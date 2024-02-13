Организатора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов на 918 млн рублей и отмывании средств, перевели из карантинной камеры в обычную. RTVI рассказывает, в каких условиях заключения находилась предпринимательница после решения суда о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО.

Чемоданчики красоты и свой маленький храм

После помещения Елены Блиновской в карантинную камеру московского женского СИЗО №6 «Печатники», ее посетил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Он рассказал «Известиям», что заключенной предоставили возможность пользоваться телевизором, холодильником и чайником, а также посещать библиотеку и совершать ежедневные прогулки.

«Сейчас Блиновская находится в обычной карантинной камере. Это 20-местная камера. Это происходит постоянно: людей помещают в карантин, где выясняют все обстоятельства, выясняют не был ли человек судим, его болезни. После этого человеку подбираются сокамерники в его будущей постоянной камере», — пояснил Мельников.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказала Msk1.ru, что в том же СИЗО находятся постановщица Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, которые обвиняются в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

«Это большой следственный изолятор, рядом с ним огромный красивый голубой храм, и женщины из окон его видят. Но у них есть еще свой собственный маленький храм на территории», — отметила правозащитница.

Меркачева назвала женский изолятор, в котором содержится Блиновская, «лучшим в стране», так как в нем работает «действительно нормальный» начальник. В разговоре с Инфо24 член СПЧ также отметила, что заключенным в СИЗО предоставлена возможность следить за внешним видом.

«У них на некоторых этажах есть такие чемоданчики красоты. Там фен есть и прочие вещи, чтобы привести себя в порядок. Их могут принести женщине для того, чтобы она, например, все это использовала перед выездом на суд и нормально выглядела», — рассказала она.

Отсутствие драк и заказ еды

Член ОНК Москвы Мария Ботова рассказала «Аргументам и фактам», что в правилах СИЗО №6 был закреплен запрет на совместное размещение обвиняемых в ненасильственных и насильственных преступлениях. По ее словам, в большинстве камер изолятора установлены телевизоры, а заключенные имеют право приносить свою бытовую технику по согласованию с руководством исправительного учреждения.

«За два года работы в ОНК я ни разу не встречала в этом СИЗО драк. Наоборот, в них спокойная, дружественная атмосфера: заключенные делают друг другу прически, маникюр, макияж. И никаких эксцессов», — подчеркнула она.

Как сообщил источник KP.ru, в камере Блиновской были заняты 18 кроватей из 20, а почти все ее соседки также проходили по уголовным делам об экономических преступлениях. Всем им была предоставлена возможность заказа еды от частной фирмы с помощью специализированного сервиса готовых блюд.

«Так как следственный изолятор — все-таки режимный объект, эта доставка осуществляется не как обычная, гражданская, — это даже не несколько часов. Чаще всего заказывают загодя, за несколько суток до желаемой даты. Так что какое-то время Блиновской придется кушать со всеми. К питанию, кстати, претензий у женщин немного. Нормальная еда, без излишеств», — рассказал собеседник издания.

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, в свою очередь, назвал одной из самых частых жалоб среди заключенных проблемы с медициной.

«В медсанчасти изолятора не хватает узких специалистов. Например, к стоматологу по записи можно попасть только недели через две, не раньше», — сказал он.

Психолог и салон красоты

В начале февраля Меркачева рассказала RTVI, что Блиновская находится в очень тяжелом психологическом состоянии «на грани депрессии».

«Да, в первые дни, когда члены ОНК ее навестили, обратили внимание на то, что ей очень тяжело. Она сейчас еще на карантине, адаптируется. Но там в СИЗО есть психолог. Насколько я знаю, психолог с ней уже поговорил», — сказала она.

По словам Меркачевой, разговор с психологом входит в обычную практику, однако в случае с Блиновской было необходимо организовать несколько встреч со специалистом.

«Поможет ли это? Хороший вопрос, потому что никто не ответа не знает. Конечно, тяжело. Я думаю, что самое сложное будет, когда она попадет в обычную камеру. Потому что сейчас карантин, а в обычной камере, где она будет проводить основное время, все зависит от того, как сложатся ее отношения с сокамерницами, с соседками», — добавила она.

После перевода Блиновской в обычную камеру агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что сокамерницы блогера также впервые попали в места лишения свободы.

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — сказал собеседник.

Мария Ботова в разговоре с «Аргументами и фактами» заявила, что знает некоторых из соседок Блиновской по прошлым визитам в СИЗО и считает их нормальными и адекватными женщинами. Член ОНК обратила внимание на то, что камера снабжена телевизором, холодильником и душем, а в самом помещении поддерживается тепло и есть форточка для проветривания.

«Еще я с удивлением узнала, что в этом СИЗО, помимо спортзала, есть салон красоты. Туда можно записаться на стрижку, окрашивание, маникюр, педикюр. Я посмотрела — там неплохое оборудование, даже есть шеллак. Работают в нем две осужденные девушки из хозяйственного отряда. Услуги, конечно, платные, но я посмотрела — они пользуются огромной популярностью у заключенных. Так что Елена тоже может записаться», — добавила Ботова.

Она также призналась, что «не заметила тех признаков депрессии, о которых сообщали СМИ» и не почувствовала какого-либо ущемления прав заключенной со стороны администрации.