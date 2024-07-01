Американский рэпер Канье Уэст провел выходные в Москве. Это первый приезд звезды такой величины в российскую столицу после начала военной операции на Украине. Даже столь непродолжительного визита хватило, чтобы взбудоражить всю страну: поклонники рэпера ждали его на входе в отель у Кремля, тогда как депутаты и политологи рассуждали о смысле визита. Что Канье Уэст делал в Москве и почему вокруг его приезда возник такой ажиотаж — в материале RTVI.

Москва на ушах

По данным журнала «Москвичка», Канье Уэст (сменил имя на Йе) прилетел в Москву в субботу, 29 июня. Как пишет издание, частный борт, на котором находился рэпер, приземлился в столичном аэропорту «Внуково-3».

Йе прибыл в Россию с частным визитом. В день своего приезда в российскую столицу он принял участие в праздновании 40-летнего юбилея главного дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Торжество с участием американского рэпера прошло в ресторане «Белуга». Подруга Рубчинского заявила Shot, что вместе с Йе в Москву также прибыла его жена, модель Бьянка Цензори.

По данным РИА Новости, Уэст попробовал в ресторане пельмени, блины и три вида икры, а сумма счета превысила 100 тыс. рублей. Также среди заказанных блюд были оливье, дальневосточный гребешок и новоивановская страчателла. Стол для рэпера и его гостей был накрыт на 15 персон. Как утверждает «Москвичка», Йе «остался в восторге».

На следующий день Уэст подтвердил свой приезд в Москву 30 июня, сообщив об этом на своей странице во «ВКонтакте», которую рэпер завел в мае. «Привет, Москва», — говорится в посте артиста.





30 июня Йе вместе с Рубчинским посетили ГУМ на Красной площади. Они побывали на смотровой площадке на крыше столичного универмага, а также отобедали в ресторане Bosco Cafe. Рэпер был в белом спортивном костюме, очках и кепке.

После посещения ГУМа Уэст и Рубчинский отправились на прогулку по Москве-реке на яхте.

В то время как Уэст перемещался по российской столице, десятки его поклонников собрались у входа в отель Four Seasons, где остановился рэпер. По данным источников Baza, артист поселился в номере «Президентский люкс» стоимостью 1,1 млн рублей в сутки. Журналистка Ксения Собчак заявила, что речь идет об «обычном номере».

Некоторые пришли с пластинками артиста, надеясь получить автограф. К вечеру у Four Seasons появились сотрудники ОМОН. Они оттеснили людей от входа, возле которого выставили металлические ограждения.

Как сообщило РИА Новости вечером 30 июня, «самые впечатлительные» поклонники Уэста решили, что он вернулся в отель на такси. «И хотя это был не он, а кто-то совсем отдаленно похожий, но фото на память все равно сделали», — отмечает агентство.

В ночь на 1 июля СМИ и телеграм-каналы сообщили, что Уэст вылетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле. По словам Собчак, помимо Рубчинского, рэпера провожал в аэропорту певец Егор Крид.

РЕН ТВ опубликовал фото, на котором, как утверждается, запечатлен посадочный талон Йе.

Это был не первый визит Уэста в Россию. В 2016 году рэпер уже посещал страну, тогда он также встретился с Рубчинским.

Будет ли концерт Канье Уэста в Москве

За два месяца до приезда Уэста в Россию в соцсетях возникли слухи о якобы планируемом концерте рэпера в стране. В начале мая Mash писал со ссылкой на предполагаемых организаторов выступления Йе в «Лужниках», что артист прилетит вместе с женой и выступит в столице в день своего рождения, 8 июня. Эта информация не подтвердилась.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина тогда заявляла, что россиянам не надо «никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной», поскольку «у нас своих “голых вечеринок” хватает».

На возможность проведения концерта Канье Уэста в Москве на фоне его приезда в российскую столицу намекнула продюсер Яна Рудковская. По ее словам, если в России организуют выступление рэпера, то билеты на него раскупят за три дня, максимум — за неделю. Собчак утверждала, что 1 июля Йе якобы планировал поехать «смотреть площадки для концерта (Лужники первым делом)».

В российских соцсетях пользователи стали просить Уэста выступить в их городах. В то же время на различных онлайн-площадках появились объявления о продаже билетов на необъявленный концерт рэпера, который якобы должен пройти в «Лужниках». В «Авито» сообщили, что удалили фейковые объявления.

«Это пранк, объявление и продавец заблокированы за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 220 млн объявлений, и подобных попыток было всего пять», — приводит РБК заявление пресс-службы сервиса.

В информационном центре «Лужников» заявили, что сообщения о якобы планируемом концерте Уэста являются фейковыми.

По мнению основателя концертного агентства TCI Эдуарда Ратникова, вероятность того, что в Москве удастся организовать большой концерт Уэста, крайне невелика. Он выразил мнение, что «официальные структуры, официальные менеджменты, агенты» вряд ли допустят выступление рэпера в России, поскольку «это для них может очень драматично закончиться на их основных рынках Соединенных Штатов и европейского сообщества».

«Все это опять похоже на фейк-ньюс каких-то эксцентричных, хайпующих личностей», — сказал Ратников «Подъему».

Канье Уэст «продвигается к концерту» в России и «хочет сблизиться» с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «повысить шансы» на выступление, пишет The Sun со ссылкой на источник, работавший в турах с U2, Мадонной и Бейонсе. В то же время репутация рэпера и связанные с ним скандалы стали причиной того, что «почти ни одна компания, которая управляет аренами или стадионами, не хочет разрешать ему делать шоу на своих площадках», отмечает британский таблоид.

Канье Уэст неоднократно делал антисемитские заявления, из-за чего соцсети Instagram (принадлежит Meta*) и X блокировали его аккаунты. Рэпер также одобрительно высказывался в адрес Адольфа Гитлера.

«Идеологически наш»

Кратковременный визит Канье Уэста в Москву вызвал интерес не только среди его поклонников. О приезде американского рэпера в Россию сообщили не только российские, но и зарубежные СМИ. На визит Йе отреагировали депутаты Госдумы и политологи.

Материалы о приезде Уэста в Россию в числе прочих опубликовали RTE, Times of India, Times of Israel и Al Arabia. Британский таблоид Daily Mail написал, что присутствие рэпера в Москве «стало бы пропагандистским ходом для [президента России] Владимира Путина».

Визит Канье Уэста стал «социально-политическим событием № 1 уходящего полугодия» в России, считает политолог Михаил Виноградов. По его мнению, приезд рэпера «оттеснил с пьедестала прежнее событие № 1» — визит американского журналиста Такера Карлсона.

Политолог Константин Калачев написал, что приезд Канье Уэста в российскую столицу «затмил бы даже второе пришествие».

«Антиамериканизм в РФ принимает самые странные формы. В том числе форму обожествления Канье Уэста, посещение которым того или иного места в Москве, делает это место сакральным. Дух самоуничижения в этом неоправданном преклонении перед американским рэпером лично мне не понятен. Уж 200 лет прошло, как Грибоедов написал «Горе от ума», а живем всё по тем же лекалам», — отметил он.

Ажиотаж вокруг приезда Уэста в Россию — это проявление культурного и психологического комплекса неполноценности «неполноценной части российской элиты», написал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.

Философ Александр Дугин лаконично отреагировал на приезд Йе в Москву:

«Канье Уэст, кстати, идеологически наш».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Осторожно Media» призвал Уэста и его жену Бьянку Цензори воздержаться от выходов в свет в обнаженном виде. «Я слышал, что уважаемый Канье склонен к фланированию по улицам в неглиже со своей супругой. Считаю, что американец должен воздержаться от своих привычек и провести время в нашей столице достойно. В Третьяковку может сходить, парк «Патриот» или Зарядье», — сказал он.

Кроме того, парламентарии порассуждали о возможности предоставления Уэсту гражданства России. По словам депутата Елены Драпеко, рэпер может рассчитывать на российское гражданство, если он попросит об этом и «действительно хорошо относится» к стране. Уэст также может попросить политическое убежище в России, отметил депутат Султан Хамзаев в разговоре с РИА Новости.

«При условии, что он откажется от американского гражданства, мы можем ходатайствовать, чтобы ему дали российский паспорт», — сказал он.

Канье Уэст считается одним из самых успешных рэп-исполнителей в мире. Он вошел в число самых продаваемых артистов, суммарный объем продаж его альбомов и синглов в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 млн экземпляров. Рэпер также выиграл 24 премии «Грэмми» и является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена