Выставки современного искусства, показы кинокартин, женский форум, весенний маркет молодого искусства и фестиваль кинодебютов. Куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 3 по 9 марта — в материале RTVI.

«Медленные берега»

С 5 марта по 11 мая в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет выставка Евгении Тут «Медленные берега». Проект подготовлен совместно с нижегородской галереей FUTURO.

Выставка исследует собирательный образ внутреннего мира художника-путешественника, предлагая зрителю погрузиться в ментальные ландшафты, полные эмоций и визуальных впечатлений. Экспозиция состоит из шести разделов, плавно перетекающих друг в друга. Выставка открывается разделом, посвящённым междисциплинарному исследованию взаимосвязи пространства и письменности. Художница фиксирует свои ощущения в «дневниках», созданных с помощью пера и серии видеосъемок, сделанных во время путешествий.

«Форум в большом городе»

5 марта в Москве пройдет «Форум в большом городе», организованный VK. Мероприятие представляет собой площадку для блогеров, медиаменеджеров, авторов контента и креаторов, использующих цифровые платформы. В программе форума запланированы открытые диалоги и мастер-классы, посвященные общественно-политической деятельности, медиа, спорту, медицине, культуре и другим сферам. Среди участников заявлены Алена Долецкая, Юлия Меньшова, Екатерина Мизулина и другие эксперты.

«Приближение»

4 марта в галерее современного искусства «Высота» пройдет весенний маркет молодого искусства «Приближение». На маркете выставят работы молодых художников, отобранные экспертным советом. Все произведения будут представлены со скидкой 20% и стоимостью до 100 000 рублей. Среди участников Анна Канфер, Алиса Валевская, Серафима С., Мария Костарева, Ольга Аксёнова, Диана Некрасова, Прокопенко Виктория и другие.

Cube. Moscow

С 8 марта по 13 апреля 2025 года в Cube. Moscow будет представлена обновленная экспозиция проекта «Кабинет галериста» от PA Gallery, а также 13 новых выставок современного искусства. В большом зале арт-пространства продолжится экспозиция «Кабинет галериста», дополненная работами Алисы Гореловой, Андрея Сяйлева и Менно Оттена. Среди новых проектов: персональные выставки Кирилла Лебедева, Анастасии Антиповой, Кати Никитиной, Лены Суровой, Татьяны Якушевой и Дениса Крюкова, а также коллективные выставки и проекты других художников и галерей.

«Расположение картин зависит от вкуса. Современное искусство из коллекции Антона Козлова»

3 марта в Мультимедиа Арт Музей (МАММ) состоялось открытие нового выставочного сезона. В программе: выставка «Расположение картин зависит от вкуса. Современное искусство из коллекции Антона Козлова», представляющая работы классиков советского неофициального искусства и современных художников; выставка «Из истории Московского Дома фотографии. Памяти Михаила Голосовского», посвященная коллекционеру Михаилу Голосовскому; выставка Наталии Турновой «Непарадный портрет»; а также проекты Ивана Михайлова «Пространство тишины» и Гриши Сельского Pokemon Go Go Go, пополнившие собрание МАММ в 2025 году.

Инопланетяне и Юра Борисов

5 марта в рамках программы «Небывальщина» покажут фильм «Контакты» и мультфильм «Контакт». Действие трогательной сай-фай драмы происходит в альтернативных девяностых — на Землю прилетают сотни НЛО. Один из них оказывается в небольшом российском городе. Из корабля выходит инопланетное существо, которое называют Виталиком. Местная медсестра Нина начинает с ним общаться, так как надеется, что пришелец поможет вылечить ее отца. Короткометражный советский мультфильм «Контакт» рассказывает о любопытном инопланетянине, который прибывает на Землю и знакомится с художником. После просмотра состоится обсуждение фильма со съемочной группой — режиссером Дмитрием Моисеевым, оператором Даниилом Фомичевым и художниками-постановщиками Денисом Моисеевыми Русланой Османовой. Также в рамках «Небывальщины» покажут фильмы «Последняя сказка Риты», «Крылья» и «Отпуск в октябре».

6 марта в Центре «Зотов» пройдет показ кинокартины «Кончится лето» с номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Фильм победил на фестивале «Маяк». ,После просмотра состоится обсуждение с авторами фильма Владимиром Мункуевым и Максимом Арбугаевым. Также пройдут специальные показы фильмов «Наука женского рода» и «Мелочи жизни» — 8 и 9 марта.

«Дух огня»

С 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске пройдет XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», который представит конкурсную программу короткого метра и программу «Сибирская идентичность». В конкурсную программу вошли 17 картин российских режиссеров, отобранных жюри под председательством Юлии Мишкинене. В жюри также вошли Надежда Михалкова, Игорь Волошин и Игорь Бабаев.

«Все, что нам кажется светом»

В российский кинопрокат вышел фильм «Все, что нам кажется светом», получивший гран-при жюри Каннского кинофестиваля и номинированный на ряд престижных премий, включая BAFTA и «Золотой глобус». Режиссер Паял Кападия попыталась передать в своем фильме будни обычных жительниц большого города, рассказать об их мыслях и переживаниях, а также о поговорить о важности поддержки и женской дружбы.

Фильм рассказывает истории трех подруг, живущих в Мумбаи, которые работают медсестрами в местной больнице. Ану еще совсем юна, только переехала от родителей в большой город, впервые влюбилась и совсем не хочет выходить замуж за кого-либо из тех, кого ей подобрали родители. Прабху выдали замуж еще лет десять назад, но она совсем не видела своего мужа — он уехал в Германию и даже не звонит. А муж Парвати давно умер, сама она не хочет жить с детьми и внуками, но застройщик ее выселяет, поэтому она планирует вернуться в родную деревню.

«Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро»

В Центре «Зотов» проходит выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Экспозиция посвящена двум ключевым фигурам русского авангарда и их взаимовлиянию в жизни и творчестве.

Выставка разделена на пять разделов: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти». В каждом разделе будет комната для прослушивания музыки Матюшина, а также авторское чтение стихов Гуро художницей Варей Павловой. Интерактивная зона позволит посетителям создать открытку, соединив цветовую систему Матюшина и поэзию Гуро.

«Прошлого голоски»

До 31 марта в галерее М2 можно увидеть выставку «Прошлого голоски», исследующую влияние древнего мышления на современную жизнь человека. Экспозиция объединяет работы Евгения Антуфьева и других художников, отражающих связь с прошлым в своем творчестве. Выставка предлагает сопоставить мистическое и научное восприятие, чтобы лучше понять себя.

«Зеркало дней»

Postrigay Gallery открыла персональную выставку Надежды Ягофаровой «Зеркало дней», объединяющую натюрморты и объекты, созданные с 2020 года. Выставка, куратором которой является Мария Жучкова, предлагает зрителю по-новому взглянуть на простые вещи, обнаружив в них неожиданную красоту через игру цвета, света и формы. Работы художницы, в которых часто присутствуют антикварные предметы, создают атмосферу соединения прошлого и настоящего.

«Темная Оттепель»

В центре Вознесенского проходит выставка «Темная Оттепель», посвященная оборотной стороне советской культуры 1960-х. Экспозиция представит работы художников-шестидесятников, исследовавших маргиналии оттепельного бытия и пространство метафизического междумирья.

«Выпуск. История. Академия Глазунова. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой»

В Паркинг Галерее «Зарядья» открылась выставка к 95-летию Ильи Глазунова. Экспозиция, в создании которой приняли участие 25 музеев России, иллюстрирует две эпохи здания: от рисовального класса Московского художественного общества до Российской академии живописи, ваяния и зодчества, основанной Ильей Глазуновым.