Суд в Москве арестовал бывшего директора по закупкам и логистике в концерне «Калашников» Ксению Гращенкову в рамках уголовного дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в субботу, 14 февраля.

По данным агентства, Гращенкова находится в одном из московских следственных изоляторов (СИЗО). Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, которое повлекло тяжкие последствия (пункты «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК). По этой статье женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

В начале февраля срок содержания Гращенковой под стражей продлили на два месяца, следует из материалов на сайте Замоскворецкого районного суда.

Дело о многомиллионном мошенничестве, по которому проходит экс-директор по закупкам «Калашникова», возбудили в ноябре 2025 года, уточняет ТАСС.

Осенью 2024 года ТАСС сообщал, что в Ивановской области возбудили уголовное дело о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, представители подрядчика закупили в Китае детали по цене ниже установленной договорами и поставили их концерну, заведомо зная о несоответствии качества этих изделий техническим требованиям.

По этому делу был арестован технический директор ГК «Интертехника» Алексей Морохов, его обвинили в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, он причинил «Калашникову» ущерб на сумму более 32 млн рублей. Морохов признал вину и заключил с досудебное соглашение о сотрудничестве.

Еще один фигурант дела — учредитель «Интертехники» Алексей Леденев. Весной 2025 года его отправили под домашний арест. ТАСС сообщал, что он признал вину. В 2010 году Леденев стал победителем шоу «Танцы со звездами».

13 февраля Верховный суд Удмуртии отменил приговор внуку конструктора Михаила Калашникова, 53-летнему Игорю Красновскому, которого в октябре 2025 года приговорили к 14 годам колонии по делу об убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика и угрозу убийством сожительнице погибшего, пишет «Коммерсантъ-Удмуртия». Прокурор указал на чрезмерную мягкость наказания, а сторона защиты заявила о процессуальных нарушениях, включая отсутствие доказательств умысла на убийство и недостаточную оценку показаний подсудимого. В результате судебная коллегия отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение.