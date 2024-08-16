Фильмы бенгальского режиссера, творчество Владимира Маяковского, форум-фестиваль про инновации Москвы, постапокалиптический триллер, фильм о кино от великих режиссеров, выставки современного искусства и история выживания. Куда сходить в Москве на выходных — в материале RTVI.

«Коридор затмений. Режиссер Сатьяджит Рай»

17 августа в Доме культуры «ГЭС-2» начинается кинопрограмма «Коридор затмений. Режиссер Сатьяджит Рай». В рамках проекта будут показаны картины бенгальского режиссера, в которых он запечатлевает мрачнейшую эпоху в жизни своей страны. В субботу пройдет показ фильма «Шахматисты» — самая дорогая и амбициозная картина Сатьяджита Рая. В воскресенье — «Дом и мир» — драма о цене личной свободы в стране на грани исторического перелома.

«Кто не видел фильмов Сатьяджита Рая, не видел ни солнца, ни луны», — говорил режиссер Акира Куросава.

«Письма Ромео»

В школе Masters проходит персональная выставка современной российской художницы Адель Левитовой. В экспозиции представлены 10 живописных полотен. Серия работ выполнена в технике «свободного черкания»: линии напоминают слова на неизвестном языке. Художница смешивает абстрактность визуальности и конкретность письма.

«Ромео всегда знает, что нужно сказать, как поддержать меня, как успокоить, вернуть равновесие. Его любовь — абсолютная, безусловная, прочная. Моя — нежная, порывистая, непредсказуемая», — пишет художница.

«Мем. Маяковский медиа»

В Центре «Зотов» продолжается выставка «Мем. Маяковский медиа», посвященная авангардному искусству и творчеству Владимира Маяковского. Центральными экспонатами выставки стали «Окна РОСТА» — более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Маяковским. Выставка поделена на пять тематических разделов — «Образ», «Метод», «Окна РОСТА», «Миф» и «Клуб друзей Маяковского». В экспозицию вышло свыше 170 экспонатов, хранящихся в 14 музеях и личных собраниях.

«Территория будущего. Москва 2030»

С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках Москвы проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», где представляют инновации и достижения во всех сферах жизни города.

Флагманские площадки «Территории будущего. Москва 2030» расположатся в центре города, Лужниках, Экспоцентре и Сколково. В «Манеже» откроется большая интерактивная выставка «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Гостей встретят новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, а также метровагон «Москва-2024». В «Зарядье» пройдет марафон, посвященный культуре и искусству: музыке, театру, кино, моде и современным молодежным арт-форматам. Интерактивная площадка парка искусств Музеон познакомит с современной городской средой Москвы, формируемой по программе «Мой район».

«Тихое место. История М»

В российский прокат вышел постапокалиптический триллер «Тихое место. История М». Фильм вдохновлен популярной американской трилогией «Тихое место» режиссера Джона Красински, но предлагает свою иную интерпретацию событий. Вместо отношений матери и детей, как в оригинале, «Тихое место. История М» фокусируется на выживании отца и сына в мире, захваченном сверхъестественными существами.

«Комната 999»

17 августа в Центре «Зотов» пройдет спецпоказ фильма Любны Плейост «Комната 999» ко дню рождения Вима Вендерса. В картине Вим Вендерс, Дэвид Кроненберг, Аличе Рорвахер, Паоло Соррентино и многие другие выдающиеся кинематографисты отвечают на один и тот же вопрос о будущем кино. Фильм представит режиссер и сценарист Наталия Кончаловская.

14 новых выставок современного искусства

В арт-пространстве Cube.Moscow открылось 14 выставок современного искусства. Самую масштабную из них представила галерея ЛУЧ, которая открыла коллективную выставку световых инсталляций «Элемент». Свои работы в рамках проекта представили студии INTERLNKD, LYM Art и mmd’s, а также медиа-художники Иван Калиничев и Александр Соколов.

Среди новых проектов — персональные выставки Ани Жёлудь, Марии Высотской, Веры Петровской, Ивана Чемакина, Алины Светкиной, Катерины Lime Blossom, Константина Чиркова, Евгения Старова. Также галереи представят коллективные выставки и pop-up проекты.

«Братья»

В российский прокат вышел фильм режиссера Оливье Касаса «Братья» с актерами Маттье Кассовицем («Амели», «Мюнхен») и Иваном Атталем («Брижит Бардо: Искусство жить»).

Фильм Оливье Касаса основан на реальной истории двух маленьких братьев, вынужденных выживать в лесу в течение семи лет. Им пришлось научиться справляться с трудностями, добывать еду, находить способы согреться. Основное действие картины разворачивается в наши дни. Мишель (Иван Атталь) и Патрис (Матьё Кассовиц) уже давно не дети, но пережитое оставило в них след. Оба брата стали успешны, но травмы и секреты прошлого не дают им покоя. В центре повествования оказываются взаимоотношения братьев, чья прочная связь со временем покрывается трещинами.

«Любовь. От и до»

Выставку «Любовь. От и До», которая проходит в Первой Образцовой типографии, продлили до 25 сентября. Тотальная инсталляция представляет собой тринадцать комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» («Мама, я здесь!», «Домой», «Школа», «Будуар», «Душа», «Травма», «Призраки») и «Исцеление» («Бессмертие», «Поцелуй в губы», «Летопись», «Свет», «Пробуждение», «В зале ожидания нет свободных мест»). Над проектом работали 20 современных художников, а куратором выступила Анна Малай. Цель выставки — ответить на вопрос о том, что такое такое любовь, и поразмышлять о том, какой она может быть.