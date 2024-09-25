Израиль продолжает «упреждающую наступательную операцию» против «Хезболлы» на юге Ливана под названием «Стрелы севера», которой предшествовали месяцы обстрелов приграничья. Целью массированных авиаударов заявляется инфраструктура группировки на территории Ливана. По последним данным, в результате ударов ЦАХАЛ по Бейруту погиб командир ракетных сил «Хезболлы» Ибрахим Кубейси. Какие могут быть сценарии развития конфликта, рассказали эксперты RTVI.

Елена Супонина, политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам:

Ключевой вопрос — будет ли наземная операция. Теоретически израильтяне создают сейчас почву для того, чтобы зайти на юг Ливана или в долину Бекаа. Но дело в том, что израильтяне стояли на юге Ливана с середины 1980-х до 2000 года. Однако та буферная зона не сильно обезопасила северные районы Израиля, и в любом случае периодически возникали стычки, обстрелы.

Сейчас, на мой взгляд, вернуться опять на те же позиции, может быть, и возможно, но опять-таки без долгосрочного урегулирования конфликта обстановка будет такой же нестабильной. Может быть, более безопасной для жителей севера Израиля, — но в долгосрочной перспективе нестабильной.

Биньямин Нетаньяху преследует еще и свои внутриполитические цели. Для него важно удержать от развала шаткую коалицию. Новая военная операция, видимо, помогает консолидировать политиков вокруг фигуры Нетаньяху — это одна из целей, что, собственно, и не скрывается.

Такого рода операции — как в секторе Газа, так и на границе с Ливаном — без долгосрочного урегулирования ни к чему хорошему не приведут. Это будет один виток нестабильности за другим.

Казалось бы, что после всего, что произошло, это уже невозможно ни на палестинском направлении, ни на ливанском. Но все-таки очень многое упирается в фигуру самого израильского премьера и его окружения, состоящего сейчас из представителей крайне правых религиозных партий.

В Израиле есть другие политики, которые нацелены на диалог. В частности, сейчас появился очень интересный документ — это проект мирных договоренностей между израильтянами и палестинцами, который помог бы закончить конфликт в секторе Газа. Разработали этот документ бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт и бывший министр иностранных дел Палестины, родственник Ясира Арафата Насер Кудва.

Документ предлагает интересное решение застарелых проблем, в том числе даже решение проблемы Иерусалима. Несмотря на всю кровь, которая сейчас льется, тем не менее есть силы, которые считают возможным договариваться, договариваются и даже готовят соответствующие планы. Ситуацию из кровавого тупика может вывести только переговорный процесс — альтернатив этому не придумано.

Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам:

Могут быть разные сценарии. С одной стороны, [министр обороны Израиля] Йоав Галант, как я понимаю, выступает против сухопутной операции. Но есть те, кто оказывает давление на Нетаньяху, чтобы он начал сухопутное вторжение. Насколько я знаю, Галант был против сухопутного вторжения, потому что нет ясности, насколько оно может принести результат и не втянет ли оно Израиль в ливанское, как говорят, болото.

Есть и другая точка зрения, что сама «Хезболла» не против втянуть Израиль в это противостояние. Надо понимать, что «Хезболла» не очень-то этого и боится. И, скорее, даже наоборот, там тоже есть люди, которые рассчитывают, что они могут заявить о себе, как заявили, например, своими атаками хуситы. Таким же образом «Хезболла»сможет нанести серьезные потери Израилю и сохранить позиции, что приведет к усилению ее роли не только в Ливане, но и в исламском и арабском мире.

Что будет делать «Хезболла»? Возможно, она просто-напросто начнет использовать ракеты, чтобы поражать уже территорию всего Израиля, не только севера. Раньше «Хезболла» сама себя ограничивала тем, что наносила удары только по северу Израиля.

Есть мнение, что Израиль так и не уничтожил потенциал «Хезболлы» и далек от того, чтобы нанести ей какой-то серьезный ущерб. Бомбардировки, как это, например, происходило в Газе, часто приходятся по гражданскому населению. Это меняет картину поддержки «Хезболлы» в Ливане. Там, конечно, много противников, но мы уже видим, как они постепенно начали сплачиваться перед лицом израильской агрессии.

Иран так или иначе уже оказывает поддержку «Хезболле», а ее возрастание, возможно, усилится после начала сухопутного вторжения, если такое последует. Надо понимать, что «Хезболла», в отличие от ХАМАСа, не изолирована — туда может идти оружие и подкрепление со стороны, например, «Исламского сопротивления Ирака» и других группировок, которые находятся в Сирии. Хуситы могут активизироваться в своих ракетных атаках по Израилю.

Эти страны и так называемые группировки «Оси сопротивления» будут, прежде всего, оказывать помощь [«Хезболле»]. Что касается других арабских государств, то, наверное, следует так или иначе все равно ожидать ужесточения их позиции по поводу Израиля и его действий.