Еврейский кинофестиваль, кинопоказы архивного и нового кино, выставки современного искусства, проект о конструктивизме и креативная неделя. Куда сходить в Москве (и не только) на выходных с 22 по 25 ноября, рассказываем в материале RTVI.

«Русское невероятное»

Центре «Зотов» проходит выставка «Русское невероятное», приуроченная к двухлетию культурного пространства. Выставка разделена на несколько глав: «Безмерно», «Навеки», «Вот-вот», «Посреди», «Живо», «Ввысь», «Лихо», «Неудержимо», «Запредельно», «Вопреки». Каждая из них рассказывает о том, чем вдохновлялись конструктивисты и как их работы отражаются в современном искусстве.

Экспозиция знакомит с основополагающими для конструктивизма феноменами: направленностью на процесс, а не на результат; изменчивостью ценностных ориентиров; объединением во имя глобальной идеи; склонностью к крайностям; неуемностью устремлений.

«Московский еврейский кинофестиваль»

Девятый Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) пройдет с 24 ноября по 1 декабря. В программе этого года 50 показов картин из 11 стран. Открытие кинофестиваля пройдет в киноцентре «Октябрь», где покажут оскароносный фильм Джонатана Глейзера «Зона интересов».

В программу основного конкурса вошли драма Майи Кениг «Млечный путь» о матери-одиночке; семейная трагикомедия Адама Брайера «Всё о Левковичах» о преодолении поколенческих разногласий; биографическая драма Финна Тейлора «Проспект гигантов», в которой дружбе «все возрасты покорны»; пронзительный фильм Марко Кармела «Аругам Бей» о путешествии, меняющем жизнь; музыкальная комедия Дэниела АМ Розенберга «Не кошер», где певица-неудачница ищет свой жизненный путь; историческая драма Марко Беллоккьо «Похищенный» об отчаянной попытке сохранить семейную память и вернуться к корням.

«Мир Хейли. Продолжение»

В отеле Pentahotel Moscow, Arbat при поддержке галереи ART&BRUT проходит новая выставка Якова Хомича «Мир Хейли. Продолжение». Проект объединил в себе работы художника из проектов «Мир Хейли» и «Сильваниан», а также новые картины.

В своих работах Хомич часто обращается к темам детства, изменчивости воспоминаний и страха перед неизвестностью. Особенно это заметно в серии «Мир Хейли». Проект «Сильваниан» получил своё название из-за часто встречающихся на картинах изображений игрушек японской компании Sylvanian Families. Эти игрушки представляют собой милых крошечных зверьков, одетых в человеческую одежду.

«Российская креативная неделя — Сибирь»

С 21 по 22 ноября в Красноярске в креативном кластере «Квадрат» пройдет четвертый окружной фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Сибирь». Деловая программа пройдет в формате практико-ориентированных сессий, мастер-классов, лекций, питчингов и охватит ключевые креативные индустрии региона.

В числе основных треков, которые будут представлены на форуме: промышленный дизайн, мода, архитектура и урбанистика, медиа, реклама, кино, гастрономия, IT. На форуме ожидаются около ста спикеров: представители креативного бизнеса, институтов развития и образования, власти, цифровых платформ, информационных и интеллектуальных партнеров.

«Грани личного бренда»

С 22 по 24 ноября в московском отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park проходит ежегодный форум «Грани личного бренда». Также на форуме наградят победителей премий «Главные женщины» и «Главные мужчины».

За три дня форума выступят более 50 спикеров, среди которых Ксения Собчак, Ирина Хакамада, Игорь Манн, Татьяна Мужицкая, Оскар Хартманн, Юлия Меньшова, Сергей Минаев, Ида Галич, Алёна Долецкая, Лаура Джугелия, Арман Давлетяров, Алеко и многие другие. Каждый спикер рассказывает о различных аспектах личного бренда в контексте развития бизнеса предпринимателей. Например, Алеко расскажет о росте роли зумеров в креативной индустрии и влияние новых технологий на бренд-менеджмент, Татьяна Мужицкая раскроет тему «Уютный личный бренд. О гармонии с собой и с окружающим миром», Влад Лисовец объяснит, как человек через свой внешний вид транслирует окружающим свои ценности, интересы и возможности.

«Архитектура кино»

23 ноября в Центре «Зотов» пройдет показ фильма Александра Медведкина «Новая Москва», а о сталинской реконструкции столицы. После показа состоится обсуждение с участием Григория Ревзина (партнёр КБ Стрелка, обозреватель ИД «Коммерсант») и Дарьи Филипповой (генеральный директор Центра «Зотов»). Участники смогут задать вопросы спикерам и поделиться своими впечатлениями от фильма, обсудив актуальные вопросы современной архитектуры и градостроительства Москвы.

«Птица»

23 ноября состоится специальный показ фильма «Птица» режиссера Андреа Арнольд в «Иллюзионе». Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. После просмотра картины команда городского медиа «Московская щука» и специалист по психосоматике Екатерина Долгова обсудят фильм со зрителями.

«Птица» — бунтарское драмеди со звездой «Солтберн» Барри Кеоганом в роли отца-одиночки. В центре сюжета — девочка-подросток Бейли, которая сбегает из дома и встречает необычного человека по имени Птица. Он открывает для девочки новый мир, где реальность смешивается с фантазиями, а воображение становится способом бегства от сложностей взрослой жизни.