Выставки современного искусства, эмерджентные мифологии, выставка-дрейф, европейские шпалеры и ретроспектива Франсуа Трюффо. Куда сходить в Москве на неделе с 29 сентября по 5 октября — в материале RTVI.

«Внутри города. Искусство архитектурного макета»

В Центре «Зотов»продолжается выставка «Внутри города. Искусство архитектурного макета». Проект впервые представил макет как самостоятельное направление искусства и главный язык архитекторов. Автор идеи выставки — Данил Катриценко, основатель Генпро, куратор — Илья Мукосей.

Проект объединяет работы более 25 известных архитектурных бюро, паблик-арт художников и дизайнеров. Каждый из трех разделов выставки показывает, как макет сохраняет память о времени и месте, способствует развитию современного городского ландшафта и поиску новых творческих идей.

В экспозиции представлены макетные мастерские, где в режиме реального времени мастера создадут новые и восстановят старые макеты. Посетители могут увидеть закулисье работы над проектами.

«Благороднейшие из тканей. Западноевропейские шпалеры XVI—XVIII веков»

В ГМИИ А.С. Пушкина с 4 октября будет представлена выставка «Благороднейшие из тканей. Западноевропейские шпалеры XVI—XVIII веков», посвященная истории гобеленового искусства Западной Европы.

Выставка, расположенная в Главном здании Музея, представит десять шпалер с сюжетными композициями, служивших украшением светских и церковных интерьеров. Куратор выставки — Елена Пильник, старший научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Коллекция включает различные произведения, собранные с 1950-1980-х годов, среди которых редкие ранние произведения южноголландского ткачества XVI века и значимые образцы XVII и XVIII веков, в том числе работы из мастерских Королевской мануфактуры Гобеленов.

Особое место занимают примеры эпохи XVII века: парижская шпалера «Похищение Хариклеи» по композиции Симона Вуи и брюссельская «Разгрузка корабля» Шарля Франса Поэрсона, а также XVIII век с творениями под сильным французским влиянием — брюссельские шпалеры «Битва Диомеда и Энея» и гобелен «Август» из серии «Месяцы Луи».

«Резонанс»

В подмосковном наукограде Черноголовка с 4 октября по 4 ноября пройдет выставка-дрейф «Резонанс» — финальный проект художников первого сезона арт-резиденции «Гало». Это первая резиденция в России на стыке искусства и науки, предоставившая художникам возможность не только изучить научный контекст города, но и непосредственно исследовать процессы в физико-химических институтах и лабораториях.

Выставка объединяет работы четырех художников: Марии Иньковой, Дарьи Неретиной, Мая Стерлеговых и Сергея Костырко. Экспозиция разместится в трех городских пространствах Черноголовки: Доме ученых НЦЧ РАН, бывшем здании городского ЗАГСа и Корпусе общего назначения ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Художники обратились к теме резонанса, рассматривая его не только как физическое явление, но и как принцип, связывающий природу, искусство, науку и человеческое восприятие.

«Эмерджентные мифологии: архаика в эпоху цифрового кода»

2 октября галерея фиджитал-искусства VS Gallery представит свой первый в России групповой выставочный проект «Эмерджентные мифологии: архаика в эпоху цифрового кода». Экспозиция посвящена исследованию мифа как открытого кода, который художники перепрограммируют, используя цифровые инструменты.

Четыре художника — Данил Карамушкин, Kirill Rave, Rinatto L’bank и Julia Cyberflora — предложат свой взгляд на то, как древние нарративы пересобираются в цифровую эпоху. Их работы объединяет не тема, а метод: миф для них является не сюжетом, а инструментом познания, способом связи между технологией, природой и человеческим сознанием.

«За пределами формы»

С 2 октября по 7 декабря 2025 года в PA Gallery пройдет тотальная инсталляция художницы Алисы Гореловой под названием «За пределами формы». Проект предлагает новый взгляд на мифологические сюжеты и понятие «истинного облика», демонстрируя переход от субъективности к тотальности.

Инсталляция представляет собой объемную «фреску», где образы выходят за рамки холста на стены, создавая эффект слияния и распада тел, символизирующих вечную трансформацию и непостоянство истины. Центральное полотно создано в личном пространстве художницы, но окончательно обретет форму в галерее перед зрителями.

«Подуй, пожалуйста, и в мою сторону»

С 3 октября по 1 ноября 2025 года галерея ART&BRUT проведет персональную выставку художника Саши Браулова под названием «Подуй, пожалуйста, и в мою сторону». В экспозиции будут представлены новые работы автора из уличной серии, которая завоевала популярность благодаря документальной вышивке и большим текстовым баннерам с яркими, запоминающимися высказываниями.

Проект исследует внутренние трансформации человека через метафору преодоления неуловимого внутреннего порыва и отражает состояние между сознательным и подсознательным — символизируемое силой, пробивающейся сквозь препятствия и ведущей к замыслу жизни. Экспозицию дополнит музыкальное сопровождение от московской группы INDEX III с экспериментальной электроакустической музыкой, подчеркивающей атмосферу.

Зотов.Кино

С 25 сентября по 8 октября в Центре «Зотов» проходит ретроспектива Франсуа Трюффо, в рамках которой будут показаны четыре шедевра французской Новой волны: «Четыреста ударов», «Жюль и Джим», «Нежная кожа» и «Украденные поцелуи». Фильмы охватывают разные периоды творчества режиссера и демонстрируют его исследование мятежной энергии жизни и хрупкой нежности человеческих чувств.