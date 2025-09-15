Фильм Люка Бессона, город художников, выставки современного искусства, кинофестиваль утраченных фильмов и специальные показы. Куда сходить в Москве с 15 по 21 сентября — в материале RTVI.

«Дракула» Люка Бессона

В российском прокате продолжаются показы нового фильма Люка Бессона — «Дракула». Режиссер предлагает свежий взгляд на классическую историю о вечном монстре. В основе сюжета — граф Дракула, потрясенный смертью возлюбленной. Не в силах смириться с утратой, он отвергает собственную смерть. Спустя столетия Дракула вновь находит свою любовь и пытается завоевать ее сердце. В главных ролях снялись Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц, Зои Блю Сайдел и Матильда де Анджелис.

«Ночное путешествие»

С 19 сентября по 30 ноября в галерее Sistema Gallery пройдет персональная выставка Станислава Шурипы «Ночное путешествие». В экспозицию войдут масштабные живописные полотна, созданные художником в 2025 году. Особое место займет цикл «Терраформинг», посвященный климатической адаптации новых миров для жизни привычной флоры и фауны.

«Масловка. Городок художников»

19 сентября в Москве открывается Музейный центр «Масловка. Городок художников», посвященный уникальному феномену Городка художников на Масловке. Экспозиция «(Не)видимый город М.» представляет ретроспективу мира художников Городка, объединяя свыше 50 авторов разных поколений и более 100 произведений искусства и артефактов.

Архитектурная концепция построена на сохранении и использовании существующих эстетически ценных элементов, пространство максимально приближено к мастерским художников. Проект включает залы «Зал репутации», «Кабинет», «Лица Масловки», «Библиотека» и другие.

«Хлебокультура»

20 сентября в городском пространстве Хлебозавод пройдет фестиваль «Хлебокультура». Мероприятие включает культурную программу, большой хлебный маркет и индустриальный трек. В программе: лекторий «Страдариума» о роли хлеба в искусстве, дискуссия Bread Addicted People с медиасервисом «Афиша Рестораны», перформанс-читка по сказке Г.Х. Андерсена и выставка Британской школы дизайна. Состоятся лекции Александра Сувалко, Анны Маликовой, Ольги Добычиной и Влады Лесниченко. На маркете будут представлены пекарни Valiko, Волконский, ZOE и другие, а также производители сыров, напитков и предметов для дома.

Кинофестиваль «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» представит второй ежегодный кинофестиваль, посвященный фильмам, утратившим доступность для широкой аудитории или считавшимся утерянными. Программа фестиваля включит 20 картин, представленных в двух блоках: современные работы и ретроспектива. Специальным показом станет «Смерть Дюкальз» — уникальный эксперимент восьми французских режиссеров.

Cube.Moscow

20 сентября в Cube.Moscow откроются 13 новых экспозиций современного искусства, которые можно будет увидеть до 26 октября. В большом выставочном зале арт-пространства откроется масштабная выставка «Дивный сад», исследующая проявление авторской идентичности через различные творческие практики и медиа.

В большом выставочном зале арт-пространства откроется масштабная выставка «Дивный сад», исследующая проявление авторской идентичности через различные творческие практики и медиа: живопись, графику, фотографию, прикладное искусство. Центральное место в экспозиции занимает коллекция меховых пальто, созданных дизайнером Екатериной Хассе, а также серия работ Дмитрия Солнцева и фотографа Сергея Табунова.

Зотов.Кино

18 сентября состоится презентация и показ дебютного полнометражного фильма Даниила Прасолова (Praslov) «Иногда мы путешественники» от лейбла tape to tape и студии Вечерник. В мероприятии примут участие режиссер, кинокритик Вадим Рутковский, а также пройдет listening session с кассеты от продюсера и основателя лейбла Каси Экстович.

21 сентября будет продемонстрирована комедийно-историческая драма Седрика Клапиша «Цвета времени» на французском языке с субтитрами. После показа пройдет обсуждение с кинокритиком Настасьей Горбачевской.