Фильм о мечтательной писательнице, спектакль на крыше, выставка архитектуры и дизайна, персональные выставки художников-легенд, фестиваль художественных практик, выставки о любви, восприятии и метафизике, выставка-путешествие на Мадагаскар. Куда сходить на неделе с 19 по 25 мая, — рассказываем в материале RTVI.

Спектакль на крыше

22 мая на крыше Музея «Гараж» состоится специальный показ спектакля «Б.Р.», посвященного Борису Рыжему, «последнему классику XX века». Название спектакля «Б.Р.» отсылает к авторскому тегу Бориса — подписи, которую он оставлял на разных уличных поверхностях в родном городе.

Творчество Бориса Рыжего, одного из самых ярких поэтов 90-х, пронизано романтикой улиц. Он вырос в рабочем районе Свердловска, где крыши пятиэтажек были излюбленным пристанищем молодежи — местом свободы, побега от реальности, точкой сближения с небом.

В постановке, уже получившей зрительское признание в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, примут участие актер МХТ им. А. П. Чехова Алексей Кирсанов, премьер Большого театра Игорь Цвирко, танцовщик и хореограф Александр Тронов, заслуженный артист России Олег Габышев, исполнитель Всеволод Дорохов, музыканты euphoria orchestra и другие артисты.

«Джейн Остин испортила мне жизнь»

23 мая в кинотеатре «Мосфильм» пройдет премьера фильма «Джейн Остин испортила мне жизнь» Лауры Пиани. По сюжету парижанка Агата живет с сестрой и работает в книжном магазине. Она мечтает о любви, как в романах Джейн Остин, но сторонится свиданий и новых знакомств. Целыми днями она продает книги великих авторов, хотя в глубине души сама хочет написать роман. Приглашение в писательскую резиденцию в Англии станет для нее настоящим вызовом. В этом путешествии Агата откроет новые романтические и творческие грани себя.

«Я хотела совместить комедию нравов и романтическую комедию, стремилась создать образ странной, не адаптированной к реальности женщины, которая хотела бы родиться столетия назад, в эпоху своих любимых романов», — говорила Лаура Пиани. Фильм в России предствит кинокомпания «Про.взгляд».

АРХ МОСКВА

21 мая в Гостином Дворе стартует XXX Международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА. Мероприятие объединяет более 200 участников (государственных институций, девелоперов, архитектурных студий, дизайн-бюро, профильных учебных заведений, производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов) и более 200 мероприятий деловой программы, которые будут проходить на семи дискуссионных площадках.

Художник и основатель арт-парка Никола-Ленивец и фестиваля «Архстояние» Николай Полисский выступил в этом году в качестве куратора выставки АРХ МОСКВА и предложил тему этого года — «Суть». Экспозиция «Бозон Хиггса» — его ответ на заданную им самим тему. «Само слово, ставшее темой АРХ МОСКВЫ, мне тоже важно, это вот такое наше слово. „Суть“, „докопаться до сути“, „суть вещей“, „суть проблемы“, „по сути дела говори“ — не мели какую-то чепуху и ерунду, а вот предъяви суть. Я призываю архитекторов на этой выставке отвлечься от всех неприятностей, которые встречаются на пути, и все-таки вот эту суть свою постараться предъявить. Мне хочется узнать, что же такое сейчас русская архитектура, хотя бы в мечтах архитекторов? А я предлагаю, как художник, вот такую суть», — прокомментировал Полисский.

«Облако, озеро, башня»

Борис Кочейшвили. «Триумфальная арка»

22 мая по 13 июля 2025 года в Фонде Андрея Чеглакова на Пречистенке пройдёт персональная выставка Бориса Кочейшвили «Облако, озеро, башня», приуроченная к 85-летию художника. Проект представит для широкой публики многогранное творчество одного из важнейших художников-семидесятников. Кураторы выставки — Майя Авеличева и Тамара Вехова. Научный консультант — Надежда Плунгян, архитектор экспозиции — Алексей Подкидышев.

Экспозиция развернётся на двух этажах Фонда. На первом разместятся тонкая архитектурная графика и скульптурные рельефы, выполненные в уникальной авторской технике. Именно эти произведения стали центральной темой его персональной выставки в Государственной Третьяковской галерее в 2021-2022 годах. Здесь же зрители смогут увидеть новую графическую серию 2024—2025 годов — ежедневный художественный дневник автора.

«Водный туризм — залог здоровья»

23 мая в Музее-заповеднике «Абрамцево» в рамках проекта «Наши близкие соседи» открывается выставка «Водный туризм — залог здоровья» к 80-летию Петра Пророкова. На выставке будет представлено более полусотни эскизов, раскадровок, чертежей декораций, арт-объектов, «упражнений в живописании» (так сам художник определяет характер своих станковых работ), созданных Петром Борисовичем Пророковым, художником-постановщиком кино, за десятки лет профессиональной деятельности на творческом объединении «Экран» и дачной жизни в Абрамцеве.

Чтобы понять художника, нужно заглянуть в его мастерскую. Здесь, среди картин и эскизов, среди случайных, чаще всего старых вещей, живёт загадка его искусства. Идея выставки: заглянуть в мастерскую Петра Пророкова, чтобы приблизиться к пониманию задач и увидеть творческий почерк — в толике сработанного художником за пять десятилетий. Юбилейная выставка к 80-летию мастера (род. 15 июля 1945) совершенно не ассоциируется с его внешним и внутренним обликом. Пророков предложил назвать выставку «Водный туризм — залог здоровья» по своей одноимённой картине 1978 г. которая хранится в собрании музея.

A-S-H (Art Space Hopping)

С 22 по 25 мая в Москве пройдет фестиваль Art Space Hopping 2025. За 4 дня фестиваль художественных практик проведет более 18 кураторских и медиаторских туров, которые затронут 126 городских локаций. Помимо туров, состоятся лекции и мастер-классы, встречи с художниками, перформансы, кинопоказы и другие события. Среди участников A-S-H: Центр художественного производства «Своды» и Мастерские музея «Гараж», выставка Никиты Кроко в Peak Souvenir, мастерские художников Андрея Бергера, Ирины Петраковой, Кристины Павловой и Ивана Новикова, выставка Саши Посоха в кафе Nothing Fancy, студии в художественно-ремесленной мастерской «Окоём».

Программа специальных маршрутов создана для комфортного и вовлеченного посещения ключевых точек на карте A-S-H. Кураторские маршруты — это авторские маршруты от профессионалов и деятелей художественной среды. Медиаторские маршруты составлены искусствоведом Натальей Берновик и подойдут тем, кто только начинает знакомство с современным искусством. Подготовку медиаторов провели сотрудники отдела медиации Дома культуры «ГЭС-2». Маршруты «По следам» созданы вместе с друзьями фестиваля из мира современной культуры — они доступны к самостоятельному посещению в дни A-S-H.

«Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро»

В Центре «Зотов» проходит выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Экспозиция посвящена двум ключевым фигурам русского авангарда и их взаимовлиянию в жизни и творчестве.

Выставка разделена на пять разделов: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти». В каждом разделе будет комната для прослушивания музыки Матюшина, а также авторское чтение стихов Гуро художницей Варей Павловой. Интерактивная зона позволит посетителям создать открытку, соединив цветовую систему Матюшина и поэзию Гуро.

«Темная Оттепель»

В центре Вознесенского проходит выставка «Темная Оттепель», посвященная оборотной стороне советской культуры 1960-х. В экспозиции представлены работы художников-шестидесятников, исследовавших маргиналии оттепельного бытия и пространство метафизического междумирья.

«Границы видимости»

В центре современного искусства Винзавод проходит коллективная выставка «Границы видимости», созданная в рамках проекта «Винзавод. Гравитация». Куратором выступил Сергей Хачатуров.

Выставка расположена сразу в двух больших залах — Цехе Белого и Цехе Красного, а путь сквозь Экспозици напоминает лабиринт. Художники, работы которых были отобраны, по-разному интерпретируют понятия «зрения», «видимости», «зримого». Они экспериментируют с оптическими эффектами, текстурами и представлениями о визуальном.

«В поисках короля Джулиана»

В галерее ART&BRUT проходит персональная выставка Якова Хомича «В поисках короля Джулиана», вдохновленная экспедицией на Мадагаскар. Художник представит серию работ, передающих атмосферу африканского континента, природу и культуру острова. Экспозиция, выстроенная в формате путешествия по Мадагаскару, позволит зрителям «пройти» путь художника, размышляя об увиденном. Контрасты и образы на холстах погружают в атмосферу Мадагаскара, предлагая зрителю стать путешественником по следам художника. Выставка продлится до 28 июня.