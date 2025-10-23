В украинском Тернополе суд отправил под стражу членов ОПГ, которая состояла из действующих военнослужащих элитной 3-й штурмовой бригады ВСУ. Их задержали по подозрению в разбое, похищении людей и пытках. Поддержать соратников приехал знаменитый российский неонацист Коловрат Кожемякин, он попросил суд выпустить задержанных на поруки.



«Хочешь увидеть жену и детей? Что ты можешь нам дать?»

На скамье подсудимых оказалось шесть бойцов из подразделения Андрея Билецкого, имена и фамилии не разглашаются, но известно, что самому младшему 22 года, а самому старшему 35 лет. Они уроженцы Одессы, Днепропетровской области и Кропивницкого. Седьмому члену преступной группы удалось скрыться, он объявлен в розыск.

Группа военных прибыла в Тернополь полтора месяца назад, рассказали во время заседания суда, их прислали помочь активизировать мобилизацию и «приобщали к дополнительному оповещению населения» о службе в ВСУ. Проще говоря — они должны были помочь местному ТЦК (военкомату) выполнить план по мобилизации. Вместо этого штурмовики поставили на поток вымогательство — хватали на улице мужчин, избивали и отпускали только за выкуп. Особо несговорчивых — вывозили за город в лес и пытали.

Тернопольский общественник Роман Довбенко рассказал украинской газете «Ратуша» подробности «работы» ОПГ:

«Они могли посадить в бус мужчин, часть отпустить за деньги. Говорят, о разных суммах, сначала называли по 30 тысяч долларов. Они не интересовались, есть ли бронь у мужчины, просто запихивали в бус и потом уже выясняли. Был случай, что угрожали владельцу юридической компании, работника которой поймали, оказалось, что есть бронь, они звонили по телефону к работодателю с требованием снять с того человека бронь, чтобы у самого предприятия не было проблем», — говорит Довбенко.

Точное количество потерпевших неизвестно, так как в случае обращения в полицию штурмовики угрожали жертве убийством. Однако несколько человек обратилось в правоохранительные органы: дело в том, что бойцы Билецкого хватали всех без разбора, в том числе военнослужащих, которые прибыли в Тернополь на лечение. Именно их показания легли в основу обвинения.

Полиция зафиксировала случаи особой жестокости. Одного из действующих военнослужащих, находящегося на лечении после тяжелого ранения, нападавшие поймали на улице. Силой посадили в микроавтобус и вывезли за город. Там его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей) за освобождение.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и также вывезли за город. Полиция Тернополя распространила видео с показаниями пострадавшего военнослужащего:

«С вечера пятницы до вечера понедельника они меня удерживали. Вывезли за город, ехали минут 20. Когда остановились, меня вывели из машины, начали бить, заставили раздеться догола и облили каким-то веществом, бензином или соляркой, заставили перед их машинами бежать, а они сзади ехали. Я полкилометра пробежал и сказал, что больше не могу, упал на землю и один вытащил пистолет и выстрелил мне прямо у руки. Потом меня голого погрузили в бус и увезли в какой-то блиндаж. Спрашивали: хочу ли я увидеть жену и детей и что я могу им дать. Может машину какую-нибудь?»

Еще одно преступление ОПГ задокументировано в соседней Ивано-Франковской области. Там они остановили автомобиль, задержали водителя и угнали машину в Киевскую область.

Для задержания ОПГ полиция Тернополя привлекла бойцов спецподразделения «Корд». Обыски были проведены в двух областях Украины, где базируется Третья штурмовая — Харьковской, Киевской, а также в самом Тернополе, по местам расквартирования бойцов.

Задержанным предъявили обвинения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские считают, что в деятельности ОПГ были задействованы и другие военные, сейчас их причастность устанавливается.

«Барсик» спешит на помощь

После задержания преступники скрывали свою принадлежность к Третьей штурмовой бригаде, но туман сомнений развеял главный сержант 3-й ОШБр Коловрат Кожемякин, позывной «Барсик». Он приехал в суд и признал, что все задержанные имеют отношение к его бригаде. Он поручился перед судом за них и предложил отпустить на свободу.

«Они бы принесли больше пользы на службе, учитывая, что за них поручаются офицеры с хорошей характеристикой», — сказал Кожемякин.

Судья Кожемякина выслушал, но поручительство не принял, так как сам «Барсик» даже не гражданин Украины и имеет, мягко говоря, сомнительную характеристику.

Коловрат Кожемякин известный российский неонацист и соратник Максима Марцинкевича (Тесак) в Коми. Родился в Сыктывкаре и был одним из лидеров ныне признанной экстремистской группировки «Рубеж Севера»**. Тогда его звали Алексей, Коловратом он стал на Украине.

В зале тернопольского суда он чувствовал себя неуверенно и не снимал головной убор, возможно, чтобы не смущать собравшихся обильным количеством свастик, вытатуированных на голове.

В России он известен тем, что нарисовал свастику на стенах здания «Еврейской национально-культурной автономии», участвовал в нападениях на уроженцев Кавказа, а также в «сафари» на предполагаемых педофилов.

«Нож со свистом прорезал полумрак коридора, и два пальца “джигита” отлетели в сторону», — писал в автобиографическом рассказе Коловрат. Драка произошла в 2005 году, после чего Кожемякина приговорили к 7 годам заключения.

В 2014 году, незадолго до предъявления обвинения в вандализме, Кожемякин бежал из страны. На Украине присоединился к «Азову»*, участвовал в боях за Широкино. Несколько раз безуспешно подавал документы на гражданство Украины.

После начала СВО снова воевал в составе «Азова»* в Буче, а затем перешел в созданную на основе «азовцев»* 3-ю штурмовую бригаду. В ее составе принял участие в боях под Бахмутом.

В России Кожемякина кроме вандализма обвиняют в госизмене и участии в террористической организации. Он был среди участников вооруженного налета на Брянскую область в начале марта 2023 года в составе РДК*.

* организация запрещена на территории РФ и признана террористической

** организация запрещена на территории РФ и признана экстремистской