Народная скупщина (парламент) Сербии начала рассматривать законопроект «Об особом регистре агентов иностранного влияния». Документ внесли депутаты от партии «Движение социалистов», которых возглавляет вице-премьер Александр Вулин. Подобные законы — с разной трактовкой — уже есть в США, России и Грузии (в Тбилиси инициатива вызвала протесты). Теперь на очереди Белград. RTVI опросил экспертов, что они думают об этой инициативе и будет ли она в итоге принята.

Экс-депутат Скупщины от партии «Двери» Иван Костич:

Это отличная идея. Мы из партии сербского движения «Двери» предлагали принять такой закон 7 лет назад. Но [президент Сербии] Александр Вучич не принял его, потому что уже тогда он был на стороне США, Великобритании и Евросоюза.

Я убежден, что правящая Сербская прогрессивная партия не примет его и сейчас, потому что он должен быть подписан Вучичем. Он боится реакции ЕС, поскольку президент — представитель коллективного Запада.

Предполагаю, что Вулин взял за пример российский закон. Это необходимо, чтобы увидеть, как много неправительственных организаций и людей в госучреждениях работают в интересах Запада, а также в ущерб сербским национальным интересам. В первую очередь [он отразится] на агентах иностранных интересов из США, Великобритании и ЕС.

Несомненно, в Сербии находится много российских граждан, приехавших в Сербию после начала конфликта на Украине и работающих против Сербии и России. Однако я думаю, что с принятием этого закона придется подождать, пока к власти в Сербии не придет новое патриотическое правительство.

Журналист Михаил Карпов из Белграда:

Разумеется, этот законопроект не будет принят. Все в Сербии заточено на вступление в ЕС, это основная мечта (и вполне рациональный выбор) властей — то есть Сербской прогрессивной партии и Александра Вучича. В Белграде с сентября работает Европейский дом, активно действуют европейские и американские НКО, сам президент не раз повторял, что никакой альтернативы европартнерству у страны просто нет, даже если бы она этого очень хотела, поскольку находится в плотном кольце государств ЕС, от которых и получает основные вливания в свою экономику. Именно на еврогранты проводятся практически все положительные изменения в Сербии.

Законопроект об иноагентах был выдвинут партией вице-премьера без портфеля Александра Вулина. У нее крохотная фракция в Скупщине, а сама она полностью зависит от Вучича. Если бы закон хотели принять, он бы был вынесен от правящей Сербской прогрессивной партии.

В чем же тогда дело? Прежде всего, Вучич хочет припугнуть оппозицию — мол, расплодили тут враждебные НКО на деньги «известно кого», маршируете, перекрываете улицы и не даете нормально управлять страной. Да, скоро, благодаря президенту, все вздохнут с облегчением — после пары месяцев переливания из пустого в порожнее будет заявлено, что законопроект снят. Но предупреждение от Вучича останется: мол, не балуйте, а то в следующий раз возьмем, да примем.

Вулин — министр без портфеля, в правительстве Сербии они ничего не решают, зато являются русофилами, основная задача которых — поддерживать контакт с Россией и давать [президенту России Владимиру] Путину клятвы в вечной дружбе. Правда, личные, ни к чему не обязывающие страну. Внесение этого закона — также реверанс российской стороне, которой наверняка это было приятно.

Наконец, третья причина заключается в том, что страны Балтии тормозят открытие третьего кластера переговоров по вступлению Сербии в ЕС. Внесение законопроекта об иноагентах — еще один повод припугнуть евровласти и напомнить им, что если не Евросоюз, то всегда есть Россия! Так что давайте не шалите и не суйте палки в колеса. Впрочем, пугалками все и ограничится.

Программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович:

Законопроект об иноагентах, инициированный депутатами от «Движения социалистов», — на мой взгляд, своевременная мера, направленная, в первую очередь, на защиту национальных интересов Сербии и ее суверенитета.

Законопроект призван ограничивать и контролировать влияние иностранных, в первую очередь, западных НКО, делать их деятельность максимально транспарентной.

Главная цель, пожалуй, состоит в том, чтобы не допустить сценария «цветной революции» в Сербии, в организации которых именно западные НКО зачастую играют главную роль. В актуальной геополитической обстановке и кризисе безопасности в Европе Сербия находится в весьма уязвимом положении: давление Запада на Белград постоянно возрастает, и балансировать становится все сложнее.

Что касается иностранцев, включая россиян: если это какие-то ярые либералы (ультралибералы), а их деятельность будет подпадать под положения закона, если они будут дестабилизировать политическую обстановку, то закон их затронет.