Во вторник: 11 мая, на арене Wiener Stadthalle в Вене официально начинается 70-й юбилейный песенный конкурс «Евровидение», в котором принимают участие представители 35 стран. Первый полуфинал состоится в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Несколько государств-членов Европейского вещательного союза отказались от участия в конкурсе 2026 года в связи с присутствием делегации Израиля на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа. Не будут участвовать в конкурсе Ирландия, Исландия, Нидерланды, Словения и Испания.

Страны не только не направили своих исполнителей, но и приняли решение не транслировать конкурс на национальных каналах. Ирландский общественный вещатель RTÉ в официальном заявлении охарактеризовал решение Европейского вещательного союза допустить Израиль как «неоправданное» и заменил трансляцию финала повтором выпуска сериала «Отец Тед».

Также в ответ на инциденты прошлого года, связанные с подозрениями в скоординированном голосовании, организаторы ввели новые ограничения: максимальное количество голосов с одного номера или учетной записи сокращено с 20 до 10, а также внедрены дополнительные системы для выявления мошеннической активности. Второй полуфинал пройдет 14 мая, финал — 16 мая. Ведущими конкурса назначены Виктория Сваровски и Михаэль Островски.