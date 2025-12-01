Сотрудники авиапроизводителя Airbus выявили проблему с «ограниченным количеством» металлических панелей в пассажирских самолетах A320, сообщил представитель компании. Эта модель является самой продаваемой в линейке ее продукции.

Телеканал CNN отмечает, что всего несколько дней назад производитель воздушных судов для гражданской авиации сообщил о другой технической проблеме в своих самолетах. По словам представителя пресс-службы Airbus, сейчас проводится проверка всех бортов, которые могут быть затронуты новой выявленной неполадкой. Однако, подчеркнул источник, лишь в отдельных случаях потребуется «принятие дальнейших мер».

В компании заверили, что проблема связана с качеством продукции поставщика, которого не стали называть.

«Источник проблемы (с металлическими панелями) был выявлен, локализован, и все вновь произведенные панели соответствуют всем требованиям», — сказал представитель Airbus. По его словам, количество самолетов, находящихся в эксплуатации, затронутых этой проблемой, «весьма ограничено».

Об этой проблеме первым сообщило агентство Reuters, сославшись на источники в отрасли. После его публикации акции Airbus упали на 5,7%.

В последние дни компания уже подвергалась критике из-за требования исправить программное обеспечение для самолетов серии A320 — после того, как выяснилось , что интенсивные солнечные бури и солнечные вспышки могут привести к потере управления. Около 6 тысяч воздушных судов по всему миру прошли экстренную модернизацию бортового ПО.

«Интенсивное солнечное излучение может повредить данные, имеющие решающее значение для функционирования систем управления полетом», — признали в Airbus на прошлой неделе. Это заявление стало итогом расследования, проведенного в связи с инцидентом, который произошел с аэробусом минувшей осенью.

30 октября самолёт A320 авиакомпании JetBlue, выполнявший рейс из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (Нью-Джерси), внезапно начал снижаться. Пилоты вынуждены были совершить аварийную посадку в Тампе (Флорида). Около 15 пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Сегодня, 1 декабря, Airbus опубликовала пресс-релиз о том, что на своем сайте, что в модернизации ПО для защиты от солнечной активности нуждались примерно 6 тысяч самолетов, и «подавляющее большинство» из них уже «получили необходимые модификации» бортовой программы. Остальные воздушные суда — их насчитывается менее сотни — пройдут обслуживание в ближайшее время.

В Росавиации заверили, что выявленная Airbus проблема с программным обеспечением не затрагивает эксплуатируемые российскими авиакомпаниями аэробусы серии А320. В надзорном ведомстве пояснили, что у этих бортов ПО из-за санкций не обновляется с 2022 года, поэтому и неполадки на нем не сказались.

Около года назад «Ъ» писал, что полеты каждого второго аэробуса в России приостановлены в связи с невозможностью завоза двигателей на фоне санкционных ограничений. Источники издания спрогнозировали, что к 2026 году будут выведены из эксплуатации все оставшиеся в стране самолеты Airbus A320/А321neo.