Выставки современного искусства, «Леда съела лебедя», международный форум и иммерсивный спектакль. Куда сходить в Москве с 7 по 9 ноября — в материале RTVI.

«Леда съела лебедя»

В галерее ART&BRUT открылась персональная выставка художницы Екатерины Пугачевой под названием «Леда съела лебедя» — переосмысление древнегреческого мифа о Леде и Лебеде. Автор фокусируется на современном прочтении тем женской уникальности, переживания травмы и поиска внутренней свободы. Выставка исследует борьбу с одиночеством и насилием, предлагая путь от страха к триумфу, от уязвимости к покою.

Экспозиция состоит из 16 небольших монохромных холстов, которые представляют собой серии, отражающие эмоциональные и физические состояния женщины в сложных жизненных обстоятельствах. Работы художницы демонстрируют переход от состояния жертвы к состоянию силы и умиротворения, подчеркивая трансформационный путь. В архитектуре и элементах выставки также используются мотивы, отсылающие к этим изменениям.

«Идеальный партнёр»

В Кибердоме 9 ноября представят иммерсивный спектакль «Идеальный партнёр» при поддержке театральной компании «Синдикат». Постановка исследует сложные отношения в цифровую эпоху, полные обмана, шантажа интимными материалами, ложных переписок, дипфейков и лжи детектора. Главная героиня — стендап-комик, которая видит в зале своего бывшего, а конфликт между мужской и женской частью аудитории становится отправной точкой исследования онлайн-знакомств и взаимного недоверия. Зрители оказываются участниками истории, каждый их выбор влияет на развитие событий. По словам режиссера, спектакль показывает проблемы современного цифрового мира — манипуляции, шантаж, мошенничество, и стремление людей докричаться друг до друга сквозь алгоритмы и отчужденность.

«Феномен Пруста»

В пространстве Press Concept проходит групповая выставка «Феномен Пруста», организованная Geolina Art Gallery. Экспозиция посвящена исследованию связи между запахом, памятью и искусством. Название проекта отсылает к знаменитому эпизоду из романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», где вкус печенья мадлен пробуждает в герое яркие воспоминания прошлого. Шесть художников — Анна Дерябова, Регина Рзаева, Дмитрий Закунов, Лейла Мурад, Кристина Павлова и Ксения Гранж — представят работы в различных медиа: живопись, графика, текстиль и керамика.

Особенностью выставки стало сочетание визуального искусства и парфюмерии: некоторые работы сопровождаются ароматами от Press Gurwitz Perfumerie, в то время как другие существуют исключительно в визуальной форме. Такой подход позволяет зрителю по-разному воспринимать произведения — через непосредственное чувственное восприятие, ассоциации и личный опыт.

Cube.Moscow

В московском арт-пространстве Cube.Moscow проходит масштабная выставочная программа, включающая 14 новых экспозиций современного искусства. Большинство проектов можно будет увидеть до 7 декабря. Центральным событием стала ретроспективная выставка Валерия Чтака «Это не все, но многое», организованная галереей Syntax под кураторством Эльвиры Тарноградской и Ирины Горловой. В экспозиции представлено около 70 произведений из собрания семьи художника, включая живопись, графику и объекты. Особый интерес представляет последняя работа Чтака, созданная за месяц до его смерти, а также ранние произведения на гофрокартоне и реконструкция его первой тотальной инсталляции «Слоизм» 2007 года.

Второй проект галереи Syntax — персональная выставка Петра Быстрова «От библиофилии — к эрготомании, и обратно». Художник представит работы в уникальной технике «скобогравюры» на дереве, используя скрепки, проволоку, гайки и другие промышленные материалы для создания портретов и мифологических сцен. Помимо этого, в программу вошли выставки других галерей, включая 11.12 Gallery и фонд «Точка зрения», которые представят проекты российских и зарубежных художников в различных медиа — от живописи и скульптуры до цифрового искусства и инсталляций.

«Светлая Оттепель»

В Центре Вознесенского продолжается выставка «Светлая Оттепель» — второй сезон проекта «Центр исследований искусства Оттепели». Экспозиция посвящена осмыслению предтеч цифровой эры и исследованию того, как идеи авангарда начала XX века и художественные практики периода Оттепели предвосхитили современные технологии и цифровую среду.

Выставка представляет работы выдающихся художников, инженеров и учёных Оттепели, таких как Вячеслав Колейчук, Булат Галеев, Владислав Стржеминский и Николай Штокозенов. Особое внимание уделено междисциплинарным экспериментам, световым приборам, светомузыкальным инструментам и архивным материалам, демонстрирующим синтез искусства, науки и технологии. Выставку сопровождает обширная публичная программа, включающая лекции, дискуссии и мастер-классы.

«Это было со мной»

Центр современного искусства Винзавод представил новую выставку «Это было со мной» в рамках стратегического направления «НИИ Архив». Куратором проекта выступил Виктор Мизиано. Выставка проходит в залах Цеха Белого и Цеха Красного.

Экспозиция объединяет работы десять художников, чьё творчество тесно связано с «Винзаводом»: Дмитрия Гутова, Яна Гинзбурга, Ирину Корину, Владимира Логутова, Сергея Сапожникова, Евгения Гранильщикова, Александру Сухареву, Диму Филиппова, Ивана Новикова и Петра Белого. В рамках проекта художники представят ретроспективный взгляд на свои предыдущие работы и создадут новые произведения, вступив в диалог с собственным творческим наследием и архитектурным пространством «Винзавода».

Среди новых работ — масштабное произведение Дмитрия Гутова с фрагментом картины Караваджо, серия черно-белых фотографий Сергея Сапожникова, запечатлевших виды «Винзавода», аудиоинсталляция Димы Филиппова и проект Петра Белого «Пауза» с пилами, застывшими в пространстве.

«Культура. Медиа. Цифра»

С 6 ноября в Москве проходит второй Международный форум «Культура. Медиа. Цифра», который в этом году трансформируется в настоящую «фабрику решений».

В рамках форума будет представлено шесть тематических треков, объединяющих более 50 мероприятий и свыше 160 спикеров из 20 стран мира, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Бразилию, Великобританию, Индию, Иран, Казахстан, Румынию, ОАЭ, Узбекистан и Южную Корею.

Деловая программа форума сфокусирована на прорывных идеях, рождающихся на стыке индустрий. В дискуссиях примут участие представители ведущих медиахолдингов, продакшн-компаний, digital-платформ, музеев и креативных агентств.