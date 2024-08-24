Информация о гибели Руслана Досаева, который подрабатывал барменом на музыкальном фестивале «Сигнал» в поселке Никола-Ленивец Калужской области, появилась в инстаграме* брата погибшего 21 августа. В видеоролике, который выложил Раис Досаев, говорилось, что его брата «жестоко убили, а теперь хотят все это скрыть». Теперь родственники и друзья погибшего пытаются выяснить, что произошло после закрытия фестиваля. Подробнее — в материале RTVI.

«Один бил по почкам, другой душил коленом. В итоге кто-то из них сказал, что у него нет пульса»

34-летний Руслан Досаев, который подрабатывал на фестивале «Сигнал» барменом, должен был вернуться домой еще во вторник, 20 августа. После работы он написал своему брату, что останется еще на день, чтобы поучаствовать в афтерпати. В ночь на 20 августа его нашли мертвым около костра, «где все отдыхали». Там Русик (так называет своего погибшего брата Раис Досаев) захотел познакомиться с девушкой, у которой был молодой человек. Из-за этого у него завязался конфликт с ним и охраной мероприятия.

— Мой брат выкинул его пауэрбанк, на что он его пару раз ударил по лицу. Брат начался кидаться, и этот человек, еще двое парней и один сотрудник охраны, решили связать его кабелем.

— Это вы знаете со слов очевидцев?

— Нет, это мне следователь рассказал. Следователь опустил момент, сколько там людей было: она говорила, что там трое человек было. Но сейчас мне сказали, что их было четверо. <…> Они связали ему руки и ноги. И начали пинать, избивать, душить коленом, это на видео вы видели.

«Иди на *** отсюда, иначе сама получишь *****»

Видео, о котором говорит Раис, было опубликовано там же — на его странице в инстаграм*. На кадрах видно, как несколько мужчин удерживают связанного Руслана на земле: он просит о помощи, а один из нападавших говорит, что нужно «******* [ударить] ему по башке». На кадрах слышны и женские голоса — по словам Раиса, во время конфликта к костру подошла девушка, которая возвращалась с другого кемпинга.

«У меня есть ее голосовое подтверждение. Она услышала какие-то странные голоса, подошла и увидела, как четыре человека вяжут моего брата кабелем. Она просила их перестать, пыталась помочь. Но что они сказали, иди на *** отсюда, иначе сама получишь *****. Это сказал охранник», — рассказал в разговоре с RTVI Раис.

После этого, по словам брата погибшего, «кто-то из нападавших сказал, что у него нет пульса», на что другой человек якобы ответил, что «Русик начал дышать каким-то внутренним дыханием». «Потом они уже окончательно поняли, что Русик не дышит. Мне эта девушка на эмоциях все рассказывала — она прямо говорила, что слышала, как уходит его душа. Просила прощения, что не смогла помочь моему брату», — добавил Раис.

В кемпинге на фестивале Руслан жил вместе с коллегой-барменом в одной палатке. «В 4-5 утра» ко второму бармену «постучались» и сказали, что «с Русиком случилась беда». «Он пошел к сцене и увидел там связанного моего брата, которого прямо так и оставили. Он сделал фотографию, на что один из тех, кто избивал моего брата, сказал: „удали на *** быстро фотографию“», — рассказал брат погибшего.

«Сигнал» на прямую связь со мной не выходил»

После произошедшего организаторы «Сигнала» опубликовали в чате с информацией для участников письмо, в котором заявили, что Руслан погиб «вне территории фестиваля на локации, которая была самостоятельно организована людьми».

«В связи с этим мы располагаем очень ограниченной информацией о произошедшем. Ведутся следственные действия. Фестиваль заинтересован в полноценном расследовании и установлении обстоятельств происшествия и ответственных лиц и готов оказать содействие следственным органам», — говорится в письме.

По словам брата погибшего, организаторы «Сигнала» на прямую связь с ним не выходили, но звонили его другу: «у него они спрашивали о том, чем могут помочь. Он им хотел мой номер дать, но они отказывались: „нет, давайте мы будем через вас контактировать“». На запрос RTVI организаторы фестиваля также не ответили.

«В СК уверяют, что это не криминал и не из-за побоев он умер»

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, «в ночь на 20 августа Руслан выпивал алкогольные напитки со своим знакомым, а затем на улице стал инициатором конфликта с посетителями». «В связи с его угрозами в отношении отдыхающих сотрудники охраны совместно с другими мужчинами пресекли эти действия и связали мужчину», — говорится в телеграм-канале СК России по Калужской области.

Друзья и знакомые погибшего, напротив, уверяют, что он «был очень обходителен и никогда не превышал дозволенного». «Мы с ним работали на ежегодном балу в отеле „Мариотт“ и поверьте, там было к кому поприставать. Все выпившие, раскрепощенные, очень многолюдно было. Но он не давал поводов для подобных мнений», — рассказала в разговоре с RTVI одна из бывших коллег Руслана.

По словам брата погибшего, СК провел судебно-медицинскую экспертизу, согласно которой было выявлено, что у Руслана «не выдержало сердце» и умер он «не от побоев».

«Но извините меня, когда тебя четыре чувака скручивают, прижимают коленом к земле и бьют по голове, ну какое там сердце может выдержать. У нас сейчас было омовение, я лично присутствовал. Я, блин, купал своего брата, и у него огромная вмятина в голове с левой стороны, как будто ему прошибли голову. Хотя следствие говорит, что все нормально. Ноги были перевязаны жгутом настолько, что у него остались следы», — рассказал Раис в разговоре с RTVI.

— А правоохранительные органы ничего вам не говорят? Поймали нападавших или нет?

— Нет, ничего. Есть одна девушка, которая рассказала, что утром она слышала разговор полицейского с одним из этих чуваков [нападавших]. Он сидел в балахоне и чистосердечное давал: что он там был, избивал и душил. И он говорил: «что, я теперь один за всех сидеть буду?». Я еще у следователей спрашивал, на каком вообще основании связали моего брата? А следователь на это ответил: «а что бы вы сделали, если бы вот человек на вас бросался?

Руслан Досаев погиб в ночь с 19 на 20 августа на афтерпати фестиваля «Сигнал», где он подрабатывал барменом. Спустя несколько часов информацию об этом распространил его брат Раис, а позже на обстоятельства смерти бармена обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». 21 августа СК отчитался о возбуждении уголовного дела и проведении судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи и криминалисты СК проводят действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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