял Грицай.

Позже соратники Малюты рассказывали в своих ЖЖ (это была одна из форм пропаганды членов и сторонников НСО** в нулевых годах — вести ЖЖ), что Коротких едва ли не на 2/3 финансировал НСО** за свой счет и даже платил Румянцеву зарплату. «Средняя московская зарплата, пусть будет 40 тысяч долларов в год», — говорил в интервью «Базе» Сергей Коротких. Он также утверждал, что Грицай не имел к НСО** никакого отношения. При этом, уточнял он, чтобы дать некоторым людям из НСО** подзаработать, Малюта с Грицаем привлекали их к некоторым своим процессам — операциям с банковскими картами. Малюта называл это бизнесом «по оптимизации налогов». Хотя, вероятнее всего, речь шла о заре так называемого «дропперства».

Еще одним бизнесом Малюты была стоянка перед офисным зданием, где в том числе был штаб НСО**. По словам Коротких, они взяли пустующее место, огородили его забором, поставили будку и шлагбаум «и собирали бабки». Только одна эта стоянка, утверждал Малюта, была способна окупить все расходы НСО**. «Но основной [мой] бизнес, конечно, был оптимизация налогов», — говорил Коротких.

В 2006 году Коротких сошелся с группировкой скинхедов «Формат-18»**. Их лидером был Тесак (Максим Марцинкевич). Вместе с ним Малюта часто снимался в роликах, например, рассуждал на тему национал-социализма, нападал на участников гей-парада**, дрался с антифашистами. В «Формат-18»**, в частности, входили многие известные скинхеды нулевых: Артем «Костыль» Костылев (повесился после предсмертной записки Тесака, в которой он говорит, что всех сдал), Андрей «Дед» Чуйков — сбежал сначала на Украину, а потом в США (тоже после записки Тесака), Александр «Шульц» Шитов — воюет на стороне Украины (сбежал из РФ после записки Тесака). Еще одним членом «Формат-18»**, а также воронежской ячейки НСО** был Артем «Ураган» Краснолуцкий — воюет на стороне Украины.

Одновременно Малюта был автором статей на сайте НСО**. В одной из них предлагал применять опыт Древней Греции и использовать мигрантов в России как илотов, создавая для них закрытые локальные зоны размещения и лишая всяческих прав. Команду «Формат-18»** Коротких быстро перетащил в НСО**. Но создал там нечто вроде оппозиции Румянцеву, который на словах выступал за публичную политику.

«Малюта хотел просто карманную банду. Он и стал её делать из Ф-18** и части НСО**. Я этому воспротивился. И пошло, поехало», — рассказывал сам Румянцев и стадии развала неонацистской организации.

«Коротких был неформальном лидером НСО**. Формальным был Румянцев, у которого не было реального авторитета среди боевиков, — объясняет RTVI администратор канала NVMP, который специализируется на мониторинге видео неонацистских преступлений. — Поскольку, в отличие от какого-нибудь ДПНИ** (которое маскировалось легалистской риторикой), НСО** совершенно открыто заявляло о своей нацистской идеологии, туда шли самые отмороженные выходцы из наци-скинхед движения — они и были целевой аудиторией организации. У многих из них был не только опыт драк, но и расистских убийств».

В НСО** тогда формировалось радикальное ядро. Еще до его создания Малюта завел знакомство с Максимом Базылевым по прозвищу «Адольф», который впоследствии станет командиром НСО-Север**, самой кровавой группировки неонацистов России нулевых. Как напомнил в беседе с RTVI админ NVMP, выходцы из отделения «НСО-Север»** обвинялись в 27 убийствах и подготовке к подрыву электростанции. Впоследствии сразу несколько членов этой расистской банды будут приговорены к пожизненным срокам.

До появления НСО**, по словам Малюты, он давал Базылеву деньги на издание журнала «Русская воля». НСО-Север**, уверяет Малюта, появилось после того, как он ушел из организации и увел из нее своих людей. К деятельности НСО-Север**, заявлял Малюта, он не имеет никакого отношения. Это станет типичным стилем Коротких — на все последующие обвинения он будет говорить, что незаконное начинало происходить либо после его ухода из тех или иных объединений, либо он и вовсе тут ни при чем.

«Это профессиональный провокатор и интриган. Все кто с ним имел дело, в могиле или в тюрьме, а он везде сухой и в прибыли», — так охарактеризовал Сергея Коротких в беседе с RTVI один из знакомых с ним «ветеранов» российского националистического движения на условиях анонимности.

Другой собеседник RTVI с этим мнением согласился. «Да, люди, которые с ним тесно тогда общались, посещали сборы НСО**, говорили, что Малюта толковый человек, с сильными лидерскими качествами. Но по факту он был просто лютый интриган, циничный и совершенно бессовестный», — говорит на условиях анонимности другой бывший субкультурный националист, заставший в движении нулевые.

В 2007 году на Манежной площади произошел взрыв. Осудили за него некоего Ивана Белоусова. В 2012 году полиция сообщила, что установила личность того, кто привел взрывчатку в действие, — якобы это был Сергей Коротких. Правдивость показаний свидетелей, если верить полицейским, как писали СМИ, была проверена на полиграфе. Коротких к тому времени уже не было в России, наказания он избежал.

Сам Малюта рассказывал, что уехал из РФ потому, что ему поступили сигналы в стиле: «Не слиняешь, грохнем при задержании».

Между тем в 2021 году в сети появилась видеозапись, которая включала в себя кадры оперативной съемки. На них Сергей Коротких рассказывает собеседнику — вероятно, сотруднику правоохранительных органов, — о том, как было организовано НСО**. В том же видео есть фото подписки Коротких от 4 ноября 2007 года, в которой он добровольно соглашается быть информатором силовых структур.

В 2015 году израильский режиссёр Влади Антоневич выпустил документальный фильм «Кредит на убийство», в нем Антоневич утверждал, что Сергей Коротких, Максим Марцинкевич и Дмитрий Румянцев причастны к убийству, само преступление широко разошлось по сети под названием «Казнь таджика и дага», на видео человек в маске отрезает голову связанному человеку.

Малюте заочно было предъявлено обвинение в данном убийстве, его объявили в розыск. На момент выхода видео с казнью в праворадикальной среде были разные мнения относительно мотивов его появления, основным из которых была попытка подставить Дмитрия Румянцева, и одновременно радикализировать актив НСО**, спровоцировав их на акции «прямого действия».

«Азов»* и рукопожатие Порошенко

Российская эпопея Коротких завершилась его отъездом в Беларусь. Как отмечали некоторые его соратники, с собой он забрал «общак» НСО** и деньги Базылева (в 2008 году тот совершил самоубийство в изоляторе, при этом СМИ писали, что якобы на его счетах нашли почти 200 млн рублей). Сам Малюта это отрицает, так как НСО** финансировал он, а у Базылева денег не могло быть, потому что, когда они познакомились, тот напоминал ему бомжа. И если бы у него на счетах, которых по словам Малюты, у Базылева не было, могли появиться 200 млн рублей, их бы сразу же заморозил Росфинмониторинг.

Из Беларуси Малюта перебрался на Украину, где в 2014 году стоял у истоков создания добровольческого батальона «Азов»*. В том же году за участие в боевых действиях на Донбассе Петр Порошенко лично вручил ему украинский паспорт. Позже лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий говорил, что свой паспорт Коротких получил в том числе за «уничтожение первого российского танка под Новоазовском».

«На его счету спасение ребят из «Правого сектора»* и из «Кривбаса», когда они вырвались, ещё до «Иловайского котла», из окружения. На его счету захват в плен первого министра обороны ДНР Игоря Хакимзянова», — также отмечал Билецкий.

При этом, что любопытно, в том же 2014 году 22 иностранца воевавших на стороне украинской армии подали документы на получение гражданства. Всем им было отказано. Исключение составил лишь один человек — Коротких.

В 2015-2017 годах, как писали местные СМИ, Коротких руководил отделом охраны объектов стратегического значения при Департаменте Государственной службы охраны при МВД Украины. Также украинские журналисты не раз писали о том, что покровителем Малюты был министр МВД Украины Арсен Аваков, с чьим сыном он находился в дружеских отношениях. В первый же год работы на госслужбе Коротких купил себе в Киеве две квартиры, частный самолет Л-39 «Альбатрос», а также располагал состоянием в сумме около миллиона долларов США, следует из его декларации.

После того как Малюта (на тот момент он уже называл себя Боцман) уволился из полиции, он примкнул к «Национальному корпусу» и стал одним из представителей «азовского движения»* (так называли себя ветераны «Азова»*, воевавшие на Донбассе в рамках так называемой АТО).

Украинские журналисты и даже сами «азовцы»* связывали Сергея Коротких с убийством юриста «Азова»* Ярослава Бабича, журналиста Павла Шеремета и основателя Белорусского дома на Украине Виталия Шишова. В случае с Бабичем, например, его близкие заявляли, что Малюта убил его из-за финансового конфликта. Тело Бабича было обнаружено в 2015 году на шведской стенке в его собственной квартире. Косвенной уликой причастности Коротких, утверждали журналисты, служит морской узел на веревке Бабича. Малюта рассказывал, что увлекался яхтостроением, да и боцман — корабельная должность. Однако официальной версией полиции стал суицид. Как, впрочем, и в случае Виталием Шишовым, чье тело нашли повешенным в лесу через день после его исчезновения. Что касается Шеремета, то Сергей Коротких был последним, с кем встретился журналист у своего дома незадолго до того, как под днище его автомобиля заложили взрывное устройство. Сам Коротких отрицал причастность к убийству и не проходил по делу в качестве обвиняемого.

В декабре 2020 года в Киеве был похищен российский националист, перебравшийся на Украину, Иван Белецкий (Тимошенко). Он позволял себе нелестные высказывания в адрес Боцмана. Неизвестные отвезли его на квартиру, где жестоко избили и изнасиловали, а саму расправу сняли на видео и распространили по неонацистским телеграм-каналам. В 2021 году Иван Белецкий сделал заявление, в котором организатором нападения на него назвал Сергея Коротких, а исполнителем — Артема «Урагана» Краснолуцкого. О том, что Краснолуцкий активный участник «эскадронов смерти» Малюты писал и украинский журналист Антон Фурманюк, который долгое время занимался расследованием убийств, к которым причастны «азовцы»*.

Примерно в те же годы Сергей Коротких сошелся с Денисом Капустиным, который устраивал в Киеве турниры по боевым единоборствам, в которых участвовали ультраправые и «азовцы»*. Сам Малюта при этом с 2018 года является вице-президентом по вопросам безопасности и развития Федерации боевого самбо Украины.

Начало СВО и «отписка»

«Прекрасно, началось», — написал Сергей Коротких в своем телеграм-канале в шесть утра 24 февраля 2022 года. Уже через несколько часов жаловался, что все утро мотается по Киеву, но не может получить вооружение.

На следующий день Коротких опубликовал фото, на котором он уже запечатлен с автоматом на фоне «Хаммера». «Ну что, мои маленькие любители экстремизма, начинаем партизанить, как я вас и учил», — написал он. Спустя несколько минут появилось следующее видео. На нем Малюта учил своих сторонников, «как нужно оборонять Киев». Коротких показал сорванную с фасада здания табличку с именем депутата Верховной Рады Ильи Кивы и дал понять, что здание, на котором она висела — он захватил, чтобы разбить там волонтерский центр по сбору гуманитарки.

26 февраля Малюта уже фотографировался с целым арсеналом стрелкового оружия. В это же время он призывал своих подписчиков из числа воюющих присылать и публиковать как можно больше фотографий убитых российских военных вместе с паспортами и военными билетами. Сам он также часто публиковал такие снимки в своем канале.

В начале апреля, судя по телеграм-каналу Малюты, он и его подразделение Botsman Boys уже были в Буче, и стало первым из украинских подразделений, вошедших в этот населенный пункт, где они проводили зачистку. Тогда же Малюта начал продвигать нарратив о том, что российские войска якобы массово расстреливали жителей этого населенного пункта. Чуть позже в «Медузе»*** вышла статья, основанная на предоставленной Малютой видеозаписи с дрона. С тех пор он дал несколько интервью, где рассказывал о событиях в Буче. Нарратив Боцмана подхватили многие мировые СМИ.

В свою очередь российский военкор Александр Коц в своем восстановлении хронологии событий также обратил внимание на то, что первыми в Буче на зачистке оказались именно люди Коротких. Более того, сам Коротких тогда же опубликовал видео, на котором он отдает им команду стрелять по гражданским.

«Вон пацаны без синих повязок, по ним можно стрелять?», — спрашивают соратники Коротких. «А то!», — отвечает он.

3 августа 2022 года стало известно о конфликте, произошедшем между кадровым боевиком ВСУ, российским неонацистом из «Формат-18»** Артемом Краснолуцким и Сергеем Коротких. Группа Краснолуцкого, воюющая в составе батальона «Террор», записала видео, в котором заявила о том, что «отписывает» Малюту от «правого движа» и хором посылает его «на ***». Что стало причиной конфликта, до сих пор неизвестно. Сам Малюта публично никак не комментировал этот инцидент. Однако вскоре его Botsman Boys практически перестали фигурировать в украинских медиа и нацистских пабликах. Сам Малюта позже объявился в другом месте и с уже новым подразделением Khorne Group.

Оккупация Курской области

Летом 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. Среди тех, кто участвовал в этой операции, оказался и Сергей Коротких. К тому моменту он уже был руководителем отряда операторов дронов Khorne Group 116-й бригады ВСУ. В аккаунте подразделения также много контента с Коротких, включая видеозапись с обсуждением удара по зданию администрации Суджанского района. Кроме того, в канале появилось видео, на котором Малюта разрисовывает памятник Ленину в Судже. Что во многом говорит о прогрессе его личности: 20 лет назад Малюта вместе с Тесаком измазали фекалиями дверь своего оппонента по националистическому движению Дмитрия Демушкина. Спустя 20 лет он мажет краской памятник Ильича.

Сам Демушкин в беседе с RTVI дал Коротких самую лаконичную характеристику: «Законченный гондон».

В середине августа 2024 года Коротких лично допрашивал взятых в плен российских солдат. В начале сентября в канале Khorne Group Малюта заявил, что едва не стал жертвой российского дрона, но его спас РЭБ.

Тогда же, в сентябре, издание CNN сообщило, что ВСУ начали применять по территории РФ «дроны-драконы», которые сбрасывают термитную смесь, сжигающую целые участки площадей с растительностью. Во времена Второй мировой войны термитные бомбы использовали нацисты. Поэтому неудивительно, что возникли «дроны-драконы» именно в отряде под руководством Сергея Коротких Khorne Group, о чем сами боевики Малюты с гордостью отчитывались в своем телеграм-канале.

В последние несколько месяцев Коротких как будто ушел в тень. Контент его канала в основном составляют новости о Трампе. Малюта, называющий себя в последние годы «панъевропейцем», давно восхищается американским президентом, считая его человеком, возрождающим традиционный консервативный дух Европы и Нового света. Однако, как выяснилось в конце прошлого года, в действительности Коротких снова сменил фронт работ. Как сообщила украинская журналистка Анна Калюжная, главком ВСУ Сырский назначил Малюту начальником отдела подготовки украинских штурмовиков в новом подразделении — штурмовых силах ВСУ. Само это подразделение возглавил друг Коротких — Валентин Манько.

«Сергей — отличный боец. Он сам участвовал в боях. Сейчас он работает в отделе подготовки, и у него это хорошо получается», — сказал Манько. Отвечая на вопрос журналистов, как так вышло, что человек с таким бэкграундом вошел в руководящий состав ВСУ и принимает участие в совещаниях с главкомом, Манько сказал:

«Сергей воюет с 2022 года, и в 116-й бригаде, и в СБУ, и в ГУР. Все говорят, что у него [сомнительное] прошлое, но когда он служил в ГУР, его два или три раза проверяли на полиграфе. Еще до этого он работал в Министерстве внутренних дел, где его тоже проверяли. И если бы результаты теста были отрицательными, он бы даже близко не приблизился к армии».

Сама Калюжная, комментируя это, сказала, что часть кадровых офицеров украинской армии просто «в…[шоке]» от назначения Коротких на такую должность.

В начале января 2026 года Зеленский назначил главу ГУР Украины Кирилла Буданова новым главой Офиса президента, пока Буданов только начал формировать свою команду, возможно мы увидим старого сотрудника разведки Коротких на новом фронте работ.

* организация признана террористической и запрещена в РФ

** организация признана экстремистской и запрещена в РФ

*** признана иноганетом и нежелательной организацией в РФ