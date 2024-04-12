Правительство Грузии не теряет надежды принять закон об иностранных агентах. 12 апреля законопроект, внесенный правящей партией «Грузинская мечта» повторно, рассмотрит юридический комитет парламента. Правда, из документа убрали выражение «агент иностранного влияния» — его смягчили. Прошлой весной в республике уже протестовали против «закона, как у русских». А его авторы уверяют, что не ориентировались на опыт Москвы и даже Вашингтона.

Грузия: маркировать не надо

Сразу две инициативы вызвали большой резонанс в Грузии. Это конституционные поправки «в защиту семейных ценностей и несовершеннолетних» (против пропаганды ЛГБТ*) и законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В обоих случаях критики утверждают, что Тбилиси берет пример с Москвы, а республика, получившая в декабре 2023-го статус кандидата на вступление в ЕС, «дрейфует в сторону России». Сами законодатели с этим не согласны.

«Иноагентский» законопроект вносится в Грузии со второй попытки. Его первую версию уже приняли в первом чтении 7 марта 2023 года. Авторами выступили депутаты, которые отпочковались от правящей партии «Грузинская мечта» и потом образовали оппозиционное движение «Сила народа» (впрочем, близкое с ней по духу).

Законопроект касался некоммерческих юрлиц и СМИ (телевещателей и печатных изданий), которые финансируются из-за рубежа более чем на 20% — речь идет об общем доходе за календарный год. Все они должны заполнить форму, установленную Минюстом Грузии, и ежегодно подавать декларацию в Национальное агентство публичного реестра. Никакой специальной маркировки при этом не предусмотрено. Но за уклонение от регистрации, незаполнение декларации или отказ «исправить дефекты» по итогам проверки Минюста предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч лари ($3,7-9,4 тысячи).

Параллельно в Грузии был зарегистрирован и более жесткий вариант, вводивший еще и уголовную ответственность за нарушения, но в итоге он не прошел. Однако и более мягкий вариант спровоцировал массовые протесты граждан, которые увидели в нем наступление на гражданское общество и сворачивание с европейского пути. К вечеру 7 марта к зданию парламента на проспекте Руставели вышли, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч человек.

Протесты продолжались два дня, демонстранты строили баррикады, полиция применяла водометы и слезоточивый газ, несколько десятков человек были задержаны. Люди выходили под лозунгами «Нет российскому закону в Грузии» и «Не хотим, как у русских».

Под прессингом общественности и Брюсселя 9 марта законопроект был отозван. Впрочем, как выяснилось, не навсегда. Теперь его внесла правящая «Грузинская мечта». При этом там заявили, что готовы отозвать его, если кто-нибудь найдет в нем хотя бы один пункт, который присутствовал бы в российском законе об иноагентах и отсутствовал бы в аналогичных западных.

В тексте уже нет слова «агент иностранного влияния» — в новой редакции его заменили на «организацию, представляющую интересы иностранной силы». Под «иностранной силой» понимаются «субъект госуправления иностранного государства», «физическое лицо, которое не является гражданином Грузии», и «юрлицо, не основанное на законодательстве Грузии».

Спорный законопроект может подогреть политическую обстановку в Грузии, где осенью пройдут парламентские выборы, а «Грузинскую мечту» нередко обвиняют в «близости к Кремлю», что она сама отрицает. На Руставели в эти дни снова были недовольные — правда, пока их не так много. Между тем законодатели настаивают, что законопроект не только не заимствован у России, но и намного мягче, чем аналог в США.

США: RT, Бутина, иранский шах

Законы, выявляющие иностранный лоббизм, действуют в Австралии и Израиле, Франции и Казахстане. А первопроходцами считаются США. Еще Джордж Вашингтон в конце 1790-х предупреждал об иностранных государствах, стремящихся повлиять на американское правительство и общественность с помощью «локальных инструментов и обмана».

Полноценное законодательство, которое регулирует деятельность иноагентов в США, появилось в 1938 году. Foreign Agents Registration Act (FARA, «Закон о регистрации иностранных агентов) был принят затем, чтобы, как говорится на сайте конгресса, «противостоять нацистской и коммунистической пропаганде».

Спустя почти 30 лет, в 1966-м в документ были внесены поправки, которые сузили термин и сместили акцент на борьбу именно с политическим лоббированием. В 1995-м из статьи, в которой перечисляются признаки иноагента, пропал термин «политическая пропаганда».

Как объясняет американский Минюст, «FARA — важный инструмент для выявления иностранного влияния в США и устранения угроз национальной безопасности». Основная цель документа — «способствовать прозрачности в отношении иностранного влияния» внутри Штатов, гарантируя, что правительство страны и общественность знают источник той или иной информации от иноагентов.

К «иностранным агентам» относятся физические и юридические лица, которые действуют в качестве агента, представителя, сотрудника или служащего или иным образом по приказу, запросу, под руководством или контролем «иностранного принципала». На территории США они занимаются политической деятельностью — к примеру, пытаются повлиять на должностных служащих, правительство или общественность в вопросах, связанных с внутренними или внешними делами страны. Еще такие лица действуют в качестве советников по внешним связям, связям с общественностью, работают в информационных службах или политконсультантами.

Под определение «иноагента» подпадают те, кто запрашивает, собирает, выплачивает или распределяет пожертвования, займы, деньги или другие ценности на территории США, а также те, кто представляет интересы «иностранных принципалов» перед агентствами и должностными лицами Америки.

При этом в FARA сделано исключение для СМИ, которые как минимум на 80% находятся во владении американцев, чье руководство состоит из граждан США, а само издание не находится под контролем других иноагентов. Также из закона исключают обладателей дипломатического иммунитета.

Те, кто подпадает под определение «иностранный агент», обязаны заполнить специальную регистрационную форму и раз в шесть месяцев предоставлять отчетность в Минюст США. Кроме того, они маркируют свои материалы, причем «плашка» о том, что материалы распространяются иностранным агентом, должна быть «заметной». За «умышленное нарушение» FARA можно сесть в тюрьму на срок до пяти лет, получить штраф в $250 тысяч или и то, и другое. За обычное «правонарушение» налагается штраф в $5 тысяч или лишение свободы до шести месяцев (возможны и оба варианта одновременно). То есть речь идет как об административной, так и уголовной ответственности.

По данным американского Минюста, сейчас в США зарегистрировано 2356 заявок на статус иностранного агента. Но процессов было не так уж много. За первые полвека действия закона было возбуждено около 85 дел. С 1966-го (после внесения поправок) по 2011 год в рамках FARA вынесли лишь три обвинительных заключения, при этом ни одного уголовного. До 2015 года было возбуждено только семь уголовных дел по FARA, и ни одно из них не закончилось осуждением. Причина — возросшее бремя доказывания, возложенное на правительство.

Вот самые резонансные дела:

Дело о финансировании прошахских демонстраций посольством Ирана во время визита президента США Джимми Картера в Тегеран в 1977 году. Осталось без последствий.

в 1977 году. Осталось без последствий. «Кубинская пятерка» (1998—2000): пять офицеров кубинской разведки были признаны виновными в активности в качестве агентов иностранного правительства в соответствии с FARA, а также по различным обвинениям в заговоре после въезда в Соединенные Штаты с целью шпионажа за Южным командованием США и совершения терактов на самой Кубе;

(1998—2000): пять офицеров кубинской разведки были признаны виновными в активности в качестве агентов иностранного правительства в соответствии с FARA, а также по различным обвинениям в заговоре после въезда в Соединенные Штаты с целью шпионажа за Южным командованием США и совершения терактов на самой Кубе; Наби Фай, гражданин США родом из индийского штата Джамму и Кашмир, был арестован в 2011 году ФБР за тайное лоббирование интересов пакистанской разведки в качестве главы «Кашмирского американского совета» . Позже он признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний. Его осудили на два года;

в качестве главы «Кашмирского американского совета» . Позже он признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний. Его осудили на два года; Бизнесмен Эллиот Бройди в октябре 2020 года признал себя виновным в том, что действовал в качестве незарегистрированного иностранного агента и взял $9 млн для тайного лоббирования интересов Малайзии и КНР в администрации Дональда Трампа. Впоследствии был помилован Трампом.

А вот и громкие российские кейсы.

В ноябре 2017 года министерство юстиции Соединенных Штатов потребовало от американской редакции RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, что впоследствии и было сделано, рассказала главред Маргарита Симоньян. Год спустя ведомство обязало зарегистрироваться и RIA Global LLC, которое занимается производством контента для Sputnik.

В «попытке проникновения в организации, имеющие влияние в американской политике, с целью продвижения интересов Российской Федерации» обвинили россиянку Марию Бутину. Ей вменяли «сговор с целью действовать в качестве агента Российской Федерации на территории США без предварительного уведомления генерального прокурора». Дело завело ФБР.

Впрочем, Бутину осудили в рамках связанного с FARA параграфа 951 части 18 Уголовного кодекса США — он предполагает тюремное заключение на срок до десяти лет для всех, кто действует в качестве агента иностранного государства без предварительного уведомления Минюста. Россиянке дали 18 месяцев.

Венгрия: остановить Сороса

Будапешт ввел свое законодательство против иноагентов спустя пять лет после Москвы. В 2017 году парламент принял закон, ужесточающий контроль над НПО, которые имеют иностранное финансирование не менее чем на 7,2 млн форинтов (чуть больше €18 тысяч по нынешнему курсу) в год. Не секрет, что мишенью был американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос, которого премьер Виктор Орбан — сам бывший соросовский стипендиат — объявил врагом национальных интересов республики.

В соответствии с законом, такие НПО должны быть зарегистрированы как «организации, получающие финансирование из-за рубежа», указывать эту маркировку в публикациях в СМИ и на публичных мероприятиях, ежегодно отчитываться о своей деятельности и пожертвованиях от €1400. В противном случае они подлежат закрытию.

На следующий год партия Орбана «Фидес» приняла более обширный пакет мер под названием «Стоп Сорос», нацеленный на борьбу с нелегальной миграцией и защиту традиционных ценностей. А в 2020-м большая палата суда ЕС постановила, что закон о прозрачности НКО противоречит законодательству ЕС и должен быть отменен.

Однако в республики не прекратили борьбу с Соросом. В декабре 2023-го был принят новый закон закон «О защите национального суверенитета», на основании которого в январе заработало Управление по защите суверенитета. Это госагентство призвано противодействовать попыткам повлиять на венгерские выборы из-за рубежа. За использование иностранного финансирования в предвыборной кампании будет предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

ЕС: против Китая и России

В марте 2023 года Politico сообщило, что «Европейский союз работает над законом, который заставит неправительственные группы, консалтинговые компании и академические институты раскрывать информацию о любом финансировании из стран, не входящих в ЕС, в рамках борьбы с иностранным влиянием в блоке». Как отмечало издание, «законодательство, которое находится на очень ранних стадиях, перекликается с аналогичными законами в Австралии и Соединенных Штатах».

«Версия ЕС вряд ли будет направлена против индивидуумов, но заставит как коммерческие, так и некоммерческие организации по всему блоку раскрыть финансирование из-за пределов ЕС, относящееся к таким сделкам, как оплата академического обучения», — цитировало Politico чиновника из Еврокомиссии, пожелавшего остаться неназванным.

В Еврокомиссии не скрывали, что опасаются во многом российского и китайского влияния. Ее председатель Урсула фон дер Ляйен поручила начать работу над законопроектом в рамках «пакета мер по защите демократии».

«В последние годы Европа столкнулась с целым рядом операций иностранного влияния — от российских хакерских атак и утечек, направленных на изменение результатов выборов, до китайских грантов для университетов, направленных на формирование риторики о правах человека, и коррупционного скандала «Катаргейт», который потряс Европейский парламент», — отмечало Poitico.

Впрочем, пока в Брюсселе, судя по всему, недалеко продвинулись с инициативой. Как рассказал в интервью RTVI посол Европейского союза в России, Ролан Галараг, она находится «на стадии предложения для директивы». По словам дипломата, любые параллели с российским законом об иноагентах неверны.

«Цель предлагаемой директивы — изучить лоббистские компании и лоббирование от имени зарубежных стран. То есть идея состоит, например, в том, чтобы создать реестр, где должны регистрироваться компании, чтобы можно было убедиться, что что все деньги, которые они получали, известны — и так далее. <…> Речь идет о том, чтобы сделать лоббирование — а это очень важный вид деятельности в ЕС — более подотчетным и прозрачным, что не имеет ничего общего с отдельными людьми», — пояснил Ролан Галараг.

В то же время российский закон, по мнению посла ЕС, «навешивает на человека ярлык в индивидуальном порядке, мешает ему получать гонорары или деньги от рекламы, обязывает его всякий раз, когда он что-то говорит или делает публично, маркировать себя как иноагента, что напоминает клеймо позора».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России