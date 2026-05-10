Вена находится в состоянии повышенной готовности перед церемонией открытия конкурса «Евровидение» из-за опасений, что это мероприятие станет главной мишенью для террористов. Об этом заявил эксперт по борьбе с терроризмом Николаус Штокхаммер в интервью британскому таблоиду The Sun.

Власти австрийской столицы задействовали сотни сотрудников силовых структур и кинологов с собаками, создав вокруг города «стальное кольцо», а вокруг стадиона «Штадтхалле», где пройдут полуфиналы и финал конкурса, — «фазу локдауна».

По словам Штокхаммера, который специализируется на противодействии терроризму, наибольшую угрозу представляют боевики ИГИЛ*, Иран и его прокси-силы, а также так называемые «спящие ячейки». Одна из главных опасностей исходит от зон публичного просмотра, защитить которые гораздо сложнее, чем территорию стадиона.

Штокхаммер добавил, что австрийские власти извлекли уроки из событий 2024 года, когда три венских концерта певицы Тейлор Свифт были отменены из-за террористического заговора, который планировали последователи ИГИЛ*.

Наиболее вероятный сценарий теракта, по словам аналитика, — низкотехнологичное нападение, включающее наезд автомобиля или массовую резню с использованием ножей. Атака с применением бомбы — это «менее вероятная возможность», считает эксперт.

Кроме того, австрийские власти опасаются, что Иран может задействовать «прокси-силы» для проведения акций против участвующего в конкурсе Израиля.

«У режима есть спящие ячейки, которые могут попытаться совершить теракты. Эти ячейки находятся по всему миру на такой случай, и сейчас они, вероятно, работают над их активацией», — считает бывший глава исследовательского отдела военной разведки Израиля Купервассер.

По словам бывшего генерала, эти спящие ячейки находятся «в Соединенных Штатах и других местах», где есть диссидентские иранские общины.

Участие Израиля в «Евровидении» уже спровоцировало скандал: многие артисты отказываются выступать в качестве приглашенных гостей, а страны бойкотируют конкурс и требуют отстранить израильских артистов на том же основании, на котором ранее запретили участвовать России и Беларуси.

* Международная организация признана в РФ террористической и запрещена