Власти Литвы аннулировали ВНЖ 145 гражданам России после вступления в силу новых ограничений для иностранцев. Об этом сообщает газета Kauno diena.

«По данным на 5 декабря <…> у 145 граждан России было аннулировано разрешение на временное проживание в Литве», — сообщил представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас.

В статье отмечается, что, согласно закону, который вступил в силу в мае, власти могут аннулировать выданные россиянам разрешения на временное проживание в Литве, если они за последние три календарных месяца более одного раза выезжали в Россию или Беларусь.

Ограничения были введены Вильнюсом на основании информации спецслужб республики, которые утверждают, что лица, выезжающие в Россию и Беларусь, якобы могут быть там «завербованы».

По состоянию на 1 декабря в Литве находилось 185 766 человек с разрешениями на временное проживание. Большая часть из них — граждане Украины (76 766) и Беларуси (46 538). Временное разрешение на проживание в республике есть у 5 159 россиян.

Ранее член думского комитета по обороне Андрей Колесник критиковал власти Литвы за планы заняться тренировкой инструкторов по гражданскому сопротивлению из-за «российской угрозы», подчеркнув, что руководство республики «само придумало эту басню для себя».