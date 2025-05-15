Делегации России и Украины находятся в Турции, где должны пройти первые за долгое время прямые переговоры. Однако представители Москвы и Киева 15 мая оказались в разных городах (Стамбуле и Анкаре соответственно) и пока не встретились. Владимир Путин решил в Стамбул не ездить, как и Владимир Зеленский. Западные СМИ отмечают, что такое отношение к переговорам лидеров двух стран заводит их в тупик. Что еще пишет пресса про встречу представителей Москвы и Киева — в подборке RTVI.

Как пишет Reuters, решение Владимира Путина не ехать в Стамбул «срывает переговоры по Украине». Агентство указывает на то, что российский лидер направил в Турцию «группу переговорщиков второго уровня», тем самым отвергнув предложение о личной встрече с президентом Владимиром Зеленским.

«Неявка Путина поставила перспективы переговоров, которые станут первыми <…> за три года военного конфликта, в тупик», — говорится в статье Reuters.

Издание отмечает, что противоборствующие стороны уже несколько месяцев спорят о логистике прекращения огня и мирных переговорах, одновременно пытаясь показать президенту США Дональду Трампу, что они серьезно настроены на то, чтобы положить конец вооруженному конфликту, который длится с февраля 2022-го.

«После активного давления на Украину и столкновения с Зеленским на встрече в Овальном кабинете в феврале Трамп в последние недели продемонстрировал растущее нетерпение в отношении Путина и пригрозил дополнительными санкциями, которые ударят по торговле с Россией», — напоминает Reuters.

«Выбор Россией делегации низкого уровня ставит под сомнение переговоры по Украине», — с таким заголовком вышла статья в The Washington Post. Ее авторы отмечают, что многие расценили состав российской делегации как признак того, что Путин «не отступил от своих жестких требований» к Украине, включая ограничение численности ее вооруженных сил.

«Российские официальные лица дали понять, что намерены основывать переговоры на документе, который обсуждался в 2022 году, но так и не был согласован. Он был неприемлем для Киева, так как давал России право вето на западную военную помощь Украине в случае возобновления конфликта. Он также исключал членство Украины в НАТО, сокращал ее армию и принуждал к нейтралитету», — подчеркивает WP.

Вместе с тем, ожидается, что на переговорах в Стамбуле Киев планирует обсуждать только 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

«Обе стороны пытаются продемонстрировать готовность двигаться вперед, не уступая при этом своим конечным целям», — добавили авторы статьи.

WSJ напоминает, что в Стамбул направятся и представители Вашингтона, однако «пока не ясно, с кем и когда они встретятся». В основе «необычайных колебаний» касательно потенциальных переговоров лежат «конкурирующие приоритеты, которые делают мирное соглашение лишь отдаленной возможностью», пишет издание.

«Как бы ни разворачивались в Турции необычные дипломатические прятки, можно сделать один ключевой вывод: Кремль не боится дальнейших санкций, европейского давления и не поддается уговорам президента Дональда Трампа», — говорится в материале CNN.

Американский телеканал подчеркивает, что команда, которую Москва отправила в Стамбул, оказалась на более низком техническом уровне, даже не соответствуя статусу госсекретаря США Марко Рубио, который сейчас находится в Турции.

По мнению журналистов CNN, Зеленский теперь стоит перед «неловким выбором». Он должен оставаться в Турции достаточно долго, дав Трампу понять, что он серьезно настроен на встречу, но не настолько долго, чтобы не выглядело, будто он ждет представителей Кремля.

«Он должен либо отвергнуть инициативу России в Стамбуле как слишком незначительную и слишком запоздалую, либо заняться ею, таким образом, начав совершенно новый путь мирных переговоров», — считают в CNN.

Пока все ожидают переговоров, Spiegel акцентирует внимание на словесной перепалке представителей Москвы и Киева в преддверии встречи в Стамбуле.

«Это могла бы быть первая встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Вместо этого Кремль называет украинского президента «клоуном», а президент Украины называет российскую делегацию без Владимира Путина «бутафорной»», — напоминает немецкое издание.

The New York Times отмечает, что ожидаемый раунд мирных переговоров в Турции 15 мая «вылился в шум и неразбериху», поскольку украинская и российская делегации прибыли в разные города. «Президент Владимир Путин пропустит переговоры, а вместо этого отправил группу российских чиновников среднего звена в Стамбул. Президент Владимир Зеленский приземлился в Анкаре, столице Турции, для встречи с турецким лидером [Реджепом Тайипом Эрдоганом]», — указали авторы статьи.

По мере «развития драмы» госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация Трампа «с нетерпением ждет» прогресса в мирных переговорах между Украиной и Россией, добавили в NYT.

На 18:00 по Москве российско-украинские переговоры так и не начались.