Словакия не согласится на использование замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины по любой схеме, какую бы ни предложил Евросоюз. Об этом словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил в интервью общественному телеканалу STVR.

Bloomberg напоминает, что ранее глава правительства Словакии угрожал заблокировать очередной пакет европейских санкций против России, но в конечном итоге согласился в обмен на определенные уступки со стороны ЕС. Однако идею изъятия российских активов для финансирования Украины Фицо категорически отвергает.

«Словакия не будет принимать участия ни в каких юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные расходы на Украине. Мы хотим положить конец войне или разжигаем её? Мы собираемся выделить Украине 140 миллиардов евро на продолжение войны. Что это значит? Что война продлится ещё как минимум два года», — заявил премьер-министр Словакии.

Ранее стало известно о безрезультатных переговорах представителей Еврокомиссии с делегацией Бельгии по вопросу об использовании российских активов для финансирования поддержки Украины. Между тем большая часть этих средств заморожена именно в бельгийском депозитарии Euroclear.

Осведомленные о ходе встречи источники рассказали, что Бельгия по-прежнему испытывает «юридические и финансовые» опасения из-за риска возможных последствий.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что против финансирования Украины за счет замороженных российских активов выступают также Италия и Франция, которые заняли «осторожную позицию» и «обеспокоены своей финансовой ответственностью в случае, если международный суд признает использование резервов Москвы незаконным».

Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил RTVI, что Италия обещала ЕС «подумать» насчет изъятия российских активов, но в действительности эта формулировка — просто «один из способов сказать “нет”».