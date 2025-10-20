Фильм о русском поэте, выставки современного искусства, песочный человек, выставка о любви и венецианский арт-хоррор. Куда сходить в Москве с 20 по 26 октября — в материале RTVI.

«Песочный человек»

21 октября в кинотеатрах сети «Синема Парк» и «Формула Кино» в 25 городах России пройдет всероссийская премьера атмосферного психологического хоррора «Песочный человек». Широкий прокат фильма начнется 23 октября.

Картина, основанная на графическом романе Элисы Виктории, представляет собой свежее прочтение фольклорного образа. Режиссером выступил Колин Тилли, известный по работе над музыкальными клипами для Кендрика Ламара, Рианны, Джастина Бибера и других мировых звезд. Проект создан при участии продюсеров оскароносного фильма «Всё и везде и сразу».

Сюжет фильма разворачивается вокруг Анны, которая после смерти родителей переезжает из Нью-Йорка в маленький городок во Флориде. Столкнувшись с трудностями адаптации и местными секретами, она узнает о легенде о Песочном человеке — мистическом существе, являющемся во снах, чтобы наказывать людей за дурные поступки. Единственный шанс на спасение — суметь пережить смертельные ловушки, расставленные повелителем кошмаров.

«Светлая оттепель»

В Центре Вознесенского продолжается выставку «Светлая Оттепель» — второй сезон проекта «Центр исследований искусства Оттепели». Экспозиция посвящена осмыслению предтеч цифровой эры и исследованию того, как идеи авангарда начала XX века и художественные практики периода Оттепели предвосхитили современные технологии и цифровую среду.

Выставка представила работы выдающихся художников, инженеров и ученых Оттепели, таких как Вячеслав Колейчук, Булат Галеев, Владислав Стржеминский и Николай Штокозеров. Особое внимание уделено междисциплинарным экспериментам, световым приборам, светомузыкальным инструментам и архивным материалам, демонстрирующим синтез искусства, науки и технологии. Выставку сопровождает обширная публичная программа, включающая лекции, дискуссии и мастер-классы.

Зотов.Кино

26 октября в Центре «Зотов» состоится специальный показ драмы «Сират». Фильм рассказывает историю Луиса, который вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей после вечеринки в пустыне. Их путь лежит к таинственному рейву на границе с Мавританией. Выжженные земли и первобытный ландшафт становятся метафорой их внутренних страхов и надежд, заставляя героев пройти по тонкой грани между раем и адом на фоне надвигающегося апокалипсиса.

Картина будет демонстрироваться на испанском языке с русскими субтитрами. После показа зрители смогут принять участие в обсуждении фильма с кинокритиком Кириллом Артамоновым, автором телеграм-канала «Усы Никандера», и Марией Кордюковой из Cinemaholics.

До 28 октября продолжается программа «Шлейф эпохи», подготовленная совместно со Школой «Сеанс». Проект посвящен эволюции женского образа в советском кино — от угнетенной крестьянки до женщины, ответственной не только за свою судьбу.

Уникальность программы заключается в ее парфюмерной концепции. Семь ключевых нот легендарного аромата «Красная Москва» становятся эмоциональными эквивалентами фильмов и раскрывают суть кинодив разных десятилетий.

«Жатва»

В российский прокат вышел фильм Афины Рахель Цангари «Жатва», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в основном конкурсе. В центре сюжета — шотландская деревня, живущая по замкнутым патриархальным законам, где царит многовековой уклад. Их мир рушится с появлением чужака, объявившего себя законным хозяином земель. С этого момента в общине просыпаются древние суеверия и параноидальный страх, выливающиеся в жестокость и поиски виноватых. Начинается жатва, но пожинать предстоит не зерно, а кровавые последствия человеческого гнева.

Главные роли в фильме исполнили: звезда независимого кино Калеб Лэндри Джонс («Догмен», «Дракула») и исполнитель роли Дадли Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере Гарри Меллинг, а также Фрэнк Диллэйн, тоже известный по роли в поттериане.

«Свой человек. Владимир Гиляровский»

Музей русского импрессионизма и Политехнический музей представляют выставку «Свой человек. Владимир Гиляровский», которая пройдет с 16 октября 2025 по 25 января 2026 года. Проект посвящен легендарному журналисту и его эпохе — Москве рубежа XIX-XX веков.

На трех этажах музея представят 232 произведения из 55 музеев и частных коллекций. В экспозиции — работы Ильи Репина, Василия Кандинского, Константина Коровина, Наталии Гончаровой и других художников, запечатлевших облик столицы и ее жителей. Особый раздел посвящен техническим инновациям того времени: телефоны Белла, фотоаппараты Кодак, граммофоны из коллекции Политехнического музея. Выставка дополнена инклюзивными программами, тактильными станциями и специальными проектами с использованием современных технологий.

«Подуй, пожалуйста, и в мою сторону»

До 1 ноября 2025 года в галерее ART&BRUT проходит новая персональная выставка художника Саши Браулова под названием «Подуй, пожалуйста, и в мою сторону». В экспозиции будут представлены новые работы автора из уличной серии, которая завоевала популярность благодаря документальной вышивке и большим текстовым баннерам с яркими, запоминающимися высказываниями.

Проект исследует внутренние трансформации человека через метафору преодоления неуловимого внутреннего порыва и отражает состояние между сознательным и подсознательным — символизируемое силой, пробивающейся сквозь препятствия и ведущей к замыслу жизни. Экспозицию дополнит музыкальное сопровождение от московской группы INDEX III с экспериментальной электроакустической музыкой, подчеркивающей атмосферу.

«И побеждает любовь!»

С 19 октября по 8 ноября 2025 года в столичном фитнес-клубе KOMETA BLACK будет проходить выставка «И побеждает любовь!». Проект, организованный в необычном пространстве, исследует многогранные проявления любви через чувства, память, привязанность и внутренний опыт человека.

Куратор выставки Като Бородина отмечает, что целью проекта является отказ от визуальных клише и создание пространства, которое «резонирует с индивидуальной памятью и чувствами каждого зрителя». «Искусство в этом проекте — не иллюстрация любви, а её внутренний импульс, работающий через личный опыт и ассоциации», — подчеркивает Бородина. Экспозиция обращается к бессознательным культурным кодам, представляя архетипы из сказок, ностальгию по детству, рыцарскую романтику, нарциссические образы идентичности и меметическую эстетику цифровой эпохи.

Работы художников выступят в роли эмоциональных триггеров, пробуждающих личные воспоминания и ассоциации. Инсталляции, объекты, живопись и графика интегрированы в повседневную архитектуру фитнес-клуба, появляясь неожиданно, перехватывая взгляд и вызывая эмоции.