Известный московский адвокат Александр Карабанов задержан и находится под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; до 10 лет лишения свободы). Это следует из карточки дела на сайте Замоскворецкого суда столицы. Следственный комитет уточнил, что оно связано с гендиректором компании, поставлявшей продукцию для нужд концерна «Калашников», передает ТАСС.

Как считают в СК, в ноябре 2024 года, когда этот гендиректор сам был фигурантом дела о мошенничестве при поставках «Калашникову», Карабанов убедил его, что может помочь избежать уголовной ответственности. За это он попросил 7 млн рублей якобы для передачи следствию, но в действительности помогать не собирался, да и не мог повлиять на исход дела.

«26 ноября 2024 года в помещении коллегии адвокатов на улице Маросейке <…> Карабанов получил 2 млн рублей. При этом фактически он не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования», — цитирует агентство сообщение СК.

По данным ведомства, адвокат требовал деньги по телефону и в ходе личных встреч. Завладев частью суммы, он распорядился ею по собственному усмотрению, добавило следствие.

Защитник Карабанова сообщил ТАСС о его задержании поздно вечером в среду, 6 мая, добавив, что адвоката допрашивают по подозрению в крупном мошенничестве. Других подробностей он не привел.

Согласно карточке дела, ранее в тот же день Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Карабанову меры пресечения в виде заключения под стражу. Там указано, что решение вступит в силу 13 мая.

До открытия юридической и адвокатской практики Александр Карабанов 10 лет проработал в следственных органах МВД, специализируясь на расследовании громких дел по экономическим преступлениям.

Среди его клиентов был бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов (покончил с собой в Москве в марте 2026 года). В 2017 году Карабанов защищал его по громкому делу о стрельбе в отеле Four Seasons в Москве. Суд тогда оштрафовал Джабраилова на 500 тыс. рублей по административной статье о хулиганстве и еще на 4 тыс. рублей — по статье об употреблении наркотиков без назначения врача.

На сайте коллегии «Карабанов и партнеры» также указано, что он «является семейным адвокатом многих звезд шоу-бизнеса и известных деятелей российской культуры». ТАСС пишет, что, в частности, Карабанов представлял интересы семьи покойной певицы Жанны Фриске.