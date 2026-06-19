Как минимум 18 человек погибли, а еще 33 пострадали в результате атаки Израиля по югу Ливана. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

В минздраве Ливана рассказали, что удары начались в ночь на 19 июня, а интенсивность атак затруднила спасательные и эвакуационные работы.

Местные жители и ливанские СМИ сообщили, что под одни из самых массированных атак попали города на юге страны в районе Набатия.

В Израиле заявили, что удары были нанесены по боевикам и инфраструктуре «Хезболлы». В еврейском государстве подчеркнули, что атаки стали ответом на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны группировки, поддерживаемой Ираном.

Накануне Израиль опубликовал карту, где была продемонстрирована расширенная зона военного контроля на юге ливанской территории.

Это происходит спустя несколько дней после того, как США и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение боевых действий в том числе в Ливане. В Израиле раскритиковали сделку, заявив, что останутся на ливанской территории.

Опрошенные RTVI эксперты отметили, что де-юре еврейское государство не связано Меморандумом, поэтому может не выполнять условия, прописанные в документе.