Увидеть три очень непохожих фильма и один спектакль, научиться проявлять пленку, узнать о дизайне и раздизайне, сходить на выставку и создать арт-объект, — рассказываем, куда сходить в Москве на выходных с 12 по 18 февраля.

«Раздизайн и прототека»

В Центре Вознесенского проходит выставка «Раздизайн и прототека». На ней представлены книги по искусству, оформлением которых занималось проектное бюро «Раздизайн».

По словам основателя бюро Евгения Корнеева, раздизайн был придуман для того, чтобы «делать рациональные и оригинальные вещи путем удаления неактуальных наслоений дизайна». Книги, созданные таким методом, удивляют своей формой и материалами, из которых сделаны их обложки.

Подробнее о том, что такое раздизайн и как его создать — в материале RTVI.

«Рыбка Поньо на утесе»

Фильм Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе» выходит в повторный прокат 22 февраля. Сюжет картины напоминает «Русалочку» Ганса Христиана Андерсена, но версия Миядзаки более добрая и наполнена детской наивностью и любовью.

Рыбка Поньо — дочь морского колдуна и прекрасной богини — живет под водой вместе с отцом и многочисленными сестрами. Однажды волной ее выбрасывает на берег, и ее спасает мальчик Сооскэ, который вскоре становится ее лучшим другом. Чтобы узнать лучше мир людей, Поньо становится человеком.

Проявка пленки

В лаборатории «Перспектива» 24 и 25 февраля пройдут мастер-классы по проявке и ручной печати черно-белой пленки. Участникам расскажут, из чего состоит пленка, какие существуют проявители и какое нужно оборудование, чтобы ее проявить, а также научат печатать с помощью фотоувеличителя по классическому аналоговому процессу.

«Обретенный сад» и апсайкл

23 февраля в арт-пространстве Cube.Moscow пройдет показ документального фильма о творчестве художницы Татьяны Ян. Мероприятие посвящено ее выставке Nostos/il Giardino Ritrovato, которая будет проходить в римской базилике Санта Пудециана в апреле 2024 года. Пролог к экспозиции художницы можно увидеть в Cube.Moscow. После показа все желающие смогут пообщаться с Ян и посетить 12 новых выставок пространства арт-пространства.

24 февраля в Cube.Moscow пройдет мастер-класс для взрослых и детей по созданию арт-объектов. Сделать свой вариант апсайкла можно из любых ненужных предметов: старой бижутерии, детских игрушек, рамок для фото.

«Никак не называется, или Бим в поисках Бо»

24 и 25 февраля в центре «Зотов» состоятся показы спектакля «Никак не называется, или Бим в поисках Бо», созданного режиссером «Кислоты» Сашей Горчилиным. Это история о поиске радости, жертве во имя дружбы и таланте, который есть в каждом из нас. В спектакле играют Арам Вардеванян, Анастасия Лебедева, Аскар Нигамедзянов, Саша Горчилин, Витайлис Семеновс, Дмитрий Жук, Дмитрий Меженин, Софья Реснянская и другие.

«Красные комнаты»

24 февраля в кинотеатре «Октябрь» пройдет специальный показ тру-крайм триллера «Красные комнаты». На создание фильма канадского режиссера Паскаля Планте вдохновили истории преступников, которые становятся объектами обожания, и поклонники начинают собирать фан-клубы вокруг их персон.

Картина повествует об одержимости топ-модели серийным убийцей. Вскоре ее влюбленность сменяет ужас, когда ей в руки попадает страшная улика. Теперь героине придется решить, что сильнее — жажда правосудия или преклонение перед кумиром. Фильм представит и обсудит со зрителями врач-психиатр Анастасия Афанасьева.