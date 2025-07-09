Фестиваль «Архстояние» — один из главных проектов на стыке искусства, архитектуры и природы в России — в этом году отмечает свое двадцатилетие. В программе «Специальное интервью» с Элизой Данте куратор фестиваля Василий Бычков рассказал, почему темой юбилейного года стало «Моё главное», как связаны «Архстояние» и «АРХ Москва», зачем посетителям писать записки «сердитой бабушке», а также рассказал о новых арт-объектах на фестивале. Главное из интервью — в материале RTVI.

Об «Архстоянии»

Каждый год фестиваль «Архстояние» удивляет новой темой, новыми авторами и произведениями, обновленной музыкальной программой. Этот юбилейный, 20-й по счету, год не станет исключением. Команда фестиваля сознательно пошла на эксперимент, пригласив меня в качестве куратора — чтобы получить свежий взгляд и неожиданные решения. Судя по всему, этот замысел удался.

О приглашении стать куратором

История моего кураторства началась с выставки «АРХ Москва», где я предложил пригласить главным куратором Николая Полисского — моего давнего друга, сослуживца и, безусловно, гениального художника. Хотя я часто привлекаю современных художников к работе над проектами, в роли главного куратора Николай выступал впервые. Он сначала сомневался, но в итоге согласился.

А потом случилась забавная история. Когда Николай с моей дочерью Юлией Бычковой (управляющим директором парка «Никола-Ленивец») приехали обсудить его участие в «АРХ Москве», они неожиданно предложили мне стать куратором «Архстояния». Получился своеобразный обмен: я — куратор «Архстояния», Полисский — «АРХ Москвы». Так началось наше годовое сотрудничество двух знаковых событий в мире архитектуры и искусства.

Самое сложное в подготовке фестиваля

Главная и одновременно самая интересная задача — уловить нерв современности, сформулировать актуальную тему и создать структуру, которая позволит эту тему полноценно раскрыть. Для меня как для приглашенного куратора это особенно волнительный опыт — впервые работать с таким масштабным и известным проектом, как «Архстояние».

Тема фестиваля «Мое главное»

Мы решили не мелочиться и предложили всем участникам — и авторам, и посетителям — задуматься: что для них по-настоящему главное? В парке появится специальная инсталляция бюро Megabudka: «сердитая бабушка» будет охранять участок разбитого асфальта и требовать у посетителей «расписки» с ответом на этот вопрос. Надеюсь, это превратится в любопытное социокультурное исследование.

О новых арт-объектах

Самый значительный проект этого года — «Аллея звезд». Это 38 мини-монументов, представляющих ведущие российские архитектурные бюро из раздела «Мастера» выставки «АРХ Москва».

В «Архстоянии» этого года примут участие 15 объектов, один из которых фактически состоит из 38 самостоятельных работ. По масштабу этот проект сравним с самым первым фестивалем, где было представлено 20 объектов.