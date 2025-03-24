Новинки кинопроката, выставки современного искусства и концерт приуроченный к 98-ой годовщине со дня рождения Мстислава Ростроповича. Куда сходить в Москве на неделе с 24 по 30 марта — в материале RTVI.

«Музыкальный оммаж Мстиславу Ростроповичу»

27 марта в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт «Музыкальный оммаж Мстиславу Ростроповичу», приуроченный к 98-й годовщине со дня рождения прославленного виолончелиста и дирижера.

В программе вечера — два концерта для виолончели с оркестром. Выбор репертуара символичен — эти произведения занимали особое место в репертуаре Мстислава Ростроповича. В исполнении Александра Князева прозвучат Полонез ми-бемоль мажор и концерт для виолончели с оркестром си минор, Op. 104 Антонина Дворжака, а также произведение «Три баварских танца» и насыщенный концерт для виолончели с оркестром ми минор, Op. 85 Эдуарда Элгара. Сопроводит исполнение Российский национальный оркестр (художественный руководитель — народный артист Российской Федерации Александр Рудин) под управлением дирижера Дмитрия Крюкова.

«Свечность»

25 марта в pop/off/art 2.0 открывается выставка «Свечность» Евгения Михнова-Войтенко, ключевого представителя ленинградского абстракционизма. В экспозицию вошли 30 работ, созданных в 1960-е годы, многие из которых будут представлены публике впервые. Выставка продлится до 24 мая 2025 года.

«Девушки на балконе»

С 27 марта в российском прокате — французская черная комедия «Девушки на балконе» режиссера Ноэми Мерлан. Фильм, получивший технический гран-при Каннского кинофестиваля за операторское искусство и звуковой дизайн, рассказывает историю трех подруг, спасающихся от жары на балконе и невольно наблюдающих за странным соседом. Московская премьера состоится 20 марта в киноцентре «Октябрь».

«Небесный замок Лапута»

Кинопрокатная компания RWV Film выпустила в российский прокат аниме-блокбастер Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута». Фильм будет показан в двух версиях: в классическом дубляже Реанимедиа и с русскими субтитрами.

Действие разворачивается в альтернативной реальности начала XX века. Девочка Сита владеет Летающим Камнем, за которым охотятся правительственные агенты и пираты. Сита встречает Падзу, работающего в шахтерском городе. Вместе они узнают, что Камень — ключ к летающему острову Лапута.

«Последний охотник на демонов»

В российский прокат вышел триллер «Последний охотник на демонов». Фильм основан на мотивах хоррор-игры «Home Sweet Home» и тайской мифологии. Съемки проходили в Бангкоке.

Уильям Моусли, известный по «Хроникам Нарнии», играет полицейского Джейка, сталкивающегося с потусторонними ужасами. По сюжету, открываются древние врата, и в мир вторгаются полчища демонов, а Джейк попадает в чистилище, откуда он должен выбраться. Герой должен закрыть портал до того, как армия тьмы поглотит мир.

Зотов.Кино

В Центре «Зотов» проходит цикл показов из четырех фильмов, снятых женщинами-режиссерами. 25 марта пройдет последний из цикла показ кинокартины «Мой король» Майвенн. Это история о любви и созависимости, где главные роли исполнили Венсан Кассель и Эмманюэль Берко в главных ролях. Майвенн ставит вопрос: «Как далеко мы готовы зайти, полюбив кого-то?» и рассматривает его с позиции героини. Программа была организована совместно с режиссером Сашей Кармаевой, киножурналистом Наей Гусевой, а также Ассоциацией женщин-кинопродюсеров WRAP.

«Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро»

В Центре «Зотов» проходит выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Экспозиция посвящена двум ключевым фигурам русского авангарда и их взаимовлиянию в жизни и творчестве.

Выставка разделена на пять разделов: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти». В каждом разделе будет комната для прослушивания музыки Матюшина, а также авторское чтение стихов Гуро художницей Варей Павловой. Интерактивная зона позволит посетителям создать открытку, соединив цветовую систему Матюшина и поэзию Гуро.

«Прошлого голоски»

До 31 марта в галерее М2 можно увидеть выставку «Прошлого голоски», исследующую влияние древнего мышления на современную жизнь человека. Экспозиция объединяет работы Евгения Антуфьева и других художников, отражающих связь с прошлым в своем творчестве. Выставка предлагает сопоставить мистическое и научное восприятие, чтобы лучше понять себя.

«Темная Оттепель»

В центре Вознесенского проходит выставка «Темная Оттепель», посвященная оборотной стороне советской культуры 1960-х. В экспозиции представлены работы художников-шестидесятников, исследовавших маргиналии оттепельного бытия и пространство метафизического междумирья.