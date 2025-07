Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер дал два интервью, в которых объяснил провал своего отца на прошлогодних предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, обматерил актера Джорджа Клуни и признался, что будь он у власти, то устроил бы вторжение в Сальвадор, чтобы вернуть оттуда депортированных из Штатов мигрантов. Интервью были опубликованы 21 июля на YouTube-каналах популярного американского видеоблогера Эндрю Каллагана и бывшего председателя Национального Демократического комитета Джейми Харрисона. RTVI собрал самые яркие высказывания Байдена-младшего.

Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в июне прошлого года прошли «совершенно ужасно», признал Хантер Байден. Именно неудача Байдена-старшего стала переломным моментом на выборах президента США 2024 года, когда место демократа в гонке за кресло в Овальном кабинете заняла Камала Харрис.

Одной из причин провального выступления своего отца Байден-младший назвал снотворное «Амбиен», которое используют для лечения бессонницы.

Сын Байдена также раскритиковал лидеров Демократической партии за слишком острую, по его мнению, реакцию на результаты дебатов. Больше всего от Хантера досталось голливудской звезде Джорджу Клуни — одному из главных сторонников и спонсоров демократов.

Байден-младший не постеснялся откровенно и многократно выругаться в адрес Клуни. Актер одним из первых призвал Байдена-старшего завершить предвыборную кампанию после неудачи на дебатах с Трампом, написав для The New York Times громкую колонку с заголовком: «Я люблю Джо Байдена. Но нам нужна новая кандидатура».

«Какое право ты, Джордж Клуни, имеешь нападать на человека, который отдал 52 года жизни служению этой стране, и размещать, по сути, целую страницу рекламы в гребаной New York Times, чтобы подорвать авторитет действующего президента?!» — воскликнул Байден-младший.

По утверждению Байдена-младшего, Клуни расстроился из-за реакции экс-президента США на ордер об аресте израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом. Байден-старший назвал это решение возмутительным и отказался запрещать Нетаньяху въезд в США. Как рассказал Хантер, значительную роль в выдаче ордера на арест премьера Израиля сыграла юристка Амаль Клуни, жена актера.

В интервью Каллагану Хантер и вовсе послал Клуни «к черту». «Я согласен с Квентином Тарантино. Этот чертов Джордж Клуни — не актер, черт возьми. Я не знаю, что он из себя представляет. Он — бренд», — сказал сын Байдена.

В беседе с Каллаганом Хантер, известный в прошлом своими проблемами с наркозависимостью, отрицал свою причастность к пакетику с кокаином, найденному в Белом доме в 2023 году. Расследование по этому делу продолжает вести ФБР, а Трамп в феврале без предъявления доказательств заявил, что наркотики могли принадлежать либо Байдену-старшему, либо Байдену-младшему.

А уже в разговоре с Харрисоном Байден-младший отрицал утверждения американского журналиста Таппера о том, что тот якобы имел огромное влияние в Белом доме во время президентства своего отца.

Байден-младший резко раскритиковал антимиграционную политику Трампа и сравнил с концлагерем тюрьму в Сальвадоре, куда Белый дом депортирует незаконно на его взгляд находящихся в Штатах людей. Более того, Хантер заявил, что, будь он у власти, он бы пригрозил Сальвадору военной силой ради возвращения мигрантов.

На эти слова без промедления ответили в администрации Трампа. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон написала в соцсети X, что таким заявлением «Хантер просто хочет убедиться, что кто-нибудь будет рядом, чтобы убрать его номер в отеле после пьянки».

Оба разговора с Хантером Байденом были опубликованы на YouTube после того, как несколько интервью, в том числе для The New York Times, дал его отец Джо Байден, обращает внимание The Guardian. Как полагает газета, тем самым Байден-старший намерен убедить американцев в отсутствии своей вины в победе Трампа на президентских выборах 2024 года.