Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью Entertainment Weekly сообщил, что Джонни Депп рассматривает возможность вернуться к роли капитана Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря».

Брукхаймер подтвердил, что обсуждал этот вопрос с актером: «Если ему понравится, как написана роль, думаю, он согласится. Всё зависит от сценария».

Последний фильм франшизы, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», вышел в 2017 году. Разговоры о продолжении ведутся с 2019 года. Продюсер уточнил, что новая часть станет перезапуском серии, но он хотел бы видеть Джека Воробья в проекте: «Это ребут, но если бы всё зависело от меня, он бы там был. Он создал этого персонажа — это его заслуга».

Сценарий шестого фильма пока дорабатывается. Ранее над ним работали Крэйг Мейзин («Одни из нас») и Тед Эллиот, но из-за забастовок в Голливуде в 2023 году производство приостановилось. Сейчас сценаристом выступает Джефф Натансон, автор пятой части. Брукхаймер отметил, что у него «получился отличный третий акт», но первые два нуждаются в доработке.

Возвращение Деппа станет неожиданным поворотом: в 2018 году Disney разорвал отношения с актером на фоне обвинений в домашнем насилии. В 2022 году на суде Депп заявил, что не вернется к роли, даже если ему предложат «300 миллионов долларов и миллион альпак», подчеркнув чувство «предательства» со стороны студии.

В 2022 году Депп подал против Херд судебный иск на $50 млн из-за намека на жестокое обращение с его стороны, который она сделала в интервью The Washington Post в 2018 году. Сама 36-летняя актриса подала встречный иск на $100 млн долларов, обвинив бывшего мужа в организации «клеветнической кампании» против нее. 1 июня 2022 года, проведя три дня в обсуждениях, присяжные вынесли вердикт в пользу Деппа. Они признали, что в интервью Херд оклеветала его, и обязали ее выплатить экс-супругу $10 млн компенсации за ущерб и $5 млн штрафных санкций. Окружной судья Фэрфакса, вынося окончательное решение, уменьшил штраф до $350 тысяч. Чтобы расплатиться, актрисе пришлось продать дом.