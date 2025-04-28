Выставки современного искусства, специальный показ кинокартины, выставка о любви, фестиваль перформативных искусств и «Что скрывает холодильник?». Куда сходить в Москве на неделе с 28 апреля по 4 мая — в материале RTVI.

PERFORMA

28 апреля в Большом зале «Зарядье» состоится открытие первого фестиваля перформативных искусств PERFORMA. Он объединит события на стыке театра, танца, музыки и мультимедиа.

В программе открытия — концерт, посвященный Михаэлю Таривердиеву. В исполнении OpensoundOrchestra прозвучат знаменитые кинохиты, а также камерные произведения композитора. В концерте примут участие пианист Филипп Копачевский, скрипач Даниил Коган и виолончелист Борис Андрианов. По словам организаторов, программа раскроет два лица Таривердиева — лирика киноэкрана и мастера, размышляющего в рамках чистой академической формы.

«Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов»

29 апреля В Музее Москвы состоится открытие выставки «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов». Экспозиция посвящена совместному творчеству художников Александры Бычковой и Сергея Кольцова, работавших в советский период. Выставка охватывает период 1920-1930-х годов.

В экспозиции будут представлены графические работы, предметы дизайна, живопись и текстильные изделия. Выставка исследует влияние сюрреализма на творчество художников. Она рассматривает взаимосвязь советского искусства и европейского авангарда.

«Art by Pabst. Что скрывает холодильник?»

В HSE ART AND DESIGN STORE 30 апреля открывается выставка «Art by Pabst. Что скрывает холодильник?». Это итоговая выставка конкурса «Арт Подъём!», организованного брендом Pabst Blue Ribbon совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ.

Экспозиция переосмысляет обыденные предметы. В холодильнике размещена графика, имитирующая упаковку фастфуда. На сушилке представлены принты, а душ превращен в инсталляцию о поиске вдохновения.

Зотов.Кино

1 Мая в Зотов.Кино пройдет специальный показ картины, ставшей хитом кинофестиваля «Сандэнс» в 2023 году — «Жажда крови». Главную роль сыграл Джонатан Мэйджерс. После показа пройдет обсуждение с актрисой, автором телеграм-канала «Вызывной» Юлией Хамитовой и автором телеграм-канала «Ремизорро» Артемом Ремизовым.

По сюжету Киллиан мечтает о славе и толпах фанатов и верит, что бодибилдинг сделает из него звезду. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание появиться на обложках журналов перерастает в опасную одержимость.

«Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро»

В Центре «Зотов» проходит выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Экспозиция посвящена двум ключевым фигурам русского авангарда и их взаимовлиянию в жизни и творчестве.

Выставка разделена на пять разделов: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти». В каждом разделе будет комната для прослушивания музыки Матюшина, а также авторское чтение стихов Гуро художницей Варей Павловой. Интерактивная зона позволит посетителям создать открытку, соединив цветовую систему Матюшина и поэзию Гуро.

«Темная Оттепель»

В центре Вознесенского проходит выставка «Темная Оттепель», посвященная оборотной стороне советской культуры 1960-х. В экспозиции представлены работы художников-шестидесятников, исследовавших маргиналии оттепельного бытия и пространство метафизического междумирья.

«Границы видимости»

В центре современного искусства Винзавод проходит коллективная выставка «Границы видимости», созданная в рамках проекта «Винзавод. Гравитация». Куратором выступил Сергей Хачатуров.

Выставка расположена сразу в двух больших залах — Цехе Белого и Цехе Красного, а путь сквозь Экспозици напоминает лабиринт. Художники, работы которых были отобраны, по-разному интерпретируют понятия «зрения», «видимости», «зримого». Они экспериментируют с оптическими эффектами, текстурами и представлениями о визуальном.

«В поисках короля Джулиана»

В галерее ART&BRUT проходит персональная выставка Якова Хомича «В поисках короля Джулиана», вдохновленная экспедицией на Мадагаскар. Художник представит серию работ, передающих атмосферу африканского континента, природу и культуру острова. Экспозиция, выстроенная в формате путешествия по Мадагаскару, позволит зрителям «пройти» путь художника, размышляя об увиденном. Контрасты и образы на холстах погружают в атмосферу Мадагаскара, предлагая зрителю стать путешественником по следам художника. Выставка продлится до 28 июня.