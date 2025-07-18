Сладкая вата в «Золотом Яблоке», ностальгический показ культовой «Прогулки», масштабные выставки современного искусства и паблик-арт фестиваль под открытым небом. Рассказываем, куда отправиться за впечатлениями, — в материале RTVI.

Сладкая вата в «Золотом яблоке»

«Золотое Яблоко» отмечает день рождения и делится с гостями праздничным настроением. С 18 по 20 июля у магазинов в Москве появятся тележки с лаймовой сладкой ватой. Угощения смогут получить все покупатели, совершившие покупку на сумму от 2 тысяч рублей. Тележки можно будет отыскать в торговых центрах «Неглинная», «Метрополис» и Columbus.

«Прогулка»

В Москве , Санкт-Петербурге и других городах уже начались специальные показы фильма Алексея Учителя «Прогулка», повторный прокат которого приурочен к 22-летию картины. В центре сюжета девушка и двое молодых людей, которые случайно знакомятся на Невском проспекте. Они флиртуют, смеются, рассказывают небылицы, шагая по улицам Санкт-Петербурга. Снятый в режиме почти реального времени, фильм превращает обыденное в событие, а легкую болтовню — в исповедь. Это история о юности, мимолетности и том, как важно уметь быть здесь и сейчас. «Прогулка» стала культовым событием российского кинематографа начала XXI века. Фильм стал срезом эпохи начала нулевых, а также трогательным признанием в любви Санкт-Петербургу.

Ближайшие специальные показы пройдут 18 июля в «Синема Парк Мосфильм», а 19 июля — в кинотеатре Центра «Зотов», Синема Парк Зеленопарк и Формула Кино ЦДМ.

Cube.Moscow

12 июля 2025 года галереи-резиденты Cube.Moscow представили 11 выставок современного искусства. В большом выставочном зале открылась выставка «Объект желания» под кураторством Полины Могилиной, посвященная феномену коллекционирования. На выставке представлены произведения из частных собраний российских коллекционеров и галерей-резидентов Cube.Moscow. Новые проекты можно увидеть до 10 августа 2025 года.

«Заповедное»

До 28 сентября в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» проходит масштабный паблик-арт фестиваль «Заповедное» современного искусства. Фестиваль объединяет более 30 современных художников и художественных объединений, которые представили свои работы, созданные специально для фестиваля, на открытом воздухе и в галерее «Заповедное».

В рамках фестиваля проходят масштабные инсталляции в ландшафтной части, интерактивные перформансы, поэтические чтения, паблик-токи, лекции, оздоровительные практики и музыкальные выступления.

«Если бы стены стали водой. Лина Бо Барди»

В Доме культуры «ГЭС-2» продолжается выставка «Если бы стены стали водой. Лина Бо Барди», посвященная одному из самых ярких архитекторов Бразилии. Выставка состоит из двух частей: инсталляции на Проспекте и экспозиции в Галерее С6.

На Проспекте можно «ГЭС-2» увидеть реплики известных конструкций Лины Бо Барди, а на втором этаже представлены фотографии, демонстрирующие разнообразие жанров и техник, в которых работала архитектор. Выставка показывает полноту творчества Лины Бо Барди и ее вклад в развитие современной архитектуры.

«Я иду искать!»

В Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» представлена выставка «Я иду искать!» Современное искусство в традиционном музее«. Это масштабный проект, представляющий собой антропологическое исследование в формате тотальной художественной инсталляции, посвященное «обрядам перехода».

Выставка занимает 9 залов и включает в себя работы современных художников, таких как Алексей Трегубов, творческий союз «Планетанин» (с масштабной инсталляцией «Пир-гора»), Мария Трегубова (создающая инсталляцию о размытии границ между реальностью и сном) и Андрей Бартенев (с экстравагантными костюмами для свадебного обряда). Проект исследует темы рождения, детства, учебы, работы, любви, старости и смерти через призму современных художественных форм.