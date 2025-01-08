В 2024 году Бейонсе заняла первое место в списке главных поп-звезд XXI века от Billboard, стала рекордсменкой по номинациям на «Грэмми». При этом российскому слушателю ее музыка знакома лишь по громких хитам нулевых. Музыкальный журналист Владимир Завьялов рассказал RTVI о культурном вкладе Бей в современную поп-музыку.

Бейонсе в игре больше 25 лет — и все еще важна

Позади Бейонсе (в порядке убывания) в рейтинге величайших оказались Тейлор Свифт, Рианна, Дрейк, Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Адель.

Что можно сказать про них? У кого-то был период явного пика и спад в том или ином виде — Канье перестал менять игру и начал просто писать альбомы, Рианна молчит восемь лет, Бритни — просто очень жаль. Кто-то банально в силу возраста начал позже — Дрейк, Ариана Гранде, Джастин Бибер.

Что отличает Бейонсе? Когда вышла первая песня с ее участием, на экранах показывали «Титаник», еще не вышла Windows 98, Ариана Гранде даже не пошла в школу, а Оливия Родриго вообще не родилась. Песня называлась «No No No Pt. 2», ее записала группа Destiny’s Child, в которой Бейонсе дебютировала на большой сцене и добилась первой славы. Прошло 27 лет — Бей еще с нами, ее «Cowboy Carter» называют одним из главных альбомов года, а песня «Texas Hold ‘Em» хорошо пошумела в Штатах и мире.

Сейчас можно загибать пальцы и считать число ее хитов в топ-10 в последние три декады (с учетом Destiny’s Child это вообще не сложно). Но важно ощущение, что Бей в последние двадцать лет точно была с нами вообще всегда.

Время менялось — Бейонсе менялась, но оставалась собой

Если грубо, то артистов можно поделить на две больших категории — артистов-хамелеонов и артистов-догматиков. Первые летят по ветру трендов, меняются сами и меняют звук (яркие примеры — группа Maroon 5 или певица Селена Гомес), другие не меняют ничего (например, Адель).

Бейонсе — редкий и успешный пример, когда работают оба подхода. С одной стороны, по дискографии Бей можно отследить смену вех. Вот песня «Crazy In Love» — R&B нулевых, в который пришел люкс и дороговизна. Вот песня поздних Destiny’s Child (уже в эре первых сольных удач Бей) «Soldier» — T. I. и Lil Wayne идут сюда наводить суету и несут звук южного хип-хопа. Вот «Sweet Dreams» — танцевальный поп из конца 2000-х в духе времени. Вот «7/11» — Бейонсе скачет под автотюн и трэповый бит в стиле набирающей популярность группы Migos (на дворе 2014 год). Вот, наконец, «Texas Hold ‘Em» — Бей идет в кантри на фоне спада интереса к хип-хопу в Штатах.

С другой стороны, Бейонсе в 2000-х, 10-х и 20-х звучит как Бейонсе, не подчиняясь текущим трендам и звуку, а подчиняя их себе. Это и персональная харизма — любая, даже самая банальная строчка Бей воспринимается иначе, чем ее бы спела другая певица. Это и вокал Ноулз — всегда безоговорочно центральная вещь в любой эре и звуке Бей.

В итоге к концу 2010-х Бейонсе стала культурной институцией имени себя — внежанровой и наджанровой. Хороший пример — альбом «Lemonade» 2016 года: там звучат кантри, рок, хип-хоп и R&B, в треклисте — люди в диапазоне от Джека Уайта до Кендрика Ламара, в самих песнях сэмплируется кто угодно, вплоть до любимых у хипстеров в конце 2000-х психофолкеров Animal Collective.

Что на самом деле удивительно: карьера Бейонсе была удивительно ровной, без широкой амплитуды взлетов и падений, общепризнанно неудачных эр, видимых промахов — при том, что она начинала в эру радио, ТВ и традиционного шоубиза, а в итоге успешно продолжает карьеру в эпоху стримингов и соцсетей.

Как Бей повлияла на музыку и индустрию? Очень сильно!

Это сейчас кажется, что Бейонсе с дебютным альбомом в 2003 году вошла в дверь поп-музыки, уже открытую для R&B. На самом деле было не совсем так: начало десятилетия хоть и символизировало подъем и капитализацию хип-хопа, но поп-музыка строилась еще на наследии европопа — вспомните, как звучали Бритни Спирс, Backstreet Boys и другие поп-звезды того поколения? Совпадение или нет: после блистательного альбома Бейонсе «Dangerously In Love», идеального союза свежего хип-хоп-звучания и наследия всей черной музыки, в следующем, 2004 году, на вершину чарта Billboard поднимались только темнокожие артисты. Понятно, что одной Бей это достижение приписывать не стоит, но афроамериканской поп-музыки в следующие годы действительно стало больше — Крис Браун, Эйкон, Рианна и Ники Минаж соврать не дадут.

Хотите еще влияний? Пожалуйста — в песне «Run The Girls» (2011) засэмплировали, изменили до неузнаваемости и нарезали на несколько кусочков вокальную часть трека Major Lazer «Pon De Floor». Песня стала большим хитом, и — совпадение или нет — практика сэмплировать и «питчить» вокал стала общим местом для поп-музыки 2010-х годов.

А что, если Бейонсе придумала современный R&B, в котором певцы, скорее, не поют, а читают по нотам? Смело, но недалеко от правды: слушаем песню Destiny’s Child «Say My Name» — и удивляемся тому, что Бейонсе уже в 1999 году поет как в 2019 — с флоу. Опять же, совпадение или нет, полтора десятилетия спустя пение с флоу объединит рэп и поп-музыку — так будут делать и Young Thug, а Ариана Гранде. Спасибо Бейонсе? Определенно.

На индустрию Бейонсе тоже сильно повлияла. Самый яркий пример — альбом «Beyoncé» 2013 года, который без промо и предупреждения просто появился в iTunes в пятницу исключительно в цифровом формате. Это было дерзко. Во-первых, артисты выпускались во вторник, чтобы успеть попасть в чарт Billboard в следующую среду, а Бей не побоялась вступить в чартовую гонку позже. Во-вторых, физические копии еще имели значение, а Бей из-за частых случаев утечек решила сделать чисто цифровой релиз, что редкость по тем временам. В-третьих, цифровой релиз дал фанам из всех стран возможность послушать новый альбом в один и тот же день — тут надо напомнить, что в начале 2010-х релизы в разных странах были еще в разное время.

В итоге все сложилось отлично: Бей дебютировала на первом месте в Billboard 200 и собрала пять платин. И, опять же, совпадение или нет — в 2015 году индустрия звукозаписи приняла коллективное решение выпускать альбомы по всему миру по пятницам, чтобы дать людям музыку в одно время, с одной стороны, — и бороться с пиратством, с другой.

Как Бей повлияла на американское общество? Тоже сильно

Теги «Бейонсе» и «феминизм» совершенно неразлучны. В этом смысле ее путь красив и показателен. Бей начинала в девичьей группе, чьи тексты под общим тегом «за ним одним, к нему одному» по нынешним меркам американской поп-культуры могут вызвать вопросы. Потом Бей вела сольную карьеру под покровительством продюсера-отца. И только в начале 2010-х Бейонсе взяла творческий контроль на себя, а параллельно с этим несла в мир простые мысли — что девчонки правят миром, им вообще-то тоже важно получать кайф от секса и так далее. Сейчас из строчек Бей о силе девчонок можно буквально составить материал, а еще с легкой руки американских изданий Бейонсе еще 15 лет назвали самой влиятельной феминисткой в ​​Америке. Спасибо в том числе и альбому «Lemonade», в котором Бей — ни много ни мало — прощает мужу Jay-Z измену, но с позиции силы, что было редкостью для такого жанра.

Впрочем, альбом «Lemonade» важен не только этим, но и политическим комментарием. К середине 2010-х Бей стала не только влиятельной феминисткой, но и социально-политическим спикером — сначала в социальных сетях, силу которых Ноулз поняла как никто другой из артистов, а затем и в лирике. В «Lemonade» Бей открыто и прямо обращается к темнокожей слушательнице, гордится своим носом (цитата!) и афрокосами ребенка, говорит, что «афроамериканская женщина бесправна и не защищена» (цитируя афроамериканского революционера Малькольма Икса), разгребает и копает личное (измена Jay-Z ей, измена ее отца ее матери — про отца там вообще много!), но докапывается до общественного. Штрих к портрету: вместе с альбомом идет фильм, в котором Бей, например, ходит по улице с бейсбольной битой и крушит все вокруг. Мощно.

Само собой, Бей активно участвовала и продолжает участвовать в политической жизни США, высказываясь по острополитическим темам и последовательно призывая голосовать за Обаму, Хиллари, Байдена и Харрис. В частности, Бейонсе приписывают мобилизацию голосов чернокожих на президентских выборах 2008 года — что могло поспособствовать победе Барака Обамы.

Совпадение или нет: на фоне деятельности Бейонсе политическая активность артистов и даже участие в предвыборных ралли кандидатов стали абсолютно нормальной практикой — и чего уж говорить про феминизм.

Скандалы и теории заговора? Бейонсе — тефлоновая

Поговорили о хорошем — теперь давайте о плохом. Бейонсе попадала в скандалы не то чтобы регулярно — но довольно громко. Это бывало смешно, когда адвокат Бей просил интернет удалить ее неудачное фото с «Супербоула» в 2013 году (спойлер: фото стало знаменитым). Это бывало несмешно и странно, когда в Сеть в 2014 году попало видео с дракой Бейонсе и ее мужа Jay-Z с одной стороны — и ее сестрой Соланж с другой. Говорили, что поводом ссоры была измена Jay-Z, о которой потом высказались и сама Бей в «Lemonade», и Jay-Z в «4:44». Впрочем, даже это не пошатнуло репутацию Бейонсе и Jay-Z как счастливой пары трех ангелочков.

Гораздо чувствительнее звездную пару задел скандал с P. Diddy — трудовым соратником Jay-Z и другом обоих супругов. Конечно же, они были на тех самых знаменитых белых вечеринках, за которые Дидди рискует попасть в тюрьму на много лет, а Jay-Z уже обвиняют в причастности к преступлениям. Ну, и самую популярную теорию заговора касательно Бей в этой связи вы могли слышать. В песне рэпера J Cole «She Knows» про погибших певиц Лизу Лопес и Алию многие увидели созвучность «She Knows» с фамилией Бейонсе и моментально сделали вывод, что Бей «все знала» и покровительствовала тому, чтобы Дидди и Jay-Z избавлялись от ее конкуренток.

Теория, естественно, не доказана, но близость Бей к этому скандалу стоила ей пары миллионов подписчиков в запрещенной соцсети и наверняка лишних нервов — вокруг певицы появилось много интернет-негатива.

Ну, а потом Бейонсе взяла рекорд по номинациям на «Грэмми». Думайте сами!

Успехи Бейонсе не очень ценят в России — и вот почему

Уверен, что найдется читатель, который задаст вопрос: «Ну, и что с того?» Такого читателя можно понять. Бейонсе — американская до мозга костей звезда, она продукт американской поп-культуры и истеблишмента с очень сильной привязкой к контексту, без понимания которого понять Бей довольно проблематично.

Начнем с того, что у Бейонсе внутриамериканская, в первую очередь, музыка — она уходит корнями в классический соул, ритм-энд-блюз и другие важные и столповые для американцев, но мелодически и исторически чуждые для русскоязычных слушателей вещи. Американец, не слушавший, а слышавший в детстве Этту Джеймс, гораздо легче поймет Бейонсе, чем даже европеец, который рос на совсем другой музыке. Музыка Бейонсе снаружи Штатов — это не универсальная музыка, это песни для очень требовательного слушателя, способного прочувствовать грув, ритм и мелодию, которые работают не совсем так, как он привык. Наверное, показательно, что фанатов Бейонсе в русскоязычной среде я лично встречал в основном в вокальной среде — либо профессиональных певцов, либо преподавателей по вокалу, людей с другим слушательским бэкграундом и подходом к музыке по сравнению с обычным меломаном. Плюс голос — это самая понятная и близкая к неамериканцу вещь, за которую этот самый неамериканец и может Бей полюбить.

А еще, будем честны, повестка песен и в особенности жизни Бейонсе страшно далека от интересов, знаний, болевых точек российского слушателя. Бей посвящает альбомы борьбе темнокожих женщин за место под солнцем, цитирует темнокожих певиц из прошлого, агитирует за Харрис и высказывается об убийстве Брейанны Тейлор и Джорджа Флойда — вряд ли рандомный подписчик «Яндекс Музыки» с 10+ тысячами минут за год вспомнит последние две фамилии. Представьте, что американца спросили про Киркорова и розовую кофточку — такая же реакция.

Поэтому для человека из России Бейонсе — это просто голосистая певица, которая почему-то захватила инфополе и стала певицей номер один в Billboard. Ну, и не стоит забывать, что Billboard — это тоже американский журнал.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции