Дзержинский районный суд города Ярославля приговорил жителя Санкт-Петербурга к 21 году лишения свободы колонии строгого режима по делу об участии в преступном сообществе и сбыте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области. По данным «Фонтанки», речь идет о Борисе Губко — администраторе крупнейшей площадки наркоторговли в даркнете Hydra.

Мужчине также назначен штраф в размере более 13,6 млн рублей. Суд конфисковал системный блок его компьютера и мобильный телефон как орудия преступления.

По версии суда, в 2012-2022 годах подсудимый был системным администратором даркнет-площадки, распространявшей наркотики. В его задачу входило обслуживание серверов и обеспечение устойчивой работы Hydra.

Соучастники Губко сбывали наркотики в Волгоградской, Калининградской, Саратовской и Ярославской областях, Камчатском крае и Санкт-Петербурге. В 2022 году власти США и Германии конфисковали серверы Hydra.

Губко признан виновным в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК), незаконной продаже наркотиков и психотропных веществ организованной группой в значительном и крупном размерах (пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК) и попытке их сбыта (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1).

В декабре 2024 года Московский областной суд приговорил к пожизненному сроку и штрафу в 4 млн рублей создателя Hydra Станислава Моисеева. Еще 15 фигурантов дела получили от восьми до 23 лет в колониях общего и строгого режимов и штрафы на общую сумму 16 млн рублей. Суд также конфисковал их недвижимость, землю и автомобили.

По оценке аналитической компании Chainalysis, в 2021 году на Hydra приходилось до 80% выручки даркнет-маркетов со всего мира. По данным немецкой прокуратуры, расследовавшей дело о наркомаркете, там работало более 19 тысяч продавцов и насчитывалось около 17 млн клиентов. Оценочный объем продаж в 2020 году составлял €1,23 млрд. В 2022 году площадка была закрыта в Германии, против нее также были введены санкции со стороны США.