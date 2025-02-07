Выставки современного искусства, испанский хоррор со звездой Netflix, приключения Антуана де Сент-Экзюпери, опера на жестовом языке, немой фильм-концерт. Куда сходить в Москве на выходных 8 и 9 февраля — в материале RTVI.

«Вопль»

Хоррор «Вопль» режиссёра Педро Мартина Калеро уже вышел в российский прокат. В главных ролях: Эстер Экспозито, Матильда Олливье, Малена Вилла и Хосе Луис Феррера. Картина вошла в ТОП-50 лучших хорроров года по версии Letterboxd.

Фильм разбит на две основные сюжетные линии, которые следуют друг за другом в обратном хронологическом порядке. Сначала мы узнаем историю студентки Андреа, которая недавно узнала, что она приемная и родилась в Аргентине, а ее биологическая мать-француженка по имени Мари погибла месяц назад при странных обстоятельствах. Вторая история разворачивается в Ла-Пласе в девяностые. Камилла — студентка режиссерского факультета, которая снимает фильм о девушке Мари, и на монтаже замечает, что на всех кадрах ее героиню преследует загадочная сущность.

«Счастье»

В пятничный вечер 7 февраля в Центре «Зотов» представят фильм «Счасть» 1935 года, в сопровождении живой музыки от *acu_238+ — петербуржской художницы dj soundhoe. Фильм представит киновед, сотрудник Музея кино, преподаватель Московской школы кино Алиса Мамедова.

Картина режиссера Александра Медведкина рассказывает о злоключениях нищего крестьянина, прозванного Хмырём, до революции и во время коллективизации. Отличительные черты медведкинской режиссёрской манеры — экспрессия, эксцентрика, гротеск. Наиболее яркими красками нарисована гиперболизированная картина крестьянского бесправия в царское время.

«Человеческий голос»

8 и 9 февраля в ДК Рассвет состоится премьера монооперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос» для оркестра, сопрано и актрисы, исполняющей партию на русском жестовом языке. Сюжет рассказывает о драме женщины, переживающей расставание с возлюбленным во время постоянно прерывающегося телефонного разговора.

В качестве авторов идеи и главных создателей постановки выступают номинант на «Золотую Маску» 2023 года, главный режиссёр Астраханского театра оперы и балета Алексей Смирнов и художественный руководитель, дирижёр оркестра и хора Internum Sonus Дмитрий Королёв. Звучащим голосом станет солистка Надежда Мейер, а партию на русском жестовом языке исполнит актриса Театра Мимики и Жеста Алена Молоснова.

«Мне кажется, что эта опера — огромная метафора коммуникации или, скорее, дискоммуникации: мы, с одной стороны, слышим друг друга, а с другой — не слышим. В опере упоминается подруга героини, я подумал, что она будет вести повествование на жестовом языке. Эта особая пластика передаст эмоции и переживания, спрятанные в музыке и сюжете, а также сделает содержание понятным для слабослышащих зрителей», — поделился Алексей Смирнов, режиссер-постановщик.

«Порывы и дуновения»

Галерея pop/off/art отмечает 20-летие выставкой «Порывы и дуновения» в Цехе Красного ЦСИ Винзавод. Экспозиция включает работы более 35 художников из 30 российских коллекций (музейных, частных и корпоративных), приобретенных галереей за двадцать лет работы. Выставка представляет собой обзор отечественной истории искусства последних пятидесяти лет, демонстрируя работы как признанных мастеров, так и современных художников. Например, зрители смогут увидеть работы Эрика Булатова, Михаила Рогинского, Юрия Злотникова и других знаменитых авторов.

«Сент-Экзюпери»

В российском прокате идет фильм-приключение «Сент-Экзюпери», основанный на реальных событиях из жизни Антуана де Сент-Экзюпери. Главные роли исполняют Венсан Кассель, Луи Гаррель и Дайан Крюгер. В центре сюжета история о пилотах почтовых авиалиний Сент-Экзюпери и Гийомэ, которые пытаются проложить новый маршрут через Анды. Самолеты, на которых доставляли почту в тридцатые годы, были совсем небольшими и не могли взлетать выше четырех тысяч метров, поэтому летчики пытались перелететь через горы, рискуя своей жизнью. Когда Гийомэ пропадает в горах, Сент-Экзюпери отправляется на его поиски, зная, что выжить зимой в Андах почти невозможно.

«Грани восприятия»

Галерея «Сабстанция» представила персональную выставку мультидисциплинарной художницы Ольги Кротовой «Грани восприятия»

под кураторством Александры Берзэ.

Проект-исследование посвящен проблеме доступности восприятия искусства, как для людей с ограниченными возможностями зрения, так и для обычных зрителей. В рамках экспозиции также впервые показано панно, созданное в ходе резиденции в Центре художественного производства «Своды».

«Живые алгоритмы»

VS Gallery открылась персональная выставка художника-резидента галереи Данила Карамушкина «Живые алгоритмы», иллюстрирующую то, как математические решения переплетаются с философскими размышлениями о природе бытия. В экспозиции будет представлено свыше 30 обьектов, созданные путем математического программирования.

В своем искусстве Данил Карамушкин исследует глубокую взаимосвязь математики и материальности. В цифровых композициях он использует строгие алгоритмы, чтобы создавать сложные паттерны, которые служат отправной точкой для его скульптур. Этот процесс открывает новую грань симбиоза программирования и классических методов работы со скульптурой, где холодный расчет, присущий математическим вычислениям, сосуществует с теплотой и природной текстурой керамического материала.

«Моди: Три дня на крыльях безумия»

Фильм Джонни Деппа, снятый к 140-летию со дня рождения Амадео Модильяни, вышел в российский прокат. В центре сюжета — молодой Модильяни, который в 1916 году приезжает в Париж. Амбициозный художник окунается в пучину богемной жизни, надеется понравится критикам и коллекционерам, чтобы продать свои работы, но терпит неудачу. От отчаяния Моди даже хочет завершить карьеру, но в город вот-вот прибудет самый влиятельный коллекционер Европы.

«Это случилось сегодня»

В галерее ART&BRUT проходит персональная выставка художницы Аси Мотиной «Это случилось сегодня». Концепция экспозиции строится на принципе прогулки по знакомому району, где, казалось бы, ничего не происходит. Вот уже целую неделю — вторник: все те же люди, тот же маршрут, но Ася ощущает нечто таинственное, что скрывается буквально за углом: в городском пруду, в арках между подъездами или в отражениях офисных окон.