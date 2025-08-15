Выставки современного искусства, аниме Хаяо Миядзаки, распродажа блокнотов, оазис в городе, сатира на блогеров, занятия спортом на свежем воздухе и книжный фестиваль. Куда сходить в Москве (и не только) на выходных 16 и 17 августа — в материале RTVI.

«Принцесса Мононоке»

14 августа в российский прокат вышел анимационный фильм «Принцесса Мононоке» в 4K-реставрации. Релиз приурочен к 40-летию студии Ghibli, основанной Миядзаки и Исао Такахатой. Российский дубляж выполнен «Студийной бандой».

Фильм, созданный в 1997 году, рассказывает о противостоянии людей и духов леса в средневековой Японии. Главный герой, принц Аситака, оказывается втянут в конфликт между жителями Железного города и обитателями древнего леса, среди которых — принцесса Мононоке.

Cube.Moscow

С 16 августа 2025 года в Cube.Moscow открываются 9 новых экспозиций современного искусства, а в большом зале арт-пространства продолжается выставка «Объект желания» в рамках Биеннале частных коллекций. Проект, центральной темой которого стал феномен коллекционирования, объединяет произведения искусства из частных собраний российских коллекционеров и галерей-резидентов Cube.Moscow. В экспозиции — работы как классиков современного российского искусства, так и авторов молодого поколения.

Postrigay Gallery открывает групповую выставку «Зачем мне быть большим», посвящённую советской книжной иллюстрации — значимой части культурного кода постсоветского и нынешнего общества. Новый проект Syntax Gallery — персональная выставка Саши Пучковой «Sacred bones. Dry bone». Кости становятся носителями памяти, личной и коллективной, следом исторического и индивидуального бытия. TRYPTICH Gallery представляет персональную выставку Анастасии Даниленко «Фантом», посвященную связи человека и его внутреннего мира.

MSCA Gallery представляет групповую выставку Кати Герун и Дарьи Сидориной «От ускорения к замедлению» под кураторством Жанны Бобраковой. Персональная выставка Александра Соколова «Сборник шахматных коанов — 2» в галерее ЛУЧ раскрывает феномен Anarchy Chess. Проект становится продолжением серии картин и объектов автора, в которых мотивы традиционных шахмат переплетаются с эстетикой компьютерных игр и образами поп-культуры. Новая персональная выставка Сергея Брюханова «Летняя одиссея» в Kupol Gallery отражает безмятежность, умиротворение. Зритель переносится в лето, мир грез, наполненный теплом. В рамках предстоящего открытия онлайн-мастерская Radio Paint представит трехчастный pop-up проект «aha, you hear that radio too» под кураторством Оли Махно.

Блокнотный гараж-сейл

В кофейне «Борис Сонный» 17 августа пройдет гараж-сейл, где можно закупиться блокнотами. Необычный формат мероприятия, где можно послушать музыку, выпить кофе и отыскать идеальный блокнот, планер, записную. книжку или даже скетчбук.

«Внезапный оазис»

В ВЭБ Центре на Новинском бульваре проходит проект «Внезапный оазис», представляющий спектр скульптур и инсталляций, трансформирующих пространство в освежающий оазис среди шумного города. Проект, организованный Cosmoscow, является примером site-specific искусства, создающего новое городское пространство. Посетителей ждут образы из другого измерения, дразнящие своей яркостью и иррациональной абстрактностью.

«Территория будущего. Москва 2030»

На фестивале «Вкусы России» гости познакомятся с безграничным разнообразием и богатством гастрономической культуры нашей страны, попробуют изысканные вкусы национальных и авторских блюд, узнают об особенностях их приготовления и кулинарных традициях разных народов. В меню «обжорных рядов» — бурятские буузы, удмуртские перепечи, крымская барабуля, дальневосточная уха с крабом, ломоть с мурманской форелью и другие многочисленные блюда региональных производителей.

В честь Всемирного дня бездомных животных (16 августа) столичные экоцентры проведут мероприятия в рамках благотворительной акции «Лапки надежды». Посетители узнают больше о бездомных собаках и кошках, о способах помощи таким животным и о важности ответственного отношения к ним. Акция напомнит, что каждый может внести свой вклад в спасение тех, кто в этом нуждается.

Ночь Московского спорта в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет 16 августа в четвертый раз за этот летний сезон. Все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки, смогут абсолютно бесплатно попробовать свои силы в сайклинге, джампинге, воркауте, настольном теннисе, роуп скиппинге и многих других увлекательных активностях.

«Смена»

В нескольких часах езды от Москвы, в городе Выкса во второй раз пройдет Летний книжный фестиваль «Смены». 16 и 17 августа в парке культуры Выксы, а также на других городских площадках пройдут книжная ярмарка, лекции и дискуссии, детские занятия, иллюстраторские мастер-классы, выставка книжного дизайна, турниры по шахматам и игре го, концерт, специальные городские проекты и многое другое.

Образовательная программа Летнего книжного фестиваля «Смены» расскажет о междисциплинарных направлениях современной культуры. Спикеры поговорят о супергеройском кино и комиксах, литературе и философии, современных технологиях создания звука, книжном дизайне и многом другом.

«Алгоритмы познания»

В Центре современного искусства AZ/ART завершается летний фестиваль «Алгоритмы познания» — три ярких проекта, которые исследуют границы реальности, памяти и ритуала. До 31 августа здесь можно увидеть проекты арт-группы «Хвойные», проект «Железная кость» Михаила Рубанкова и инсталляцию «Послезавтра скорее всего, но почему-то не могу» Ирины Кориной.