На Кипре заподозрили Россию в гибридной атаке, спровоцировавшей скандал, с которого началось официальное председательство республики в Совете ЕС. Мишенью стал президент островного государства Никос Христодулидис, оказавшийся в центре резонансного видеоролика о коррупции. В итоге глава президентской администрации Хараламбос Хараламбус, который там непосредственно фигурирует, подал в отставку, передает Politico.

Что случилось

Как заявил Хараламбус, он покидает свой пост из-за целенаправленных попыткок «нанести личный вред президенту, поставить под сомнение действия правительства и подорвать имидж родины».

«Моя причастность [к скандалу] из-за преднамеренных искажений, вырванных из контекста фраз привела людей к ошибочным выводам и используется в корыстных целях без того, чтобы трезво оценить реальную информацию», — написал чиновник в соцсетях.

Хараламбос Хараламбус приходится родственником первой леди Кипра Филиппе Карсере (женат на ее сестре), которая, в свою очередь, объявила об уходе из управляющего комитета благотворительного фонда, помогающего детям, — он также упоминается в скандальном ролике.

Ролик появился на платформе Х еще 8 января — спустя всего неделю после того, как Кипр перенял эстафету председательства в Совете ЕС от Дании. Его выложила некая Emily Thompson, которая позиционирует себя как «независимый исследователь, аналитик и лектор, специализирующийся в основном на внешней и внутренней политике США».

Politico отмечает, что до сих пор «не удалось найти общедоступную и верифицируемую информацию, подтверждающую настоящую личность человека, стоящего за аккаунтом, опубликовавшим видео».

О чем идет речь

В восьмиминутном видео фигурируют кипрские высокопоставленные политики и чиновники, снятые скрытой камерой. Это глава канцелярии президента Хараламбос Хараламбус, бывший министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Георгиос Лаккотрипис, а также директор строительного концерна, которые, как можно представить из их диалогов, «обсуждают с собеседниками коррупционные схемы».

В частности, речь идет о схеме, позволяющей компаниям перечислять деньги президенту в обмен на услуги и ускоренное рассмотрение запросов. Беседа, в которой, как утверждается, участвовали подставные инвесторы, готовые предоставить кипрской стороне 100 миллионов евро, в основном касалась финансирования избирательных кампаний.

Так, в одном из фрагментов Лаккотрипис говорит, что расходы на предвыборную кампанию ограничены суммой около 1 миллиона евро, а превышение этого лимита может потребовать дополнительных средств. В другом месте Хараламбус прямо намекает, что именно через него можно получить доступ к «президентскому дворцу».

В видеоролике также утверждается, что социальные взносы, сделанные компаниями через фонд AFKS, которым руководит первая леди, используются не по назначению — для получения преференций.

Какие есть версии

Как сообщают СМИ, сам Лаккотрипис уже обратился в Налоговый суд Никосии с заявлением о том, что фрагменты были сфабрикованы, а его слова — вырваны из контекста.

По версии экс-министра, у него действительно состоялась встреча с потенциальными инвесторами, которые представились подданными Нидерландов. Они утверждали, что их инвестиционный фонд готов вложить около 150 миллионов евро в энергетический сектор Кипра. Поскольку Георгиос Лаккотрипис входит в совет директоров профильной компании, то встречался с предполагаемыми инвесторами именно в этом качестве.

Позже появилось официальное заявление пресс-секретаря правительства Кипра Константиноса Летимбиотиса, который выступил с опровержением существования коррупционных схем.

«В последние несколько часов распространяется видео, которое, согласно первоначальной оценке компетентной государственной службы, характеризуется как злонамеренное и является результатом монтажа. Видео, о котором идет речь, пытается нанести ущерб имиджу правительства и страны посредством ложных, вводящих в заблуждение утверждений и произвольных выводов», — заявили в Никосии.

По словам чиновника, «на основании дальнейшего расследования и информации, уже собранной компетентной службой, рассматривается дело о гибридной деятельности против Республики Кипр».

«Генеральный прокурор и начальник полиции проинформированы», — заключил Летимбиотис.

В настоящее время кипрские спецслужбы изучают как источник видео, так и биографию расследовательницы и обратились за помощью к коллегам в США, Великобритании, Израилю и Франции.

Турецкий или российский след?

Консультант по кибербезопасности Динос Пастос рассказал, что в ходе анализа аккаунта были обнаружены такие символы, как «ş», используемые в турецком языке, что позволяет предположить, что текст был набран на турецкой клавиатуре.

Между тем источники в правительстве Кипра заявили местному телеканалу SigmaLive, что «данная деятельность имеет признаки скоординированных российских дезинформационных кампаний, которые в прошлом неоднократно были направлены против государств-членов Европейского союза».

Также высокопоставленный собеседик отметил в беседе с Euractiv, что утечка неслучайно произошла на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии, посвященной вступлению Кипра в должность председателя ЕС.

«Кипр очевидно сделал Украину приоритетом своего председательства», — заявил источник в правительстве.

В то же время кирская оппозиция потребовала от властей отчета. Так, депутат от коммунистической партии AKEL (Прогрессивная партия трудового народа), а в прошлом журналистка Ирен Хараламбиду заявла, что коррупцию пытаются списать на «внешнее вмешательство».

«Если бы коррупции не было, то и фиксировать было бы нечего», — цитирует политика Euractiv.