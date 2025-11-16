Посольство России в Бельгии назвало абсолютной ложью заявление главы МИД Бельгии Максима Прево о якобы преднамеренных ударах российской армии по гражданским лицам и объектам на Украине.

В официальном комментарии дипмиссии, опубликованном в Telegram, подчеркивается, что Вооруженные силы России действуют предельно ответственно и наносят высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре.

«Заявление вице-премьера, министра иностранных дел М.Прево в соцсети «X» с осуждением «массированных ударов России по Украине» — очередной ярчайший пример политики «двойных стандартов» и введения в заблуждение собственного населения. Утверждения, будто Москва целенаправленно бьет по гражданским объектам, уничтожает невинных людей, включая детей, — абсолютная ложь», — говорится в сообщении.

В посольстве также заявили о «политике двойных стандартов» и напомнили о действиях стран НАТО в Югославии, Ираке и других конфликтах.

«Как многократно подчеркивалось российским руководством, наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре. В отличие от варварских действий военных натовских стран в Северной Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, ставших причиной масштабных трагедий и унесших миллионы жизней. Вот уж кто точно совершал военные преступления, в которых пытается обвинять нас М.Прево», — заявило посольство.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара, в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ночь на 14 ноября. В ведомстве уточнили, что удар был ответным и стал частью недельной серии атак на ВПК и связанную с ним инфраструктуру.

На прошлой неделе Бельгия отказалась поддержать предложение Еврокомиссии направить замороженные российские активы для оказания помощи Украине.