158 из 193 стран-членов ООН признают или намерены признать независимость Палестины, подсчитал RTVI. Сразу 11 стран заявили об этом в преддверии или во время 80-й сессии ГА ООН, открывшейся 22 сентября в Нью-Йорке.

21 сентября суверенитет Палестины признали Великобритания и Канада (первые среди стран G7), а также Австралия и Португалия. День спустя к ним присоединилась Франция.

Вдобавок сразу несколько европейских государств заявили о признании или намерении признать Палестину — это Андорра, Люксембург, Монако, Мальта, Сан-Марино, а также Бельгия. Впрочем, бельгийский премьер-министр Барт де Вевер уточнил, что такой шаг со стороны Брюсселя последует только при соблюдении нескольких условий, включая освобождение израильских заложников и отстранение ХАМАС от власти в секторе Газа.

Таким образом, всего 158 из 193 стран-членов ООН выступили в поддержку независимости Палестины. Палестинский МИД приводит список из 159 государств, признающих суверенитет Палестины: в него также входит Ватикан, который не является полноправным членом ООН, но имеет статус наблюдателя при организации.

В перечне палестинского внешнеполитического ведомства дважды указана Мальта, что не случайно. В 1988 году островная республика поддержала «стремление» палестинцев к суверенитету и разместила палестинское посольство на своей территории, однако официально признала государственность Палестины лишь сейчас, в ходе сентябрьского саммита ООН.

Также в списке МИД Палестины отсутствует Сан-Марино. Это карликовое государство накануне также признало независимость Палестины, о чем государственный секретарь республики по иностранным делам Лука Беккари планирует официально объявить на Генеральной Ассамблее ООН в субботу, 27 сентября.

Тем самым количество стран-членов ООН, выступивших за суверенитет Палестины, приближается к числу стран-членов ООН, признающих израильское государство. По данным ООН, Израиль признают 165 из 193 государств-членов организации.