Атласский институт международных отношений опубликовал доклад «Молчаливый фронт. Кабельный кризис в Балтийском море» аналитика британской компании Titan Марианны Сатта. Работа посвящена кризису, который может произойти при повреждении кабелей международной сети на дне моря. Автор размышляет над переустройством системы безопасности на Балтике — предлагает доработать законодательство ЕС для привлечения к ответственности судов, повредивших кабели, вне зависимости от флага. RTVI публикует основное из доклада.

Подводные кабельные системы, по данным экспертной группы Европейской комиссии, передают более 95% мирового межконтинентального трафика данных, включая финансовые транзакции, облачные сервисы и военные коммуникации. Поскольку цифровая инфраструктура становится все более важной для экономических систем и систем безопасности, сбои в этих сетях имеют более широкие стратегические последствия.

Повреждение кабеля может произойти в течение нескольких минут, а ремонт может занять дни или недели в зависимости от доступности ремонтных судов и погодных условий. Ремонт кабелей — это сложная морская инженерная операция, включающая несколько этапов и требующая ограниченного глобального флота специализированных судов (их в мире всего 75).

«С октября 2023 года так называемый теневой флот России повредил по меньшей мере одиннадцать кабелей в Балтийском регионе. Схема действий остается неизменной: коммерческое судно, работающее в международных водах, задело якорем морское дно, причинив повреждение кабелям. Установление вины остается сложной задачей в рамках морского права, а ремонт часто занимает недели», — пишет автор.

Кроме так называемого теневого флота России, под подозрением НАТО находятся суда из Китая. Реакцией на эти угрозы стало решение Европейской комиссии принять в феврале 2026 года «Набор инструментов для обеспечения безопасности кабелей». На развитие подводной инфраструктуры было выделено 347 миллионов евро.

«Однако структурные уязвимости сохраняются в трех областях: установление авторства и правовая юрисдикция, право собственности на инфраструктуру и возможности восстановления после сбоев», — считает Сатта.

Схема угроз

Недавние инциденты в Балтийском море иллюстрируют повторяющуюся картину повреждений критической инфраструктуры в условиях, затрудняющих установление причинно-следственной связи, пишет аналитик, намекая, что они вряд ли были случайностью.

«В ходе операций НАТО по морскому мониторингу в Балтийском море было зафиксировано несколько инцидентов, связанных с якорями, которые были протянуты по морскому дну на необычно большие расстояния, в некоторых случаях — на сотни километров. Оперативные оценки показывают, что такие расстояния превышают типичные расстояния, связанные со случайными постановками на якорь. Частота инцидентов — одиннадцать случаев за примерно пятнадцать месяцев — свидетельствует об устойчивой тенденции вмешательства в инфраструктуру, даже когда юридическая причастность остается предметом спора», — пишет Сатта.

В октябре 2025 года суд в Хельсинки отклонил обвинения, связанные с инцидентом с судном Eagle S, которое повредило кабель, поскольку Финляндия не обладала достаточной юрисдикцией в рамках существующей системы морского права. Этот случай продемонстрировал ограничения правовых механизмов, доступных прибрежным государствам, когда ущерб инфраструктуре происходит в международных водах или затрагивает суда, зарегистрированные под иностранными флагами.

Предложения по безопасности

Для перехода Европы от реактивного подхода в «кабельном кризисе» к устойчивому необходимы, по мнению Сатта, два структурных вмешательства:

«Во-первых, ЕС должен создать суверенный флот для ремонта кабелей. Не модульное оборудование, размещенное в портах, а специализированные суда, поддерживаемые государством и работающие под мандатом ЕС или совместного национального мандата, по аналогии с логикой, уже применяемой при совместных закупках средств ПВО. Коммерческий рынок ремонта не может обеспечить эти мощности в условиях противостояния. Во-вторых, ЕС должен провести реформу рамок морской юрисдикции, чтобы разрешить преследование за саботаж инфраструктуры независимо от государства флага судна, устранив пробел в правоприменении, выявленный прекращением дела Eagle S в октябре 2025 года».