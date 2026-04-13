Онкологический центр в «Сколково» как выставочное пространство, пещера из кальки в галерее FUTURO и первый в России музей гиперреалистичных фигур в «Зарядье». А также классик соц-арта, проект о ветре и триллер с Пьером Нинэ. Рассказываем в материале RTVI, куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 13 по 19 апреля.

«Реквием по модернизму»

15 апреля в галерее pop/off/art откроется персональный проект Ростислава Лебедева, одного из основоположников соц-арта. Экспозиция приурочена к 80-летию художника и объединит около тридцати новых работ, созданных в 2024—2026 годах. Выставка продлится до 21 мая.

В основе экспозиции — узнаваемые приемы Лебедева: цитирование, ироническое присвоение и пародийное переосмысление канонических образов мировой живописи. Особое место занимает текст, внедренный в живописное поле.

В экспозиции переплетаются три линии. Первая связана с переосмыслением наследия Малевича: супрематические конструкции обнажают претензии модернизма на универсальность. Вторая — диалог с Магриттом, Матиссом, Лихтенштейном и Пикассо. Третья — игра с инструментами советской агитации, обнажающая механизмы идеологического воздействия.

«Ветер»

14 апреля в Галерее 11.12 в ЦСИ Винзавод стартует проект заслуженного художника, лауреата Государственной премии России Рината Волигамси «Ветер». Экспозиция объединит более сорока работ и продлится до 23 мая.

Волигамси переосмысляет образ ветра как аллегорию перемен. Визуально ветер присутствует в каждом пейзаже — гнутся деревья и столбы, — но на метафизическом уровне не привносит изменений, оставаясь привычным рудиментом. Эта двойственность пронизывает и другие элементы картин: дома, птицы, луна сохраняют узнаваемые черты, но при внимательном рассмотрении перестают быть собой, а заданный ветром импульс движения оказывается лишь иллюзией.

«Гуру»

16 апреля в российский прокат выходит психологический триллер «Гуру» Яна Гозлана («Черный ящик») с Пьером Нинэ в главной роли. Лента исследует феномен индустрии коучинга и темную сторону личностного роста.

Матье Вассер — самый известный во Франции коуч. Его харизматичные семинары собирают тысячи последователей. За фасадом успеха скрывается опасная система манипуляции. У Матье появляется тайный враг, чьи действия угрожают разрушить его империю и личность.

«BMECTE»

С 17 апреля по 17 мая в Москве пройдет международная выставка современного искусства «BMECTE». Впервые экспозиция развернется на площадке медицинского учреждения — в новом лечебно-диагностическом комплексе 62-й больницы в «Сколково».

Два корпуса онкологического центра займут более 200 объектов от 70 художников. Часть произведений создана специально для проекта. После выставки работы останутся в больнице, формируя исцеляющую среду.

Среди участников — Миша Most, Дмитрий Аске, Аристарх Чернышев, Саша Фролова, а также художники из Беларуси, Бразилии, Южной Кореи и Нигерии. Куратор — Сабина Чагина. Мультимедийная студия SILA SVETA подготовила три инсталляции о взаимодействии человека, света и технологий.

«Свет идёт из-под земли»

С 15 апреля по 22 мая в галерее FUTURO пройдет проект Дани Пирогова «Свет идёт из-под земли». Художник трансформирует пространство галереи, создав инсталляцию и серию из десяти работ на фанере.

Центральный элемент — рукотворная пещера-оболочка из кальки, портал в реальную пещеру в Нижегородской области. Тема проекта — исследование подземных пространств и состояний при погружении в неизвестное.

В новой экспозиции фанера становится поверхностью для графики, нанесенной кистями, маркерами и металлическими щетками. Метод процарапывания отсылает к структуре земли. В серии «Землеродные» — подземные существа, в «Откровениях» — силуэты птиц.

«Наследие эпохи. Семен Чуйков»

В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной открылась выставка «Наследие эпохи. Семен Чуйков» — продолжение цикла РОСИЗО о художниках национальных школ бывших советских республик. Работает до 12 июля.

Чуйков — основоположник современного киргизского искусства. Центр экспозиции — серия «Киргизская колхозная сюита» (1939—1948) и картина «Дочь Советской Киргизии». Выставка также рассказывает об общественной деятельности художника: благодаря Чуйкову в Бишкеке открылась первая картинная галерея, а основанное им училище теперь носит его имя.

КУБ

Арт-платформа «КУБ» запустила масштабный выставочный сезон: посетителям представят 13 экспозиций современного искусства, объединивших работы десятков художников из разных галерей. Проекты можно увидеть до 19 апреля.

В большом зале платформы развернулись два независимых проекта. Выставка «Глубоко» (куратор Жанна Бобракова) представляет диалог Дарьи Клементьевой и Анны Кириллиной. Обе обращаются к теме сакрального, переводя трансцендентный опыт в язык современных медиа. Анна Кириллина использует образ лодки как символа пути к спасению, Дарья Клементьева — клубень картофеля, «подземный зародыш», связанный с обновлением. Пространство выставки выстроено как сценография погружения: устремленные ввысь формы лодок встречаются с мрачными, телесными сущностями, создавая напряжение между светом и глубиной.

«Король шутов и дураков»

До 17 мая в Центре Вознесенского проходит выставка «Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь». Кураторы Сергей Хачатуров и Дмитрий Хворостов построили экспозицию как интеллектуальный детектив, прослеживающий эволюцию знаменитого трикстера.

Путешествие начинается с античных Сатурналий и средневековых карнавалов, проходит через Новое время и завершается в советскую эпоху. Среди персонажей — античные боги, средневековые плуты и деятели культуры ХХ века.

Экспозиция разделена на тематические блоки: раздел «Карнавал» показывает древнейшие воплощения Уленшпигеля, а «Spiegel — Spiel» раскрывает механизмы смеха и пародии, где герой становится зеркалом мира.

«Заграница — это миф?!»

В Музейном центре «Масловка. Городок художников» проходит выставка «Заграница — это миф?!», посвященная тому, как советские художники открывали для себя мир до эры массового туризма.

В середине XX века выезд за границу для советского человека был событием исключительным — почти фантастическим. Одними из первых эту возможность получили 17 художников, посетивших Венецианскую биеннале в 1956 году. В своих работах они запечатлели Колизей, Монмартр, Гарлем и цветущую сакуру — места, казавшиеся тогда почти инопланетными.

В экспозиции представлено более 100 произведений классиков советского искусства: Макса Бирштейна, Виталия Горяева, Гелия Коржева, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Татьяны Назаренко и других. Дополняют выставку личные вещи художников — сувениры из далеких стран: флакончики духов, маски, статуэтки, иллюстрации с афрокосами из салона красоты.