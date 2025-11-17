Боевик с Дэйвом Батистой, выставка Вовы Перкина, Татлин и конструктивизм, эхо кинофестивалей с документальными фильмами о новой культуре и экспериментальным игровым кино. Куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 17 по 23 ноября — в материале RTVI.

«Джекпот»

20 ноября кинокомпании Arna Media и «Атмосфера кино» выпустят в российский прокат фильм «Джекпот» с Дэйвом Батистой в главной роли. Как отметил режиссер Майкл Даус, особенностью проекта стало сочетание двух миров — преступного картеля и подростковой истории.

По сюжету суперагент Рэй Сил и его команда ведут охоту на мексиканский картель по обе стороны границы. В конфликт вмешивается третья сторона — неизвестные грабят склады преступной организации, похищая миллионы долларов. Похищенные средства начинают поступать на банковские счета нуждающихся. Главным героям предстоит выяснить, кто стоит за этими ограблениями, опередив боевиков картеля.

«Дом сомнений»

20 ноября в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» откроется заключительная часть масштабного проекта Вовы Перкина «Дом сомнений» в рамках III Перкиннале современного искусства. Проект, объединивший выставки в Казани и Нижнем Новгороде, завершится в Москве столкновением «всех полярностей внутреннего мира».

Трилогия представляет собой художественное исследование подсознания. Первая часть «Навязчивая Идея» была посвящена рождению тревожной мысли, вторая «Гормон стыда» исследовала сомнения, а финальная выставка ставит перед зрителем вопрос: «Что ты будешь делать дальше?». Как отмечает художник, проект построен как путь через состояния воодушевления и сомнения, где цветные работы фиксируют момент вдохновения, а черно-белые — эпизоды внутренних блоков и тревоги.

«Татлин. Конструкция мира»

22 ноября Центр «Зотов» открывает масштабную выставку «Татлин. Конструкция мира», приуроченную к 140-летию со дня рождения художника Владимира Татлина. Это первая за 30 лет выставка в России, целиком посвященная его творчеству, и одна из самых крупных ретроспектив, объединившая более 220 экспонатов из более чем 25 музеев и частных собраний.

Экспозиция позволит проследить весь творческий путь ключевой фигуры русского авангарда через оригинальные живописные и редко экспонируемые графические работы, эскизы, чертежи, фотографии и реконструкции. Выставка охватывает все этапы: от ранних авангардных экспериментов до поздних живописных и театральных работ.

«Анатолий Зверев. Открытое хранение»

19 ноября 2025 года Музей AZ, посвященный творчеству Анатолия Зверева и художников неофициального искусства второй половины XX века, вновь откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции. Торжественное открытие обновленного пространства будет ознаменовано выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение».

Особенностью экспозиции станет ее формат открытого хранения — впервые в истории музея. Этот подход позволяет сфокусировать внимание на самих произведениях и коллекции в целом, предлагая посетителям почувствовать себя не пассивными наблюдателями, а исследователями творчества художника. Выставка представит произведения Анатолия Зверева из коллекции Музея AZ, фильмы и книги о художнике, его личные вещи и рукописи. Экспозиция будет размещена на трех этажах.

«Послание к человеку»

До 14 декабря 2025 года в Москве, Казани, Екатеринбурге, Перми и Владивостоке проходит программа «Эхо» 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Зрители увидят лучшие игровые, документальные и экспериментальные работы — лауреатов и финалистов конкурсных программ юбилейного фестиваля, который прошел в Санкт-Петербурге в октябре и собрал 17 000 зрителей.

В рамках «Эха» будут показаны фильмы-победители 35-го МКФ «Послание к человеку». Особенностью «Эха» 2025 года станет то, что в четырех городах России, помимо конкурсных фильмов, будет представлена одна из центральных специальных программ фестиваля — «Ар-деко: искусство быть громким», собранная к 100-летнему юбилею стиля.

Всего в программу «Эха» вошло более 80 картин, включая полнометражные и короткометражные работы из международного, национального и экспериментального конкурсов, а также специальные программы, такие как «Небесный кинотеатр» и «Гротеск как ответ».

Beat Weekend

До 23 ноября 2025 года Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend проходит в 21 городе России. В программе — лучшие фильмы летнего Beat Film Festival, включая ленты о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, а также российское документальное кино и зрительские хиты прошлых лет.

Фестиваль открылся фильмом «Добро пожаловать в Линчлэнд», где проводниками по вселенной Дэвида Линча стали его любимые актеры: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн. В отдельных городах зрители также увидят камерную ленту «Дэвид Линч: жизнь в искусстве».

Показы пройдут в главных городских кинотеатрах и на ключевых культурных площадках. В Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске сеансы дополнят специальные события с участием местных культурных героев.